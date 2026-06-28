आकांक्षा चमोलानं 'लॉक अप' सीझन 2मध्ये गौरव खन्नापासून घटस्फोट घेणार असल्याची केली पुष्टी...
आकांक्षा चमोलानं 'लॉक अप' सीझन 2मध्ये गौरव खन्नासोबत न राहात असल्याचा खुलासा करत घटस्फोट घेणार असल्याचं सांगितलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 28, 2026 at 10:43 AM IST
हैदराबाद : गौरव खन्नाची पत्नी आणि अभिनेत्री, आकांक्षा चमोला, 'लॉक अप'च्या दुसऱ्या पर्वात स्पर्धक म्हणून सहभागी झाली आहे. या शोचा प्रीमियर 27 जून झाला, जिथे तिनं तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक सत्य उघड केलं. या शोमध्ये आकांक्षानं पुष्टी केली आहे की, ती आणि गौरव खन्ना लवकरच घटस्फोट घेत आहेत. हे दोघे वर्षभरापासून वेगळे राहत आहेत. घटस्फोटाचा तपशील उघड करताना आकांक्षानं असेही सांगितलं की, तिच्या आणि गौरवमध्ये कोणतेही कटुता नाही आणि सर्व काही ठीक आहे.
गौरव खन्ना आणि आकांक्षा चमोला घेणार घटस्फोट : 'लॉक अप 2' या शोमध्ये आपले गुपित उघड करताना ती म्हणाली, "तर, मी आणि गौरव घटस्फोट घेत आहोत. हो... आम्ही गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत आहोत आणि आम्ही ही गोष्ट जाहीर केली नाही, पण हे माझं गुपित आहे." त्यानंतर तिनं स्पष्ट केलं की, घटस्फोटाचा निर्णय हा तिचा आणि गौरवचा परस्पर संमतीनं घेण्यात आला आहे. तिनं पुढं सांगितलं, "हा परस्पर संमतीनं घेतलेला निर्णय होता. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून याचा विचार करत होतो. माझ्या आणि गौरवमध्ये कोणतीही कटुता नाही. आम्ही अजूनही एकमेकांशी बोलतो. आम्हाला वाटत नाही की, आम्ही जोडीदार म्हणून एकमेकांसाठी योग्य आहोत, कारण आमच्या भविष्याबद्दलच्या कल्पना खूप वेगळ्या आहेत. दुर्दैवानं, ते भविष्य एकमेकांबरोबर नाही. त्यामुळं, आमच्यात कोणतेही गैरसमज नाहीत."
'लॉक अप' सीझन 2' ओटीटीवर प्रदर्शित : आकांक्षानं पुढं सांगितलं की, "आमच्या आई-वडिलांना वाटलं की आम्ही फक्त काही काळासाठी वेगळे राहत आहोत, कारण जोडप्यांना कधीकधी गोष्टी व्यवस्थित करण्यासाठी स्पेसची गरज असते. आम्ही एकमेकांशी बोलत राहिलो, कार्यक्रमांना जात राहिलो, एकमेकांना पाठिंबा देत राहिलो आणि सर्व काही शेअर करत राहिलो, त्यामुळं सर्वांना वाटलं की सर्व काही ठीक होईल. पण विवाहित जोडप्याची ती भावना नाहीशी झाली होती. मला वाटतं की, ही आमच्या कुटुंबांसाठी देखील एक मोठी बातमी असेल." 'लॉक अप' सीझन 2 नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. फराह खान आणि रितेश देशमुख यांनी होस्ट केलेल्या या शोमध्ये 15 स्पर्धकांनी प्रवेश केला आहे. स्पर्धकांमध्ये आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत, राम कपूर, शिवांगी जोशी, पामेला सेरेना, धीरज धूपर, श्रेया कालरा, सुनीता आहुजा, आकांक्षा चमोला, हर्षद चोप्रा, माधुरी ग्रोव्हर, सुफी मोतीवाला, वरुण यादव, रियाझ अली आणि श्रेष्ठा अय्यर यांचा समावेश आहे.