गॅस सिलेंडर तुटवड्याची अक्षय कुमारलाही बसली झळ; नक्की काय घडलं?
आखाती देशामध्ये निर्माण झालेल्या युद्धामुळं भारतात एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. याची झळ अक्षय कुमारलाही बसली आहे.
Published : March 17, 2026 at 9:00 PM IST
मुंबई : इराण-अमेरिका-इस्रायलमधील युद्धामुळं भारतात एलपीजी गॅसची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा परिणाम आता सिनेसृष्टीतही दिसू लागला आहे.
ट्विंकल खन्नाने माागवल्या दोन इलेक्ट्रिक शेगड्या : मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पत्रकार परिषदेमध्ये बोलताना अक्षय कुमार म्हणाला, "एलपीजी तुटवड्याच्या भीतीनं माझी पत्नी ट्विंकल खन्नाने घरात दोन इलेक्ट्रिक शेगड्या मागवल्या आहेत."
स्वच्छता विषयक स्पर्धा : मुंबई महानगरपालिकेकडून मुंबई क्लीन लीग ही स्वच्छता विषयक स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. या स्पर्धेची घोषणा मनपा आयुक्त भूषण गगराणी यांनी यांनी केली. या स्पर्धेचा ब्रँड अँबेसेडर अक्षय कुमार असणार आहे. या स्पर्धा विषयी माहिती देण्यासाठीची पत्रकार परिषद आज घेण्यात आली होती. यावेळी आमदार अमित साटम, उपमहापौर संजय धाडी, स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे, सभागृह नेते गणेश खणकर हे देखील उपस्थित होते.
आपण एकत्र मुंबई स्वच्छ केली पाहिजे : इतर लीगप्रमाणे मुंबईत मी मनपा आयुक्त गगराणी यांना स्वच्छता लीग सुरू करण्याबाबत बोललो होतो. या लीगसाठी मुंबई महानगरपालिकेनं मोठी पूर्वतयारी केली आहे. या लीगमध्ये संपूर्ण मुंबईकर सहभागी झाले तर मोठे बदल मुंबईमध्ये होतील. आपण सर्वजण पालिकेकडून स्वच्छतेची अपेक्षा ठेवतो. मात्र आपण एकत्र आलं पाहिजे आणि मुंबई स्वच्छ केली पाहिजे. तर हिंदी सिनेमातील इतरही लोक नक्कीच या मोहिमेत सहभाग घेतील, असं अक्षय कुमार म्हणाला.
डिसेंबर महिन्यात लागणार निकाल : तर याविषयी बोलताना उपायुक्त किरण दिघावकर म्हणाले, "ही स्पर्धा शाळा आणि नागरिकांसाठी वेगवेगळी असणार आहे. ए, बी, सी, डी अशी वर्गवारी पालिकेकडून प्रमाणपत्र देताना करण्यात येणार आहे. जी संस्था या स्पर्धेत सहभाग घेईल तिला वेगळा क्यूआर कोड दिला जाणार आहे. मोबाईल ॲपद्वारे आपण काय काम करत आहोत याची माहिती सहभागी संस्थांना द्यायची आहे. थर्ड पार्टी ऑडिट झाल्यावर नक्की कोण जिंकलं? कोणाचा कितवा नंबर आला? हे घोषित करण्यात येणार आहे. डिसेंबर महिन्यात या लीगचा निकाल लागणार आहे."
विजेत्यांना मिळणार पारितोषिक : स्पर्धेविषयी बोलताना आयुक्त भूषण गगराणी म्हणाले, "अभिनेता अक्षय कुमार यांनी स्वतःहून पुढाकार घेत आमच्या मागे लागत ही स्पर्धा आयोजित केली. ही स्पर्धा डिसेंबर महिन्यापर्यंत सुरू राहील त्यानंतर तिचा निकाल लागेल. स्पर्धेत विजेत्यांना पारितोषिक दिलं जाणार आहे. पारितोषिक वितरण समारंभाला खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित राहतील असं नियोजन असेल."
