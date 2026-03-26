अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे केली बोमन इराणी यांनी मागणी, मजेदार व्हिडिओ व्हायरल

इराण-इस्रायल युद्ध सुरू असताना हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता बोमन इराणी यांनी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक संदेश दिला आहे.

Boman irani
बोमन इराणी (Photo - ANI)
Published : March 26, 2026 at 12:29 PM IST

मुंबई - इराण-इस्रायल युद्धाचा परिणाम हा जगावर पडत आहे. सध्या सिलेंडर आणि पेट्रोलसाठी खूप संघर्ष लोकांना करावा लागत आहे. दरम्यान अलीकडेच अभिनेता बोमन इराणी यांचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड वेगानं व्हायरल झाला आहे. यामध्ये ते मजेशीर पद्धतीनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना एक संदेश देत आहे. ट्रम्पनं यापूर्वी म्हटलं होतं की, ते इराणी लोकांशी चर्चा करत आहेत. यावर आता अभिनेत्यानं गंमतीनं म्हटलं की, ते शांततेसाठी काहीही करतील. ते ट्रम्प यांना आमंत्रित करतील, पण त्यांना सिलेंडर आणावा लागेल.

बोमन यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांना दिला संदेश : 'इराणी लोक डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी शांतता चर्चेसाठी तयार आहेत' या कॅप्शनसह अभिनेत्यानं इन्स्टाग्रामवर एक मजेशीर व्हिडिओ शेअर केला आहे. व्हिडिओत त्यांनी म्हटलं, "तुम्हाला माहीत असेलच की, डोनाल्ड ट्रम्प यांना इराणी लोकांशी बोलायचे आहे, ही बातमी व्हायरल होत आहे. तीन जणांना गुपचूप आमंत्रित करण्यात आलं आहे आणि चर्चा सुरू आहे, एक स्मृती इराणींसोबत, अरुणा इराणींसोबत आणि एक बोमन इराणींसोबत. मी तयार आहे. आम्ही शांततेसाठी काहीही करू शकतो. माझी एकच अडचण आहे, मला वॉशिंग्टनला जायचे नाही."

ट्रम्प यांना मुंबईत केलं आमंत्रित : अभिनेत्यानं पुढं म्हटलं, "ट्रम्प मुंबईत, विशेषतः दादरमधील पारशी वस्तीत आले तर उत्तम होईल. त्यांचं आम्ही स्वागत करू, त्यांना आम्ही खाऊ घालू." मात्र जर ते गॅस सिलेंडर घेऊन आले, तर सर्व काही सोपे होईल." आता बोमन इराणी यांच्या विधानावर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. या पोस्टवर जावेद जाफरी फरहान अख्तर, सोनिया राझदान आणि समीरा रेड्डी यांनी प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. दरम्यान बोमन हे मुंबईमधील असून ते इराणी वंशाचे पारशी आहे. तसेच अमेरिका इराणच्या काही लोकांशी संवाद साधत असल्याचे ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. मात्र इराण या बातम्या खोट्या असल्याचं म्हणत आहेत.

हेही वाचा :

‘तन्वी द ग्रेट’मध्ये बोमन इराणी साकारताहेत 'राजा साब'ची भूमिका!

बोमन इराणी- अविनाश तिवारी स्टारर 'द मेहता बॉईज' चित्रपटाचं ग्रँड स्क्रिनिंग, 'या' स्टार्सनं लावली हजेरी...

बोमन इराणी वाढदिवस: अष्टपैलू अभिनेत्याने साकारलेल्या ५ संस्मरणीय भूमिका

