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साईबाबांच्या कृपेने बदलले आयुष्य.. अभिनेता गोविंद नामदेव यांचा शिर्डीतील भावुक अनुभव....

अभिनेता गोविंद नामदेव यांनी पत्नीसह शिर्डीच्या साईबाबा मंदिराला भेट देत आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

govind namdev
गोविंद नामदेव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 1:02 PM IST

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शिर्डी : मी जेव्हा 1990मध्ये पहिल्यांदा शिर्डीत आलो होतो. तेव्हा मी पूर्णपणे झिरो होतो. माझ्याकडे काहीच नव्हते. पण आज साईबाबांच्या कृपेनं मला जगात जी ओळख, मान-सन्मान आणि प्रेम मिळाले आहे, त्यापेक्षा एका माणसाला आयुष्यात आणखी काय हवे असू शकते ? अशा अत्यंत भावुक शब्दांत प्रसिद्ध अभिनेता गोविंद नामदेव यांनी साईबाबांच्या दरबारात आपली कृतज्ञता व्यक्त केली.

गोविंद नामदेव यांनी व्यक्त केल्या भावना : प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेता गोविंद नामदेव यांनी पत्नी सुधा नामदेव यांच्यासह शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतलं आहे. साई दर्शनानंतर माध्यमांशी बोलतांना त्यांनी काही गोष्टी शेअर केल्या. गेल्या 35 वर्षांपासून साईबाबांशी जोडलेले असल्याचे सांगत ते म्हणाले की, 1990 मधील शिर्डी आणि आजचे 2026चे शिर्डी यात मोठा बदल झाला आहे. या प्रदीर्घ काळात साईबाबांनी त्यांच्या आयुष्याला आणि कुटुंबाला ज्या प्रकारे सांभाळले, त्याबद्दल त्यांनी साईबाबांच्या चरणी वारंवार साष्टांग प्रणिपात केला.

govind namdev
गोविंद नामदेव (ETV Bharat)
govind namdev
गोविंद नामदेव (ETV Bharat)
govind namdev
गोविंद नामदेव (ETV Bharat)

चमत्कार झाला : आपल्या आयुष्यातील एक जिवंत चमत्कार सांगताना ते म्हणाले, काही काळापूर्वी माझ्या हातातील एक खूप मोठा प्रोजेक्ट निसटला होता. तो दुसऱ्या अभिनेत्याला देण्यात आला होता आणि माझ्या तारखाही रद्द करण्यात आल्या होत्या. या तणावातच मी शिर्डीत येण्यासाठी निघालो. आश्चर्य म्हणजे, मी शिर्डीच्या भूमीवर पाऊल ठेवले आणि त्याच क्षणी माझ्या मोबाईलवर एक मेसेज आला. त्यात लिहिले होते की, तो रोल दुसऱ्या कोणालाही न देता पुन्हा मलाच देण्यात आला आहे आणि माझ्या सोयीनुसार तारखा बदलल्या जातील. हा प्रोजेक्ट थायलंडमध्ये शूट होणार होता. इतका मोठा तणाव साईबाबांच्या दारात येताच काही सेकंदात दूर झाला.

गोविंद नामदेव (ETV Bharat)

साईबाबांना केलं नमन : साईबाबांनी केवळ त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्यातच नाही. तर त्यांच्या कुटुंबातील प्रत्येक सदस्याचे पालनपोषण केले आणि त्यांना समृद्ध केले अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. साईबाबांच्या अगाध लीलेची कृतज्ञता म्हणून त्यांनी हात जोडून ओम साई रामचा गजर करत साईबाबांना नमन केलं.

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ACTOR GOVIND NAMDEV
GOVIND NAMDEV VISITS SHIRDI
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गोविंद नामदेव
GOVIND NAMDEV AND SAI BABA TEMPLE

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