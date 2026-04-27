आमिर खान 'एक दिन की महफिल' कार्यक्रमात झाला भावुक, अश्रू पुसतानाचा व्हिडिओ व्हायरल
आमिर खान 'एक दिन की महफिल' या कार्यक्रमात भावुक झाला. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 27, 2026 at 10:24 AM IST
हैदराबाद : अभिनेता आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान आणि साई पल्लवी स्टारर 'एक दिन' हा चित्रपट 1 मे रोजी रुपेरी पडद्यावर रिलीज होत आहे. आमिर खान या चित्रपटाची निर्मिती करत असून रविवारी मुंबईत एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात अनेक स्टार्सनी हजेरी लावली होती. चित्रपटाच्या प्रसिद्धीला आणखी जास्त प्रसिद्ध मिळाली पाहिजे यासाठी, निर्मात्यांनी 'एक दिन की महफिल' एक संगीत कार्यक्रम आयोजित केला होता. या कार्यक्रमात आमिर खानही सहभागी झाला.
आमिर खान कार्यक्रमात झाला भावुक : आमिरचं अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत. एका व्हिडिओत, आमिर खान डोळ्यांतून ओघळणारे अश्रू पुसताना दिसत आहे. हा चित्रपट आमिर खानसाठी खूप विशेष आहे. यापूर्वी त्यानं सांगितलं होतं की, जुनैदनं या चित्रपटातून पदार्पण करावं अशी त्याची इच्छा होती. दरम्यान कार्यक्रमात आमिरनं गुलाबी शर्ट आणि काळा पॅन्ट परिधान केला होता. या लूकमध्ये तो छान दिसत असून त्याच्या बाजूला अभिनेत्री साई पल्लवी बसलेली दिसली. 'एक दिन' या चित्रपटामध्ये जुनैद खानबरोबर साई पल्लवीची केमिस्ट्री खूप विशेष दाखवण्यात आली आहे.
#AamirKhan cried after watching his son Junaid Khan’s acting in #EkDin 😭😭#SaiPallavi #JunaidKhan pic.twitter.com/g5aRAiXDXG— Random Cine Mood (@RandomCineMood) April 26, 2026
जुनैद खान आणि साई पल्लवीबद्दल : या कार्यक्रमात आमिर खाननं साई पल्लवीचं खूप कौतुक केलं. या कार्यक्रमात त्यानं म्हटलं, "आज आपल्या देशातील सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्री साई पल्लवी आहे." तसेच आपल्या मुलाबद्दल बोलताना म्हटलं, "जुनेैदनेही काही उत्तम कामं केली आहेत." साई या चित्रपटातून हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण करत आहे. यानंतर ती रणबीर कपूरबरोबर 'रामायणा' या चित्रपटामध्ये दिसणार आहे. या चित्रपटामध्ये ती सीता मातेची व्यक्तिरेखा साकारणार आहे. या चित्रपटाचं बजेट 4000 कोटी असल्याचं सांगितलं जात आहे. 'रामायणा' चित्रपटाचे दोन भाग असणार आहेत. या चित्रपटाचा पहिला भाग 2026च्या दिवाळीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. याशिवाय दुसरा भाग 2027च्या दिवाळीमध्ये प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. तसेच जुनैदनं 'महाराज' या चित्रपटातून ओटीटीवर पदार्पण केलं होतं. त्याचा हा चित्रपट वादात सापडला होता. यानंतर तो 'लव्हयापा'मध्ये श्रीदेवीची मुलगी खुशी कपूरबरोबर दिसला होता. त्याच्या या चित्रपटानं बॉक्स ऑफिसवर फारशी कमाई केली नाही.