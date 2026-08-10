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फरहान अख्तरच्या 'दिल चाहता है' चित्रपटाला 25 वर्षे पूर्ण, वाचा सविस्तर

अभिनेता फरहान अख्तर स्टारर 'दिल चाहता है' चित्रपटाला 25 वर्षे पूर्ण झाली आहे. आता एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.

Dil Chahta Hai movie
'दिल चाहता है' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 1:47 PM IST

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हैदराबाद : दिग्दर्शक-अभिनेता आणि गायक फरहान अख्तरच्या 'दिल चाहता है' या पहिल्याच चित्रपटाला 25 वर्षे पूर्ण होत आहेत. फरहाननं चित्रपटाचे एक पोस्टर शेअर केलं लिहिलं होतं, 'हास्य, मैत्री आणि अविस्मरणीय आठवणींची 25 वर्षे साजरी करत आहोत.'

फरहान अख्तरची पोस्ट : या पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये त्यानं लिहिलं, '25 वर्षे झाली यावर विश्वासच बसत नाही... आकाश, समीर आणि सिड यांच्या वयात जराही फरक पडल्यासारखे वाटत नाही!!!! हा चित्रपट जिवंत आणि आजही समर्पक ठेवल्याबद्दल प्रेक्षकांविषयी माझ्या मनात कृतज्ञतेची भावना आहे. खूप खूप प्रेम.'दिल चाहता है'मध्ये आमिर खान, सैफ अली खान आणि अक्षय खन्ना यांच्याबरोबर प्रीती झिंटा, सोनाली कुलकर्णी आणि डिंपल कपाडिया यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. तरुणाईच्या भावविश्वावर आधारित हा विनोदी-चित्रपट तीन घनिष्ठ महाविद्यालयीन मित्रांची कथा सांगतो, जे प्रौढावस्थेतील आव्हाने, नातेसंबंध आणि आयुष्याच्या वेगवेगळ्या वाटांचा प्रवास करत असतात.

चित्रपटाला 'कल्ट' दर्जा : समकालीन शहरी भारतातील पार्श्वभूमीवर आधारित हा चित्रपट उच्चभ्रू वर्गातील तरुणांमधील मैत्री, प्रेम आणि स्वतःचा शोध घेण्याच्या प्रक्रियेचे पैलू उलगडून दाखवतो. फरहाननं विविध शहरांमधील प्रवासाच्या अनुभवांवर आधारित स्वतःच्या वैयक्तिक डायरीच्या आधारे या चित्रपटाची पटकथा लिहिली होती. तसेच कथेसाठी त्याला क्रिएटिव्ह असोसिएट कासिम जगमगिया यांचेही सहकार्य लाभलं. या चित्रपटाचे चित्रीकरण भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये करण्यात आलं होतं. या चित्रपटाला 'कल्ट' दर्जा (अत्यंत लोकप्रिय आणि प्रभावशाली दर्जा) प्राप्त झाला. तरुणाईच्या कथा मांडण्याच्या पद्धतीत आणि समकालीन कथाकथनात आमूलाग्र बदल घडवून आणल्यामुळं हिंदी चित्रपटसृष्टीत या चित्रपटाला खूप विशेष मानले जाते.

फरहान अख्तरच्या चित्रपटाबद्दल : फरहानबद्दल बोलायचं झाल्यास, 2001मध्ये 'दिल चाहता है'द्वारे दिग्दर्शनात पदार्पण केल्यानंतर त्यानं 'लक्ष्य' आणि 'डॉन' यांसारख्या धमाकेदार चित्रपटांचे दिग्दर्शन केलं. अभिनेता म्हणून फरहाननं 'रॉक ऑन!!' या चित्रपटाद्वारे पदार्पण केलं. 2008मध्ये पदार्पण केल्यानंतर त्यांनी 'जिंदगी ना मिलेगी दोबारा', 'भाग मिल्खा भाग', 'दिल धडकने दो', 'वझीर', 'लक बाय चान्स', 'द स्काय इज पिंक' आणि 'तूफान' यांसारख्या यशस्वी चित्रपटांमध्ये काम केलं.

जुलै महिन्यात, फरहाननं त्याच्या 'तूफान' या क्रीडा-विषयक चित्रपटाची पाच वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद साजरा केला आणि लिहिलं,'त्या वादळानं धडक मारून 5 वर्षे साजरा करत आहे.' या चित्रपटात फरहान अख्तरनं 'अझीझ अली'ची मुख्य भूमिका साकारली आहे, तर मृणाल ठाकूर, परेश रावल, सुप्रिया पाठक, हुसेन दलाल आणि विजय राज यांनीही महत्त्वपूर्ण भूमिका निभावल्या आहेत.

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FARHAN AKHTAR
DIL CHAHTA HAI TURNS 25
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FARHAN AKHTAR AND DIL CHAHTA HAI

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