अमिताभ बच्चन यांनी नातू अगस्त्य नंदाचं 'एक्कीस'साठी केलं कौतुक, पोस्ट व्हायरल...
बॉलिवूड स्टार अमिताभ बच्चन यांनी नातू अगस्त्य नंदाचं 'एक्कीस' चित्रपटासाठी कौतुक केलं आहे. ट्रेलर रिलीज झाल्यानंतर मेगास्टारची भावूक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 30, 2025 at 11:33 AM IST
मुंबई - मेगास्टार अमिताभ बच्चन यांचा नातू अगस्त्य नंदा हा चित्रपटसृष्टीत आता धुमाकूळ घालणार आहे. अगस्त्य लवकरच मोठ्या पडद्यावर दिसणार आहे. 'आर्चीज स्टार' 'एक्कीस' चित्रपटामुळं सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आला आहे. त्याचा हा चित्रपट जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होत आहे. अगस्त्यचा रुपेरी पडद्यावरचा हा पहिला चित्रपट आहे. यापूर्वी त्यानं सुहाना खानबरोबर ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्सवर 'आर्चीज स्टार'मध्ये काम केलं. या चित्रपटासाठी देखील त्याचं खूप कौतुक झालं होतं. आता 'एक्कीस' चित्रपटाद्वारे पुन्हा एकदा अगस्त्य हा प्रेक्षकांचं मन जिंकण्यासाठी सज्ज आहे. अलीकडेच या चित्रपटाचा ट्रेलर हा प्रदर्शित झाला.
अमिताभ बच्चन यांनी नातू अगस्त्य नंदाचं केलं कौतुक : आता या चित्रपटाच्या ट्रेलर हा अनेकांना खूप आवडला आहे. अनेकजण सोशल मीडियाच्या माध्यामातून अगस्त्याचं कौतुक करताना दिसत आहे. आता नातवाचा परफॉर्मन्स अमिताभ बच्चननं पाहिला. यानंतर तेही भावूक झाले आहेत. त्यांनी सोशल मीडिावर एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं, 'अगस्त्य! मी तुझ्या जन्मानंतर लगेचच तुला माझ्या मांडीवर घेतले... काही महिन्यांनी, मी तुला पुन्हा माझ्या कडेवर घेतले आणि तुझी मऊ बोटे माझ्या दाढीशी खेळण्यासाठी पुढे आली... आज तू जगभरातील थिएटरमध्ये खेळणार आहे. तू खास आहेस... माझे प्रेम आणि आशीर्वाद नेहमीच तुझ्याबरोबर आहेत. तू नेहमीच तुझे काम चांगले कर आणि कुटुंबाचा गौरव हो...'
अरुण खेत्रपाल यांच्याबद्दल : मेगास्टारनं आपल्या नातवाचं अनोख्या पद्धतीनं कौतुक केलं आहे. बच्चन आणि नंदा कुटुंब सध्या अगस्त्यासाठी खूप आनंदी असल्याचे दिसत आहेत. दरम्यान 'एक्कीस' चित्रपटाच्या ट्रेलरमध्ये १९७१च्या भारत-पाक युद्धादरम्यान आपले धाडस दाखवणाऱ्या अरुण खेत्रपालच्या प्रवास दाखविला गेला आहे. या युद्धादरम्यान नेमकं त्यांच्याबरोबर काय झालं, हे जगातला माहित नव्हतं आता हा चित्रपट खेत्रपालच्या जीवनावर एक प्रकाश टाकणार आहे. अरुण खेत्रपाल हे युद्धादरम्यान हुतात्मा झाले. त्यांनी आपल्या शौर्यांनी शत्रू देश पाकिस्तानला भयभीत केलं होत. त्यांना आपल्या शौर्यासाठी परमवीर चक्र देण्यात आले.
