जॅकी श्रॉफनं राज बब्बर यांना त्यांच्या 74व्या वाढदिवसानिमित्त दिल्या शुभेच्छा, पोस्ट व्हायरल
अभिनेता जॅकी श्रॉफनं राज बब्बर यांना त्यांच्या 74व्या वाढदिवसानिमित्त सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून शुभेच्छा दिल्या आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 23, 2026 at 11:51 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता जॅकी श्रॉफनं सोशल मीडियाद्वारे अभिनेता-राजकारणी राज बब्बर यांना त्यांच्या 74व्या वाढदिवसानिमित्त शुभेच्छा दिल्या आहेत. राज बब्बर हे 23 जून रोजी आपला 74वा वाढदिवस साजरा करत आहेत. अभिनेता जॅकी श्रॉफनं आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर ज्येष्ठ अभिनेते आणि राजकारणी राज बब्बर यांचा एक जुना फोटो शेअर करत 'हार्दिक शुभेच्छा' असे कॅप्शन दिलं आहे. या पोस्टमध्ये जॅकीनं राज बब्बर यांना टॅग केलंय. जॅकी श्रॉफनं शेअर केलेल्या फोटोमध्ये, तरुण राज बब्बर पांढऱ्या रंगाचा टक्सीडो आणि बो टाय घातलेले असल्याचे दिसत आहेत. आता अनेक चाहते देखील त्यांना सोशल मीडियाचद्वारे सोशल मीडियावर वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देत आहेत.
राज बब्बर यांच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल : 23 जून, 1952 रोजी जन्मलेल्या राज बब्बर यांनी नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामामध्ये अभिनयाचं शिक्षण घेतलं. त्यांनी आपल्या चित्रपट कारकिर्दीची सुरुवात 'किस्सा कुर्सी का' या चित्रपटानं केली. यानंतर त्यांनी हिंदी आणि पंजाबी चित्रपटसृष्टीत काम केलं. त्यांनी फार कमी वेळात चित्रपटसृष्टीत स्वतःचं एक वेगळे स्थान निर्माण केले. आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीत, त्यांनी 'निकाह', 'आज की आवाज', 'इन्साफ का तराजू', 'जिद्दी','अगर तुम ना होते', 'बरसात', 'याराना' आणि 'आँखें' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये उत्कृष्ट काम केलंय. त्यांना त्यांच्या अभिनयासाठी प्रेक्षक आणि समीक्षकांकडून प्रशंसा खूप मिळाली आहे. राज बब्बर यांचे दोन लग्न झाले आहे. त्यांची पहिली पत्नी प्रसिद्ध नाट्य व्यक्तिमत्व आणि अभिनेत्री नादिरा बब्बर आहेत. त्यांना त्यांच्या पहिल्या लग्नापासून दोन मुले आहेत. मुलगी जुही बब्बर, आणि मुलगा, अभिनेता आर्या बब्बर.
स्मिता पाटील यांचे निधन : याशिवाय अभिनेता अनुप सोनी हे जुही बब्बर यांचे पती आणि त्यामुळं राज बब्बर यांचे जावई आहेत. तसेच राज बब्बर यांच्या दुसऱ्या पत्नीबद्दल सांगायचं झालं तर दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटील ही त्यांची दुसरी पत्नी आहे. त्यांची प्रेमकहाणी 1980च्या दशकात खूप चर्चेत होती. राज बब्बर हे विवाहित असून देखील ते स्मिता पाटील यांच्याबरोबर नात्यात होते. स्मिता पाटील आणि राज बब्बर यांना एक मुलगा आहे, ज्याचं नाव प्रतिक स्मिता पाटील आहे. दरम्यान प्रतीकच्या जन्मानंतर काही काळातच, 1986 मध्ये स्मिता पाटील यांचं निधन झालं. दरम्यान राज बब्बरच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर ते शेवटी 'हॅपी फॅमिली: कंडीशन्स अप्लाय' कौटुंबिक विनोदी-नाटकीय वेब सीरिजमध्ये दिसले होते. यामध्ये त्यांनी मनसुखलाल ढोलकियाची भूमिका केली होती.