धनुष अभिनीत 'इडली कडाई' ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज, कुठे आणि कधी पाहायचा जाणून घ्या...

धनुष स्टारर तमिळ चित्रपट 'इडली कडाई' हा आता ओटीटीवर रिलीज केला गेला आहे.

idly kadai movie
'इडली कडाई' चित्रपट ('इडली कडाई' चित्रपटाचं पोस्टर)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 29, 2025 at 4:04 PM IST

1 Min Read
मुंबई - धनुष स्टारर तमिळ चित्रपट 'इडली कडाई' अखेर ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर रिलीज झाला आहे. धनुष लिखित, दिग्दर्शित आणि अभिनीत हा कौटुंबिक चित्रपट एका मुला आणि वडिलांच्या जीवनावर आधारित आहे. या चित्रपटाची कहाणी खूप भावनिक आहे. आता तुम्ही नेटफ्लिक्स प्लॅटफॉर्मवर घरी बसून चित्रपट पाहू शकता. 'इडली कडाई'नं चित्रपटगृहांमध्ये चांगली कमाई केल्यानंतर, आता हा चित्रपट जगभरातील प्रेक्षकांसाठी ऑनलाइन स्ट्रीमिंगसाठी उपलब्ध आहे. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटानं बजेटपेक्षा जास्त कमाई केली आहे. दरम्यान 'इडली कडाई' १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज झाला होता.

'इडली कडाई' ओटीटीवर प्रदर्शित : 'इडली कडाई' या चित्रपटाला समीक्षक आणि चाहत्यांकडून खूप प्रतिसाद मिळाला आहे. हा चित्रपट आता २९ ऑक्टोबर २०२५ पासून नेटफ्लिक्सवर स्ट्रीम केला गेला. 'इडली कडाई' हा चित्रपट तमिळ, हिंदी, तेलुगू, मल्याळम आणि कन्नडमध्ये डब करण्यात आला आहे. आता धनुषच्या चाहत्यांना हा चित्रपट घरी बसून पाहायला मिळेल. या चित्रपटाची कहाणी धनुषच्या पात्राभोवती फिरणारी आहे. धनुष (मुरुगन) हा एक लहान शहरामधील तरुण आहे, ज्याचे मोठे स्वप्न यशस्वी करिअर करणे आणि त्याचे वडील शिवनेसन यांचे छोटे इडली दुकान वाढवणे आहे. तो यशस्वी करिअरसाठी कुटुंबाला सोडून मदुराई या गजबजलेल्या शहरात जातो. या शहरामध्ये तो अनेक वर्ष घालवतो, मात्र तो आपल्या स्वत:च्या भूतकाळाला विसरू शकत नाही. यानंतर त्याच्या आयुष्यात एक वेगळे वळण येते. मुरुगन आपल्या वडिलांच्या मृत्यूनंतर आपल्या गावी परत येतो. यानंतर चित्रपटामधील खरी कहाणी सुरू होते.

'इडली कडई'मधील कास्ट : 'इडली कडई'मध्ये धनुष हा मुरुगनच्या भूमिकेत, अश्विनच्या भूमिकेत अरुण विजय, सत्यराज विष्णू वराधन भूमिकेत, मेरीसामीच्या भूमिकेत पी. ​​समुथिराकणी, नित्या मेनन कायलच्या भूमिकेत, शालिनी पांडे मीराच्या भूमिकेत आणि राजकिरणच्या भूमिकेत शिवनेसन आहेत. सॅकनिल्कच्या आकड्यानुसार 'इडली कडई'नं थिएटरमध्ये रिलीज झाल्यापासून दोन दिवसांत 21 कोटींची कमाई केली. या चित्रपटानं एकूण कमाई 27 दिवसांत अंदाजे ५०.३९ कोटी कमाई केली आहे.

