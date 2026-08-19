‘लाईव्ह’मधून हितेन तेजवानी यांचा मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पणाचा श्रीगणेशा!
‘लाईव्ह’ चित्रपटातून हितेन तेजवानी मराठी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करणार आहे. ते या चित्रपटात हटके अंदाजात दिसणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 19, 2026 at 1:44 PM IST
हैदराबाद : अभिनेत्री गौरी प्रधान यांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयानं आणि देखण्या व्यक्तिमत्त्वानं हिंदी टेलिव्हिजनवर स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. ‘कुटुंब’ आणि ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधील त्यांच्या भूमिकांना प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळाली. याचदरम्यान त्यांची आणि सहकलाकार अभिनेता हितेन तेजवानी यांची प्रेमकहाणी सुरु होऊन त्यांनी लग्न केलं. हितेन तेजवानी हे प्रामुख्यानं हिंदी मनोरंजनसृष्टीत काम करीत असले तरी ते आता मराठी चित्रपटात झळकणार आहेत.
‘लाईव्ह’मधून हितेन तेजवानी यांचा मराठी चित्रपटसृष्टीत होणार दाखल : हिंदी टेलिव्हिजन विश्वातील लोकप्रिय चेहरा म्हणून घराघरांत पोहोचलेले अभिनेता हितेन तेजवानी आता मराठी चित्रपटाच्या माध्यमातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. ‘लाईव्ह’ या आगामी मराठी चित्रपटातून ते मराठी सिनेसृष्टीत पदार्पण करत असून, या चित्रपटातील त्यांची व्यक्तिरेखा त्यांच्या आतापर्यंतच्या भूमिकांपेक्षा पूर्णपणे वेगळी असल्याचे समोर आले आहे. नेहमीच्या भूमिकांपेक्षा हटके व्यक्तिरेखेत ते दिसणार असून या चित्रपटातून संवेदनशील सामाजिक विषयाची मांडणी केली गेली आहे असे ते म्हणतात. एका महत्त्वाकांक्षी तरुणीच्या आयुष्याभोवती उलगडणाऱ्या ‘लाईव्ह’मध्ये तिचा संघर्ष, न्यायासाठीची धडपड आणि आपल्या हक्कांसाठीची लढाई प्रभावीपणे मांडण्यात आली आहे. वैयक्तिक संघर्षासोबतच समाजातील काही गंभीर प्रश्नांकडेही हा चित्रपट लक्ष वेधणार आहे. वर्तमानकाळात घडणाऱ्या संवेदनशील आणि अस्वस्थ करणाऱ्या घटनांचा मागोवा घेत वास्तवाचे विविध पैलू प्रेक्षकांसमोर आणण्याचा प्रयत्न चित्रपटातून करण्यात आला आहे.
हितेन तेजवानी यांचं काम : रिद्धी बिद्दी व्हिजन्सच्या बॅनरखाली निर्माते सुमित पांडे ‘लाईव्ह’ची निर्मिती करत आहेत. छबी असीम हल्दर या चित्रपटाचे प्रस्तुतकर्ते असून, चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन संजीव राय यांनी केलं आहे. ‘लाईव्ह’मध्ये हितेन तेजवानी ‘आलम’ ही व्यक्तिरेखा साकारत आहेत. या भूमिकेच्या माध्यमातून ते पहिल्यांदाच मराठी चित्रपटाच्या कथानकाचा भाग बनले आहेत. हितेन यांनी हिंदी मनोरंजनविश्वात आपल्या अभिनयाची वेगळी छाप निर्माण केली आहे. ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’, ‘कुटुंब’, ‘कुसुम’, ‘केसर’, ‘सुकन्या’, ‘घर एक मंदिर’ यांसारख्या लोकप्रिय मालिकांमधून त्यांनी विविध व्यक्तिरेखा साकारल्या. त्याचबरोबर ‘कृष्णा कॉटेज’, ‘जॉगर्स पार्क’, ‘अन्वर’, ‘अनकही’ आणि ‘मानो या ना मानो’ यांसारख्या चित्रपटांतही त्यांनी काम केलं आहे. दिग्दर्शक संजीव राय यांच्याबरोबर हितेन यांनी यापूर्वी ‘टेस्ला टूकी’च्या जाहिरातीमध्ये तसेच ‘फातिमा’ या वेबसीरिजमध्ये काम केलं आहे. ‘फातिमा’ ही वेबसीरिज रिलायन्स एंटरटेनमेंटवर प्रदर्शित झाली होती.
हितेन तेजवानी यांनी व्यक्त केल्या भावना : मराठी चित्रपटातील पदार्पणाबद्दल हितेन तेजवानी यांनी उत्साह व्यक्त केला. ते म्हणाले, “लाईव्ह’ हा माझा पहिला मराठी चित्रपट असल्यामुळं मी खूप उत्सुक आहे. मराठी कलाकारांसोबत काम करण्याचा अनुभव खूप आनंददायी होता. या चित्रपटाचे शूटिंग नुकतेच पूर्ण झाले आहे. चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांना तो नक्कीच आवडेल, अशी मला आशा आहे. हा माझा पहिला मराठी चित्रपट असल्यानं प्रेक्षकांनी माझे काम पाहावं आणि त्यांची प्रतिक्रिया नक्की द्यावी. भविष्यात आणखी मराठी चित्रपट करण्यासाठी त्यांचा प्रतिसाद माझ्यासाठी महत्त्वाचा असेल.”
‘लाईव्ह’च्या कथानकाबाबत अधिक माहिती देणे हितेन यांनी टाळले असले तरी आजूबाजूला घडणाऱ्या घटनांकडे आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीकडे चित्रपटातून वेगळ्या दृष्टिकोनातून पाहिले जाणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. “आज आपल्या आजूबाजूला अनेक गोष्टी ‘लाईव्ह’ सुरू असतात, मात्र त्यामागे काय घडत आहे, याची आपल्याला अनेकदा कल्पना नसते. याच पार्श्वभूमीवर काही घटना आणि त्यांचा परिणाम या चित्रपटातून मांडण्यात आला आहे. त्यामुळं प्रेक्षकांनी ‘लाईव्ह’ पाहावा आणि आपला अनुभव आमच्यासोबत शेअर करावा,” असे आवाहन हितेन यांनी केलं.