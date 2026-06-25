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'चौहान' चित्रपटातील अजय देवगणचा फर्स्ट-लूक व्हिडिओ आला समोर...

'चौहान' चित्रपटातील अजय देवगणचा फर्स्ट-लूक व्हिडिओ प्रदर्शित करण्यात आला आहे. या चित्रपटामध्ये तो आर्मी ऑफिसर भूमिकेत झळकणार आहे.

Chauhaan movie
'चौहान' चित्रपट (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 25, 2026 at 5:10 PM IST

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हैदराबाद : जिओ स्टुडिओनं आज, 25 जून रोजी आपल्या नवीन प्रोजेक्टच्या शीर्षकाची घोषणा केली आहे. या चित्रपटात अजय देवगण एक महत्त्वाची भूमिका साकारत आहे. दिग्दर्शक आनंद एल. राय यांच्याबरोबरचा हा त्याचा पहिलाच चित्रपट आहे, ज्यामुळं हा ॲक्शन एंटरटेनर सर्वात रोमांचक प्रकल्पांपैकी एक बनला आहे. गुरुवारी, वीरू देवगण यांच्या जयंतीनिमित्त जिओ स्टुडिओनं इंस्टाग्रामवर अजय देवगणचा फर्स्ट-लूक व्हिडिओ प्रदर्शित केला. त्यांनी चित्रपटाच्या शीर्षकाचीही घोषणा केली. घोषणेत निर्मात्यांनी सांगितलं की, अजय देवगणच्या आगामी ॲक्शन चित्रपटाचं नाव 'चौहान' आहे. व्हिडिओ शेअर करताना निर्मात्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'चौहान येत आहे. दिवंगत वीरू देवगण यांच्या जयंतीनिमित्त, आम्ही आमचे OG ॲक्शन स्टार, अजय देवगण यांना मोठ्या पडद्यासाठी बनवलेल्या एका ॲक्शन एंटरटेनरमध्ये परत आणत आहोत. चित्रपटगृहांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2027 रोजी. वीरूजी, तुम्ही ॲक्शन सिनेमाला जे काही दिले आणि पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देत असलेल्या वारशाबद्दल धन्यवाद.'

'चौहान' चित्रपटात दिसणार अजय देवगण : दरम्यान शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सुरुवातीला दगडफेक करणाऱ्यांपासून होते, ज्यांना थांबवण्यासाठी सैनिकांचा एक मोठा गट समोर उभा असतो. तसेच यानंतर दगडफेक करणाऱ्यांना थांबवण्यासाठी तात्पुरती व्यवस्था केली जाते. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट केलं आहे की, हे जवळपास 75 वर्षांपासून घडत आले आहे. दगडफेकीच्या हल्ल्यांमध्ये असंख्य सैनिक मारले गेले आहेत. पण आता हे पुन्हा घडणार नाही. शीर्षकाच्या घोषणेसोबतच चाहत्यांसाठी आणखी एक सरप्राईज आहे. पार्श्वभूमीवर प्रसिद्ध 'जुम्मा चुम्मा दे दे' हे गाणे वाजते आणि व्हिडिओचा शेवट या दमदार संवादानं होत आहे. "75 वर्षांनंतर उत्तर येत आहे, पठाणांना सांगा, 'चौहान' येत आहे." 'चौहान' चित्रपटाद्वारे अजय देवगण आपल्या आयकॉनिक ॲक्शन हिरो अवतारात परतला आहे, जो प्रेक्षकांना नेहमीच आवडला आहे.

'चौहान' चित्रपटाबद्दल : आता त्याचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आल्यानंतर अनेकजण त्याचं कौतुक करताना दिसत आहेत. दरम्यान अजय या आगामी चित्रपटाबद्दल सांगायचं झालं तर जिओ स्टुडिओज आणि कलर यलो प्रस्तुत 'चौहान'चं दिग्दर्शन नीरज यादव यांनी केलंय. ज्योती देशपांडे, आनंद एल. राय आणि हिमांशू शर्मा यांनी याची निर्मिती केली आहे. या चित्रपटामध्ये अजय देवगणचा एक वेगळा अंदाज चाहत्यांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान हा चित्रपट जम्मू-काश्मीरमधील पुलवामाच्या पार्श्वभूमीवर आधारित आहे. या चित्रपटामध्ये अजय देवगन आर्मी ऑफिसर भूमिकेत दिसणार आहे.

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