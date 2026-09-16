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'मिरांडा वॉर्निंग’मधून आदिनाथ कोठारे दिसणार पुन्हा एकदा खाकी वर्दीत!

आदिनाथ कोठारे त्यांच्या नवीन चित्रपटाबद्दल चर्चेत आला आहे. त्याचा 'मिरांडा वॉर्निंग’ हा प्रेक्षकांच्या लवकरच भेटीला येणार आहे.

Miranda warning
'मिरांडा वॉर्निंग’ (पोस्टर)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 16, 2026 at 3:05 PM IST

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हैदराबाद: मराठीसोबतच हिंदी मनोरंजनविश्वातही आपल्या अभिनयाची वेगळी ओळख निर्माण करणारा आदिनाथ कोठारे सध्या वैविध्यपूर्ण भूमिकांमधून प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. अलीकडच्या काळात मराठी आणि हिंदी चित्रपटांमधील त्याच्या कामाची चर्चा झाली असून, प्रत्येक भूमिकेत वेगळं काहीतरी सादर करण्याचा त्याचा प्रयत्न दिसून येतो. मानवत मर्डर्स, क्राईम बिट्स, द रॉयल्स, पंचक, शक्तिमान, संत ज्ञानेश्वरांची मुक्ताई, सारख्या प्रोजेक्ट्स नंतर तो आता एका दमदार आणि रफटफ पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेतून प्रेक्षकांसमोर येणार आहे, पुन्हा एकदा. ‘मिरांडा वॉर्निंग’ या आगामी सस्पेन्स-थ्रिलर चित्रपटात आदिनाथ खाकी वर्दीत दिसणार असून, चित्रपटाचं पोस्टर नुकतंच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आलं आहे. खून, त्यामागील गूढ आणि त्यामागचा थरारक शोध तो घेताना दिसणार आहे.

‘मिरांडा वॉर्निंग’ची कथा एका फार्महाऊसवर घडलेल्या खुनाच्या घटनेभोवती फिरते. या घटनेनंतर सुरू होणारा तपास, त्यातून समोर येणारी गूढ रहस्यं आणि सत्याच्या दिशेनं जाणारा शोध हा चित्रपटाचा केंद्रबिंदू आहे. तपासादरम्यान कोणती कोडी उलगडतात, कोणते धक्कादायक पैलू समोर येतात आणि या प्रकरणाचा शेवट नेमका कुठे होतो, याची उत्कंठावर्धक मांडणी चित्रपटातून करण्यात आली आहे.

miranda warning movie
'मिरांडा वॉर्निंग’ चित्रपट (पोस्टर)

‘मिरांडा वॉर्निंग’ चित्रपटाबद्दल : सतनाम फिल्म्स स्टुडिओ आणि ओपन गेट मुव्हीज यांच्या माध्यमातून ‘मिरांडा वॉर्निंग’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. सचिन धोत्रे यांनी चित्रपटाची निर्मिती करण्यासोबतच दिग्दर्शनाची जबाबदारीही सांभाळली आहे. अल्ट्रा मीडिया एंटरटेनमेंटचे सुशीलकुमार अग्रवाल आणि सुकल्प चित्रचे कल्पक जोशी यांनी चित्रपटाची प्रस्तुती केली आहे. सचिन धोत्रे यांनी यापूर्वी 2023मध्ये ‘गेट-टुगेदर’ या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं होतं. आता ‘मिरांडा वॉर्निंग’च्या माध्यमातून त्यांनी सस्पेन्स आणि थ्रिलरच्या विश्वात वेगळ्या धाटणीचा प्रयोग केला आहे.

चित्रपट कधी होणार रिलीज : चित्रपटाचं लेखन रवींद्र मठाधिकारी आणि सायली मठाधिकारी यांनी केलं आहे. रहस्य, तपास आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेली ही कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवण्याचा प्रयत्न करते. खाकीतील केंद्रबिंदू ठरणाऱ्या आदिनाथ कोठारेसह चित्रपटात उत्तम कलाकारांची फळी पाहायला मिळणार आहे. मराठी सिनेमात सस्पेन्स आणि थ्रिलरला वेगळा अनुभव देण्याचा प्रयत्न ‘मिरांडा वॉर्निंग’मधून करण्यात आला आहे. प्रभावी कथानकासोबत कलाकारांचा अभिनय आणि तांत्रिक बाजू यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यात आदिनाथ कोठारे साकारत असलेला पोलिस अधिकारी विशेष लक्षवेधी ठरणार आहे. खुनाच्या तपासाचा छडा लावण्यासाठी मैदानात उतरलेला त्याचा रफटफ अंदाज आणि तपासाच्या प्रक्रियेत समोर येणारी रहस्यं चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता वाढवतात. ‘मिरांडा वॉर्निंग’ हे शीर्षक, पोस्टरमधील आदिनाथचा पोलिस अवतार आणि खुनाच्या तपासाभोवती गुंफलेली कथा यामुळे या चित्रपटाविषयी प्रेक्षकांमध्ये कुतूहल निर्माण झालं आहे. येत्या 27 नोव्हेंबरला 'मिरांडा वॉर्निंग'चा थरार मोठ्या पडद्यावर उलगडणार आहे.

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TAGGED:

मिरांडा वॉर्निंग
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