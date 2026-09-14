अभिनेता अभिजीत खांडकेकर आणि सायली संजीव यांच्या घरी बाप्पाचं आगमन, देखाव्यातून पर्यावरणाचा संदेश
'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'ची धूम सर्वत्र सुरू आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसोबतच घरोघरी गणपती बाप्पाचे आगमन झाले आहे.
Published : September 14, 2026 at 10:30 PM IST
नाशिक - देशभरात छोट्या- मोठ्या सर्वच घरांमध्ये सध्या बाप्पाचं आगमन झालं आहे. मराठी सिनेसृष्टीतील लोकप्रिय अभिनेता अभिजीत खांडकेकर याच्या नाशिकच्या घरीही यंदा लाडक्या बाप्पाचं आगमन झालं आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही मोठ्या जल्लोषात आणि श्रद्धेनं खांडकेकर कुटुंबानं बाप्पाचं स्वागत केलं. गणपती हा कलेचा अधिपती असल्यानं यंदाच्या वर्षी कलेशी निगडित देखावा साकारण्याचा प्रयत्न खांडकेकर कुटुंबीयांकडून करण्यात आला आहे.
'गणपती बाप्पा मोरया, मंगलमूर्ती मोरया'ची धूम सर्वत्र सुरू आहे. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसोबतच घरोघरी गणपती बाप्पाचे आगमन झाले आहे. अभिनेता अभिजीत खांडकेकर आणि सुखदा खांडकेकर यांच्या नाशिकच्या घरी बाप्पाचे आगमन झाले आहे. रांगोळीची थीम घेऊन यंदा खांडकेकर कुटुंबाने गणेशाची आरास केली आहे. गणपती हा कलेचा अधिपती असल्यानं यंदाच्या वर्षी कलेशी निगडित देखावा साकारण्याचा प्रयत्न अभिजीत खांडकेकर याने केला आहे.
रांगोळीचे विशेष महत्त्व - "हिंदू धर्मात रांगोळीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आनंदाच्या क्षणी रांगोळी काढली जाते. मात्र, या रांगोळीकडे आपण सहसा लक्ष देत नाहीत. मात्र, जेव्हा ती हातातून रेखाटली जाते तेव्हा तिचे महत्त्व समजतं. आज घरं छोटी झाली आहेत. पूर्वीसारखे आंगण राहिले नाही. तिथे आपल्याला मोठ्या रांगोळ्या काढता येतात. रांगोळी काढणाऱ्याचा फोकस वाढतो. माईंड शार्प होते. सकारात्मक ऊर्जा आपल्या घरात येते. त्यामुळे आम्हाला वाटलं की, हिंदू संस्कृतीतली जी महत्त्वाची गोष्ट आहे ती साकारली पाहिजे. त्यामुळे कला दिग्दर्शक सुमित पाटील यांच्या माध्यमातून हा देखावा साकारण्यात आला आहे," असं अभिनेत्री सुखदा खांडकेकरने सांगितले.
इको फ्रेंडली देखावा - मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा खरंतर घरातील पुरुषांकड़ून केली जात असल्याचे बघायला मिळतं. मात्र, मराठी अभिनेत्री सायली संजीव याला अपवाद आहे. लहानपणापासूनच ती स्वतः बाप्पाची आपल्या नाशिकच्या घरी स्थापना करते. दरवर्षी साध्यापणाने शाडू मातीच्या बाप्पाची प्राणप्रतिष्ठा करून इको फ्रेंडली गणेशोत्सव साजरा करण्याचा ती संदेश देते. अशात महापुरामुळे नेपाळवर आलेली वेळ ईतर कोणावरही येऊ नये अशी प्रार्थना सायली हिने बाप्पाकडे केली.
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