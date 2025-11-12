ETV Bharat / entertainment

अभिनेता धर्मेंद्र यांना डिस्चार्ज, घरीच उपचार सुरू राहणार...

अभिनेता धर्मेंद्र यांना डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. आता त्यांच्यावर घरीच उपचार सुरू राहणार आहेत.

मुंबई – बॉलिवूडच्या प्रसिद्ध जय वीरू जोडीतील, वीरू जेष्ठ अभिनेता धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीबाबत मागील काही दिवसांपासून विविध चर्चा सोशल मीडियावर सुरू आहेत. मागील काही दिवसांपासून धर्मेंद्र यांची प्रकृती खालावल्यानं यांच्यावर मुंबईतील ब्रिज कँडी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, आता त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून, त्यांना आज सकाळी साडेसात वाजता ब्रिज कँडी रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं मागील काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना आता पूर्णविराम मिळाला आहे.

वयाच्या 89व्या वर्षी धर्मेंद्र यांना श्वसनाचा त्रास : मिळालेल्या माहितीनुसार, वयाच्या 89व्या वर्षी धर्मेंद्र यांना श्वसनाचा त्रास सुरू झाल्यानं उपचारासाठी मुंबईतील ब्रिज कँडी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. उपचारादरम्यान सुरुवातीला त्यांच्या प्रकृतीत काही सुधारणा दिसत नव्हती. त्यामुळं त्यांना व्हेंटिलेटर सपोर्ट देण्यात आल्याचं म्हटलं गेलं होतं. मात्र, डॉक्टरांच्या प्रयत्नांनी त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली आणि अखेर आज सकाळी त्यांना डिस्चार्ज देण्यात आल्यानंतर त्यांचे चाहते देखील खुश झाले आहेत. आता अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे, ज्यामध्ये त्यांना रुग्णालयाच्या रुग्णवाहिकामधून नेत आहे. आता धर्मेंद्र यांच्या पुढील उपचार त्यांच्या कुटुंबियांनी त्यांच्यावर घरीच करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीत सुधारणा : आज सकाळी धर्मेंद्र यांना डिस्चार्ज मिळण्यापूर्वी त्यांचा मुलगा अभिनेता बॉबी देओल रुग्णालयात उपस्थित होता. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर रुग्णवाहिकेसोबत बॉबी देओल देखील घरी परतल्याची माहिती मिळत आहे. काही दिवसांपासून प्रकृतीच्या समस्येमुळं त्यांना दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यामातून धर्मेंद्र यांची प्रकृती चांगली राहण्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. सध्या हा काळ देओल कुटुंबियांसाठी खूप कठिण आहे. तसेच धर्मेंद्र यांची भारतीय चित्रपट सृष्टीतील कारकीर्द फार मोठी असल्यानं हॉलीवुडमधील अनेक दिग्गजांनी ब्रिज कँडी रुग्णालयात हजेरी लावली होती. कुटुंबातील सदस्य रुग्णालयात येत होते. दरम्यान, अखेर धर्मेंद्र यांच्या प्रकृतीत सुधारणा झाली असून, आता डिस्चार्जनंतर धर्मेंद्र यांच्यावर घरीच उपचार सुरू राहणार आहेत.

