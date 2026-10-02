मीठी नदी घोटाळा प्रकरणी अभिनेता डिनो मोरियाला अटक, काय आहे प्रकरण जाणून घ्या...
मीठी नदीतील गाळ सफाईच्या कंत्राटातील कथित घोटाळा प्रकरणी अभिनेता डिनो मोरियाला राहत्या घरातून मुंबई पोलिसांकडून अटक झाली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 2, 2026 at 4:22 PM IST
मुंबई : मीठी नदीतील गाळ सफाईच्या कंत्राटातील कथित घोटाळा प्रकरणी अभिनेता डिनो मोरिया शुक्रवारी चौकशीसाठी मुंबई पोलीस मुख्यालयातील आर्थिक गुन्हे शाखा (ईओडब्ल्यू) कार्यालयात हजर झाला आहे. याप्रकरणी ईडीनं डिनोसह इतरही काही जाणांना चौकशीसाठी मुंबई पोलिसांनी समन्स बजावलेलं आहे. याप्रकरणी यापूर्वी चौकशी करत ईडीनं वांद्रे येथील डिनोच्या घरासह मुंबई आणि कोचीतील एकूण 15 ठिकाणी छापेमारी केली होती.
दुपारच्या सुमारास डिनो ईओडब्ल्यू कार्यालयात दाखल : मुंबई पोलिसांनी बजावलेल्या समन्सनुसार डिनो शुक्रवारी दुपारी 2च्या सुमारास ईडी कार्यालयात दाखल झालाय. याप्रकरणी तीन पालिका अधिकारी, पाच कंत्राटदार, तीन मध्यस्थी आणि दोन कंपन्यांविरोधात आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गैरव्यवहारामुळं मुंबई महापालिकेला 65 कोटी 54 लाख रुपयांचं नुकसान झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी ईओडब्ल्यूचा तपास सुरू असतानाच, याच गुन्ह्यांच्या आधारावर ईडीनं देखील ईसीआयर घेत आपली चौकशी सुरू केली आहे. याप्रकरणातील मुख्य आरोपी चेतन कदम आणि डिनो मोरिया यांच्यात साल 2019 ते 2022 दरम्यान काही आर्थिक व्यवहार झाले होते. याच व्यवहारांमुळेच सध्या डिनो मोरियाची चौकशीच्या फैऱ्यात अडकला आहे. आता त्याला त्याच्या राहत्या घरातून मुंबई पोलिसांकडून अटक करण्यात आली आहे.
काय आहे मीठी नदी घोटाळा ? : मुंबई महानगरपालिकेनं मीठी नदीतील गाळ काढण्याकरता काढलेल्या कंत्राटात घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. गाळ काढणारी यंत्रे, जेसीबी, ट्रक आणि इतर साहित्य भाड्यानं घेण्याच्या आर्थिक प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे. कोची येथील मॅटप्रॉप टेक्निकल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडून यंत्रसामुग्री खरेदी करण्यात आली. यासाठी मुख्य आरोपी नयन कदम आणि सह-आरोपी जय जोशी यांनी महापालिकेकडून जास्त दर आकारल्याचा आरोप करण्यात आलाय. मॅटप्रॉपचे अधिकारी आणि बीएमसीच्या स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज (एसडब्ल्यूडी) विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानं हा घोटाळा झाल्याचा तपास यंत्रणांना संशय आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे डिनो मोरिया हे शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांच्या जवळच्या मित्रांपैकी एक असल्यानंही बऱ्याचदा चर्चेत राहिले आहेत.