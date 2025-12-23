आयुष्मान खुराना सूरज बडजात्या यांच्या 'पती पत्नी और वो दो'साठी उत्सुक, वाचा सविस्तर...
आयुष्मान खुराना 2026मध्ये सूरज बडजात्या यांच्या 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपटासाठी सज्ज आहे. आता पुन्हा एकदा अभिनेता बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाद्वारे धमाल करणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 23, 2025 at 4:19 PM IST
मुंबई : बॉलिवूड अभिनेता आयुष्मान खुराना, ज्याचे 2025 हे वर्ष खूप यशस्वी ठरले. तो सूरज बडजात्या यांच्यासोबतच्या 'पती पत्नी और वो दो' चित्रपटामुळं सध्या चर्चेत आहे. आयुष्मान खुरानानं म्हटलं की, "कोविडनंतर थिएटरमधील चित्रपटांचे स्वरूप बदलले आहे, आणि अशा परिस्थितीत हे यश खूपच आश्वासक वाटते. 'ड्रीम गर्ल 2' आणि 'थामा' हे दोन्ही चित्रपट यशस्वी झाल्याबद्दल माझे मन कृतज्ञतेनं भरले आहे. सलग दोन 100 कोटींच्या हिट चित्रपटांसह 2026मध्ये प्रवेश करताना मला आनंद होत आहे."
आयुष्मान खुरानाची योजना : आपल्या 2026च्या योजनांबद्दल बोलताना आयुष्मान पुढं सांगितलं, "नवीन वर्षात सुरुवातीला, मी 'पती पत्नी और वो दो'साठी उत्सुक आहे, ही एक स्वच्छ कौटुंबिक विनोदी चित्रपट आहे. तसेच स्वच्छ कौटुंबिक विनोदी चित्रपटांसाठी नेहमीच जागा असते. त्यानंतर माझा सूरज बडजात्या सरांबरोबरचा चित्रपट आहे! त्यांच्या उंचीनुसार, ते खूप साधे, नम्र आणि याशिवाय मेहनती व्यक्ती आहेत." सूरज बडजात्या यांच्याबद्दल आयुष्मानला एक गोष्ट सांगितली, "ते सिनेमाचे खरे विद्यार्थी आहेत आणि एखाद्या अभ्यासू व्यक्तीप्रमाणे काम करतात. मी त्यांच्या कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपटांचा खरा चाहता आहे, ते या शैलीचे मास्टर आहेत. या शैलीची सध्या खूप कमतरता आहे. सूरज सरांपेक्षा हे काम कोणीही चांगले करत नाही."
नवीन चित्रपटासाठी उत्सुक : आयुष्मान पुढं म्हटलं, "त्यांच्या चित्रपटाबद्दल मला सर्वात जास्त उत्सुकता या गोष्टीची आहे की, नायक फक्त एक पात्र नसतो, तर त्यांच्या कौटुंबिक मनोरंजक चित्रपटांमध्ये संपूर्ण कुटुंब केंद्रस्थानी असते. यामुळेच ते खरोखर खास ठरते. सूरज बडजात्या यांच्या चित्रपटात, मुख्य नायक एक आदर्श व्यक्ती असतो, जो आजकाल आपण पाहतो, त्या गर्दीतून हा एक उत्साही करणारा बदल वाटतो. त्यांना सहसा अशा भूमिका साकारायला आवडतात, ज्यात काही दोष असतात आणि त्या कालांतरानं विकसित होतात, मात्र हा चित्रपट वेगळा आहे. यामागचे कारण सांगताना त्यानं म्हटलं, "हा चित्रपट एका आदर्श, सुसंस्कृत कुटुंबाला नायक म्हणून सादर करतो. मला वाटते की, पडद्यावर असे कुटुंब पाहणे प्रेरणादायी आणि खूपच मनमोहक असेल."
फ्रँचायझीमध्ये काम करायला आवडेल : यानंतर आयुष्मान यश राज यांच्या एका नाव न ठरलेल्या प्रोजेक्टमध्ये दिसणार आहे, ज्याचे शूटिंग तो 2026च्या सुरुवातीला सुरू होणार आहे. तसेच, तो धर्मा प्रोडक्शन आणि सिख्या एंटरटेनमेंटच्या चित्रपटही दिसणार आहे. आयुष्मान खुरानानं आणखी पुढं म्हटलं, "जेव्हा मी एखाद्या प्रोजेक्टसाठी वचनबद्ध होतो आणि शूटिंगसाठी सेटवर जातो, तेव्हा मी माझ्या टीमसोबतही गोष्टी सोप्या ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. माझ्यासाठी, मी निवडलेल्या कथांपुरतेच हे मर्यादित नाही, तर मी एक व्यावसायिक म्हणून कसा आहे, हे देखील महत्त्वाचे आहे. मला फक्त मुख्य नायक म्हणून दिसण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, एक चांगला सहकर्मी असण्याचा अभिमान आहे," फ्रँचायझी चित्रपटाबद्दल त्यानं म्हटलं, "फ्रँचायझी त्यानं म्हटलं, "एक फायदा म्हणजे त्याच्या आधीच्या भागाची विश्वासार्हता - मग तो 'बधाई हो' असो 'ड्रीम गर्ल', किंवा भविष्यात मला 'अंधाधुन 2'मध्ये काम करायला आवडेल. नवीन चित्रपट पाहण्यासाठी बाहेर पडताना प्रेक्षकांची निवड अधिक काटेकोर झाली आहे. त्यामुळं, सर्वोत्तम दर्जाचे उत्पादन तयार करणे, हे नेहमीच प्राधान्य असते, आणि जेव्हा तुमच्याकडे यशस्वी फ्रँचायझीचा पाठिंबा असतो, तेव्हा त्याचा खूप फायदा होतो." अभिनेत्यानं शेवटी म्हटलं, 'पती पत्नी और वो 2' मला संजीव कुमार यांच्या 1978च्या हिट चित्रपटाची आठवण करून देतो, आणि हा बीआर चोप्रा फिल्म्सचा एक उत्तम आयपी (बौद्धिक संपदा) आहे, ज्याचे नेतृत्व आता जूनो चोप्रा करत आहेत आणि हा एक रोमांचक चित्रपट आहे, हे मी नक्कीच म्हणेन!"
हेही वाचा :