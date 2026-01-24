मुंबईतील एका निवासी इमारतीवर गोळीबार केल्याप्रकरणी पोलिसांनी कमाल राशिद खानला केली अटक...

ETV Bharat / entertainment

कमाल राशिद खान उर्फ (KRK)ला मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. दोन राऊंड गोळीबार केल्यानंतर त्याच्यावर कारवाई करण्यात आली आहे.

कमाल राशिद खान (IANS)
मुंबई : अभिनेता कमाल राशिद खान उर्फ (KRK)ला आता मुंबई पोलिसांनी अटक केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही अटक त्याला दोन राऊंड गोळीबार करण्याप्रकरणी केली गेली आहे. या गुन्ह्यात अभिनेता प्रमुख संशयित आहे. सध्या कमाल राशिद खान (KRK) ओशीवारा पोलीसांच्या ताब्यात आहे. त्याला रात्री शुक्रवारी ओशिवारा पोलीस ठाण्यात नेल गेले. सध्या पोलीस याप्रकरणी घटनास्थळी आणि कमाल राशिद खान (KRK)च्या सहभागाबाबत चौकशी करत आहे. याशिवाय त्यानं त्याच्या जबाबात, परवानाधारक बंदुकीचा वापर करून दोन राउंड गोळीबार केल्याची कबुली दिली, असे एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 18 जानेवारी रोजी अंधेरीच्या ओशिवरा भागातील नालंदा सोसायटीमध्ये दोन गोळ्या झाडण्यात आल्या.

कमाल राशिद खानला झाली अटक : तपासादरम्यान, सोसायटीच्या आवारात दोन गोळ्या सापडल्या - एक दुसऱ्या मजल्यावर आणि दुसरी चौथ्या मजल्यावर. त्यापैकी एक फ्लॅट लेखक-दिग्दर्शकाचा आहे, तर दुसरा फ्लॅट एका मॉडेलच्या मालकीचा आहे, असेही सांगण्यात आले आहे. सुरुवातीला, पोलिसांना याप्रकरणी काही पुरावा मिळाला नाही , मात्र त्यांनी सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये पाहिलं, यातही त्यांना काहीही सापडलं नाही. यानंतर फॉरेन्सिक विश्लेषणातून असे दिसून आले की गोळ्या जवळच्या खानच्या बंगल्यातून झाडण्यात आल्या असाव्यात, असे अधिकाऱ्यानं सांगितलं. सध्या या गोळीबारामागील नेमका हेतू काय होता, हे अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. मात्र भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि शस्त्रास्त्र कायद्याच्या संबंधित कलमांखाली अभिनेत्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

कोण आहे कमाल राशिद खान ? : दरम्यान या घटनेनंतर सध्या रहिवाशांमध्ये चिंता निर्माण झाली असून, पोलीस प्रशासन घटनास्थळी सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी उपाययोजना करत आहे. तसेच बॉलिवूड कमाल राशिद खानबद्दल सांगायचं झालं तर तो नेहमीच स्टार्स किडवर टीका करत असतो. याशिवाय कोणावर वादग्रस्त विधान करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. केआरके वादात अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. तो यापूर्वीही अनेक वेळा वादात अडकला आहे, यानंतर त्याला दुबईला स्थलांतरित करावे लागले. कमल आर. खान हा बॉलिवूडच्या वादग्रस्त चित्रपट 'देशद्रोही' (2008) साठी प्रसिद्ध आहे. त्यानं 'एक विलेन' (2014) मध्ये सहाय्यक भूमिका देखील केली आहे. याशिवाय त्यानं 'बिग बॉस'मध्येही भाग घेतला होता. तसेच त्यानं चित्रपट उद्योगात निर्माता म्हणूनही काम केलं आहे.

