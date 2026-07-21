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अभय वर्मासाठी ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ ठरतेय खास, ‘रोमँटिक हिरो’च्या प्रतिमेपलीकडे जाण्याची व्यक्त केली इच्छा!

अभय वर्मा हा ‘ऑपरेशन सफेद सागर’मध्ये दिसणार आहे. आता त्यानं याबद्दल काही माहिती शेअर केली आहे.

abhay verma and operation safed sagar
अभय वर्मा आणि ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ (पोस्टर आणि अभय वर्मा)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 21, 2026 at 3:34 PM IST

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मुंबई : ‘मुँज्या’मधून प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण करणारा अभिनेता अभय वर्मा आता एका वेगळ्या आणि आव्हानात्मक भूमिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नेटफ्लिक्सची आगामी मालिका ‘ऑपरेशन सफेद सागर’ ही 1999च्या कारगिल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय हवाई दलाच्या शौर्याची आणि धाडसी मोहिमेची कथा मांडणार आहे. ओनी सेन दिग्दर्शित या मालिकेत सिद्धार्थ, जिमी शेरगिल, अभय वर्मा यांच्यासह दिया मिर्झा, आदिल हुसेन, मिहिर आहुजा आणि तारूक रैना यांच्या भूमिका आहेत.

या मालिकेचा भाग होण्याचा अनुभव अभयसाठी अत्यंत खास आहे. ‘ऑपरेशन सफेद सागर’सारख्या प्रतिष्ठित प्रकल्पाशी जोडले जाणे ही आयुष्यातील एकदाच मिळणारी संधी असल्याचे तो मानतो. मात्र, या भूमिकेमुळं त्याला केवळ रोमँटिक नायकाच्या चौकटीतून बाहेर पडण्याची संधीही मिळत आहे.


अभय वर्मानं व्यक्त केल्या भावना : “माझ्या मते, एखाद्या अभिनेत्याची एक ठरावीक प्रतिमा असू नये. जर एखाद्या अभिनेत्याची एकच प्रतिमा असेल, तर मी त्याला अभिनेता म्हणणार नाही. कलाकार हा सतत स्वतःला शोधणारा आणि आपल्या कलेतून भविष्यास आकार देणारा असतो,” असे अभय सांगतो. आपल्या व्यक्तिरेखा ‘अभय वर्मा’पेक्षा अधिक लक्षात राहाव्यात, अशी त्याची मनापासून इच्छा आहे.

‘ऑपरेशन सफेद सागर’मध्ये भारतीय हवाई दलाच्या शूर जवानांची कथा साकारताना त्याच्यावर मोठी जबाबदारी असल्याची जाणीवही अभयला आहे. “आर. एस. धालीवाल यांना माझ्या भूमिकेचा अभिमान वाटावा आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनाही माझ्या कामातून आनंद मिळावा, अशी माझी इच्छा आहे. भारतीय हवाई दलाचे प्रतिनिधित्व करताना त्या सन्मानाला योग्य न्याय देणे माझ्यासाठी महत्त्वाचे आहे,” असे तो म्हणतो.

Abhay verma
अभय वर्मा (ETV Bharat)

अभयचा अनुभव : या मालिकेत सिद्धार्थ आणि जिमी शेरगिल यांच्यासोबत काम करण्याचा अनुभवही अभयसाठी अविस्मरणीय ठरला. त्यांच्याकडे तो अनेक वर्षांपासून आदरानं पाहत आला आहे. मात्र, सेटवर दोघांनीही ज्येष्ठ कलाकार किंवा आदर्श व्यक्ती म्हणून अंतर न ठेवता संपूर्ण टीमला आपलेसे केले. “ते आमच्यासाठी कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांसारखे होते. आम्हाला एकत्र ठेवणे, गोष्टी सुरळीतपणे पुढे नेणे आणि प्रत्येकाची काळजी घेणे, ही त्यांची भूमिका होती. कधी ते आमचे इतके चांगले मित्र झाले, हे आम्हालाही कळले नाही,” असे अभय सांगतो.

‘ऑपरेशन सफेद सागर’मधून अभय वर्मा आपल्या अभिनयाची नवी बाजू प्रेक्षकांसमोर घेऊन येत असून, ही मालिका त्याच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे. ही मालिका 7 ऑगस्टपासून नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणार आहे.

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ACTOR ABHAY VERMA
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अभय वर्मा
ABHAY AND OPERATION SAFED SAGAR

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