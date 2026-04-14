अक्षय कुमार अभिनीत 'भूत बंगला'वर सेन्सॉर बोर्डानं चालवली कात्री...

'भूत बंगला' चित्रपटाला 'UA 16+' प्रमाणपत्र मिळालं असून यामधील 63 दृश्य कापण्यात आले आहेत.

Published : April 14, 2026 at 2:29 PM IST

मुंबई - अभिनेता अक्षय कुमारचा आगामी चित्रपट 'भूत बंगला' या शुक्रवारी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान प्रदर्शनापूर्वी, केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळानं (CBFC) या हॉरर कॉमेडीला मंजुरी दिली आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार केंद्रीय चित्रपट प्रमाणन मंडळानं (CBFC) 'भूत बंगला'ला 16+ रेटिंग दिले आहे. याचा अर्थ असा की, आता 16 वर्षांखालील मुले त्यांच्या पालकांबरोबर हा चित्रपट पाहू शकतात. याशिवाय मंडळानं निर्मात्यांना चित्रपटात काही बदल करण्याचे निर्देशही दिले आहेत. या चित्रपटात समाविष्ट असलेला एक अश्लील शब्द गाळून टाकण्याचं सांगितलंय. चित्रपटाच्या सबटायटल्समधून आणखी एक अश्लील शब्द काढून टाकण्याचं देखील आदेश देण्यात आले आहेत.

'भूत बंगला'मधील 63 दृश्ये कापण्यात आली : तसेच चित्रपटाच्या पहिल्या भागात महिलांबद्दलचं एक आक्षेपार्ह टिप्पणी बदलण्याचेही सांगण्यात आलंय. याशिवाय धर्म आणि अंधश्रद्धेशी संबंधित दृश्यांमध्ये चेतावणी सूचना चित्रपटात जोडण्याचा देखील आदेश देण्यात आला आहे. या चित्रपटातील 63 दृश्ये कापण्यात आली. यामधील काही दृश्य कापछाप किरकोळ होती. तसेच सर्वात मोठी कपात 'ओ सुंदरी' या गाण्यामध्ये एका दृश्यात करण्यात आली आहे. आता हा चित्रपट पाहाण्यासाठी अनेकजण आतुर आहेत. या चित्रपटाचं दिग्दर्शन हे प्रियदर्शन यांनी केलंय. चित्रपटामध्ये अक्षय कुमार तब्बू , परेश रावल, वामिका गब्बी , मिथिली पालकर, राजपाल यादव, जिशु सेनगुप्ता, राजेश शर्मा आणि असरानी यांच्या भूमिका आहेत.

कधी होईल चित्रपट रिलीज : या चित्रपटाचा 16 एप्रिल 2026 रोजी पेड प्रीव्यू शो ठेवण्यात आला आहे. याशिवाय हा चित्रपट पूर्णपणे हा 17 एप्रिल 2026 रोजी रिलीज होत आहे. 'भूत बंगला'चा रनटाइम 2 तास 44 मिनिट आणि 52 सेकंदचा आहे. तसेच अक्षय कुमारच्या 'भूत बंगला'ला सेन्सॉर बोर्डाकडून 'UA 16+' प्रमाणपत्र मिळालं आहे. 'भूत बंगला'ची कथा एका घरात घडणाऱ्या रहस्यमय घटना आणि विनोदी पात्रांभोवती फिरणारी आहे. या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रेक्षकांना खूप धमाकेदार वाटला आहे. आता हा चित्रपट रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे.

