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जॅकी श्रॉफ स्टारर 'मखमल' लघुपटाला 11 वर्षे पूर्ण, पोस्ट शेअर करून केला आनंद व्यक्त...

अभिनेता जॅकी श्रॉफ त्यांच्या 'मखमल' या लघुपटाला 11 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या विशेष प्रसंगी अभिनेत्यानं एक पोस्ट शेअर केली आहे.

short film makhmal
'मखमल' लघुपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 5, 2026 at 5:49 PM IST

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हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार जॅकी श्रॉफ यांनी त्यांच्या 'मखमल' या लघुपटाची 11 वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त जुन्या आठवणींना उजाळा दिला आणि आपल्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर या चित्रपटाचे पोस्टर शेअर केले. या अभिनेत्यानं चित्रपटाचे आकर्षक 'फर्स्ट-लूक' पोस्टर शेअर केलं, ज्यामध्ये ते बालकलाकार पलक डे हिच्याबरोबर दिसत आहेत. त्यांनी पोस्टमध्ये 11 वर्ष 'मखमल'हा हॅशटॅग वापरला आहे

जॅकी श्रॉफ यांनी शेअर केली पोस्ट : फराज अली यांनी लेखन आणि दिग्दर्शन केलेला 'मखमल' हा लघुपट मुंबईतील 'झरदोसी' कारागीर जमाल याच्याभोवती फिरतो. जमाल आपल्या पत्नीपासून वेगळा झालेला असतो आणि आपल्या लहान मुलीबरोबर वेळ घालवण्यासाठी तो आतुर असतो. या चित्रपटाची कहाणी वडील आणि मुलगी यांच्यातील भावनिक बंधावर आधारित आहे, जिथे मखमलीचा एक तुकडा त्यांना जोडणारा एक प्रतिकात्मक दुवा ठरतो.

'मखमल' चित्रपटाबद्दल : जॅकी यांनी शेअर केलेल्या पोस्टरमध्ये त्यांच्या पात्रातील आणि त्या लहान मुलीतील एक हळवा क्षण दिसून येतो. पोस्टरवरील माहितीनुसार, अब्बास सय्यद आणि इम्तियाज शेख हे या चित्रपटाचे निर्माते आहेत, तर फराज अली लेखक-दिग्दर्शक, गौरव सी. भट छायाचित्रकार, वैभव कोठारी संपादक आणि सागर कपूर संगीतकार आहेत. या चित्रपटात दीप्ती शर्मा आणि भुवन अरोरा हे कलाकार आहेत. जॅकी यांच्यासाठी 'मखमल' हा लघुपट खूप विशेष आहे, कारण यातून त्यांना एका वेगळ्या, अधिक संवेदनशील आणि गंभीर स्वरूपाच्या कथानकात काम करण्याची संधी मिळाली आहे.

short film makhmal
'मखमल' लघुपट (पोस्टर)

जॅकी श्रॉफचं काम : मिळालेल्या माहितीनुसार, या चित्रपटाचे शूटिंग अवघ्या दोन दिवसांत पूर्ण झाले होते. पुढं या चित्रपटाला 'सॅन फ्रान्सिस्को इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिव्हल'मध्ये 'सर्वोत्कृष्ट लघुपट' हा पुरस्कार मिळाला. जॅकी अनेकदा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपल्या चित्रपटांच्या वर्धापनदिनांचे स्मरण करतात आणि सहकलाकारांचे कौतुक करतात. दरम्यान जॅकी याच्या वर्कफ्रंटबद्दल सांगायचं झालं तर, त्यांनी 1982 मध्ये 'स्वामी दादा' या चित्रपटातून पदार्पण केलं. त्यानंतर त्यांनी 'हिरो', 'कर्मा', 'राम लखन', 'परिंदा', 'रंगीला' आणि 'गर्दिश' यांसारख्या चित्रपटांमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या. या चित्रपटांमुळं त्यांनी हिंदी चित्रपटसृष्टी आपलं एक वेगळं स्थान निर्माण केलं आहे.

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TAGGED:

JACKIE SHROFF CELEBRATES
जॅकी श्रॉफ
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FILM MAKHMAL COMPLETES 11 YEARS
JACKIE SHROFF

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