अभिनेता अनुपम खेरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा, ‘ऑनर ऑफ अशोका अवॉर्ड 2026’नं सन्मानित!
अभिनेता अनुपम खेरला ‘ऑनर ऑफ अशोका अवॉर्ड 2026’नं सन्मानित करण्यात आलं आहे. आता त्याचे काही फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 22, 2026 at 4:14 PM IST
मुंबई : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता अनुपम खेरच्या प्रदीर्घ आणि समृद्ध कारकिर्दीचा आणखी एकदा गौरव झाला आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीतील उल्लेखनीय योगदान तसेच समाजासाठी केलेल्या कार्याची दखल घेत प्रतिष्ठित ‘ऑनर ऑफ अशोका अवॉर्ड 2026’नं त्याला सन्मानित करण्यात आलंय. आपल्या दमदार अभिनयानं आणि वैविध्यपूर्ण भूमिकांनी गेल्या चार दशकांहून अधिक काळ प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या अनुपम खेरच्या शिरपेचात या पुरस्कारामुळं आणखी एक मानाचा तुरा खोवला गेला आहे.
अनुपम खेरला मिळाला पुरस्कार : अनुपम खेरनं 1984मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘सारांश’ या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केलं. या पहिल्याच चित्रपटातील त्याच्या प्रभावी अभिनयानं त्यानं प्रेक्षक आणि समीक्षकांचे लक्ष वेधून घेतलं. मध्यमवर्गीय निवृत्त वडिलांची भूमिका त्यानं अत्यंत संवेदनशीलतेनं साकारली आणि आपल्या अभिनयाची ताकद सिद्ध केली. या भूमिकेसाठी त्याला फिल्मफेअरचा सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला. यानंतर अनुपम खेरनं आपल्या कारकिर्दीत असंख्य संस्मरणीय भूमिका साकारल्या. विनोदी, गंभीर, भावनिक तसेच चरित्रप्रधान अशा विविध धाटणीच्या भूमिका त्यानं तितक्याच समर्थपणे उठवल्या. ‘डॅडी’ आणि ‘मैने गांधी को नहीं मारा’ या चित्रपटांतील त्याच्या उल्लेखनीय अभिनयासाठी त्याला राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारानं गौरविण्यात आलंय. याशिवाय त्याच्या कारकिर्दीत आठ फिल्मफेअर पुरस्कारांसह अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांचा समावेश आहे.
550 हून अधिक चित्रपटांचा समावेश : अभिनेता म्हणून मिळवलेल्या यशासोबतच अनुपम खेरनं निर्माता, दिग्दर्शक, लेखक आणि अभिनय प्रशिक्षक म्हणूनही आपली वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या सीमा ओलांडत त्यानं आंतरराष्ट्रीय चित्रपटांमध्येही उल्लेखनीय काम केलं आहे. त्याच्या अभिनयातील सहजता, भूमिकांमध्ये झोकून देण्याची वृत्ती आणि प्रत्येक व्यक्तिरेखेला दिलेली स्वतःची छाप यामुळं तो भारतीय सिनेसृष्टीतील अष्टपैलू कलाकार म्हणून ओळखल्या जातो. ‘ऑनर ऑफ अशोका अवॉर्ड 2026’ हा सन्मान त्याच्या प्रदीर्घ कलाप्रवासातील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला असून, त्याच्या कर्तृत्वाची आणि भारतीय चित्रपटसृष्टीतील योगदानाची ही पावतीच म्हणावी लागेल. त्याच्या कारकिर्दीत 550 हून अधिक चित्रपटांचा समावेश असून, अभिनयासोबतच लेखक, शिक्षक आणि सामाजिक कार्यकर्ते म्हणूनही त्यानं आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे.
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