सुनीता आहुजानं पती गोविंदाला 'शुगर डॅडी' म्हटल्यावर अभिनेत्याची प्रतिक्रिया व्हायरल...
गोविंदाची पत्नी सुनीतानं पुन्हा एकदा अभिनेत्यावर टीका केल्यानंतर ती चर्चेत आली होती. आता याप्रकरणी अभिनेत्यानं प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 15, 2026 at 5:29 PM IST
हैदराबाद : अभिनेता गोविंदानं त्याची पत्नी सुनीता आहुजानं केलेल्या आरोपांवर आणि टीकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे. शनिवारी, अभिनेत्यानं एक व्हिडिओ शेअर केला ज्यामध्ये तो कॅमेऱ्यासमोर बोलताना आणि पत्नीला उद्देशून काही गोष्टी सांगताना दिसत आहे. त्यानं म्हटलं की, "मला बाहेरून मिळणारी कामे मी करत नाही. आणि मी जे काम करत आहे, त्यात तू हस्तक्षेप करत आहेस. आणि जेव्हा तू तुझे काम करत होतीस - मग तो 'फूड शो' असो किंवा लॉकअप, तेव्हा टीनाला सांगून मला त्या दोन्ही शोमध्ये सहभागी व्हायला लावून तू मला या गोष्टी विसरायला भाग पाडलेस. असो, तो तुझा अधिकार आहे. आणि आता मी हा चित्रपट सुरू केला आहे, तेव्हा लोकांच्या मनातून उतरण्याची, माझी बदनामी होण्याची किंवा माझा व्यवसाय बुडण्याची एकही संधी तू सोडत नाहीस. जेव्हा गरीब कुटुंबातील लोक चित्रपटसृष्टीत येतात, तेव्हा त्यांना इतका अपमानित करू नये की, ते घाबरून पळून जातील. तुझ्याकडे क्षमता आहे, ताकद आहे, प्रसिद्धी, आदर आणि संपत्ती आहे, हे सर्व देवानं दिलं आहे. याचा अर्थ असा नाही की ज्यांच्याकडे हे नाही त्यांचा तू अपमान करावास. हे तुला शोभत नाही."
सुनीता आहूजाच्या वादग्रस्त विधानानंतर गोविंदानं दिली प्रतिक्रिया : यानंतर त्यानं पुढं म्हटलं की, "आणि वयातील अंतराबद्दल बोलायचं झालं तर, तुझ्या माहितीसाठी पुन्हा एकदा आठवण करून देतो की, देशातील सर्व महान कलाकारांनी अशा तरुणींबरोबर काम केलं आहे, ज्या वयानं खूप लहान होत्या. त्यांना चांगले चित्रपट, प्रसिद्धी आणि आदर मिळाला. आणि त्या कलाकारांनाही तरुणांबरोबर काम करण्याची संधी मिळाली. म्हणूनच मलाही एका तरुण व्यक्तीच्या भूमिकेत पाहिले गेले. तुला मी तरुण दिसावे असे वाटत नाही. तुझ्या क्षुल्लक अपेक्षांच्या नादात तू व्यवसायाचे नुकसान करण्यात मग्न आहेस."
संपूर्ण व्हिडिओमध्ये अभिनेता शांत दिसला आणि त्यानं आपला संयम ढळू दिला नाही. तरीही, आपली भूमिका मांडण्यासाठी त्यानं अत्यंत कठोर शब्दांचा वापर केला. "तुमच्या मागे असलेला गट किंवा ती टोळी—त्यांच्याबद्दल सर्वांनाच माहिती आहे. आणि मला वाटते की, ती ओळख किंवा त्याबद्दलची माहिती मोठ्या प्रमाणावर समोर येईल. त्यामुळं ते तुमच्यासाठीही हिताचे ठरणार नाही. शिवाय, मला वाटते की भविष्यातही तुम्हाला कधी ना कधी माझी गरज भासेलच. त्यामुळं कृपया अशी विधाने करू नका. जे पॉडकास्ट चालवले जात आहेत आणि ज्या प्रकारे अपमानजनक गोष्टी बोलल्या जात आहेत, त्याबाबत कृपया आपल्या मर्यादा पाळा. हीच माझी तुम्हाला विनंती आहे," असेही ते म्हणाले.
सुनितानं गोविंदाला म्हटलं 'शुगर डॅडी' : अलीकडेच, सुनीतानं अभिनेत्याच्या आगामी चित्रपटाच्या प्रचाराबद्दल खूप वादग्रस्त विधान केलं होतं. सुनितानं असा आरोप केला की, गोविंदाच्या आगामी चित्रपटामधील अभिनेत्रीसोबत त्याचं अफेयर आहे. त्याच अभिनेत्रीसोबत गोविंदाला पाहिल्यानंतर तिनं 'शुगर डॅडी' (तरुण तरुणीवर पैसे खर्च करणारा वृद्ध पुरुष) असे संबोधले. सुनीता म्हटलं की, 62 वर्षीय अभिनेत्यानं आपल्या मुलीच्या वयाच्या महिलेबरोबर फिरताना लाज बाळगली पाहिजे, तसेच तिनं कोमल रानी स्वर्णकारच्या कपड्यांवरही टीका केली होती.