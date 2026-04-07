रितेश देशमुख दिग्दर्शित ‘राजा शिवाजी’मध्ये अभिषेक बच्चन दिसणार संभाजी शहाजी राजेंच्या भूमिकेत!

रितेश देशमुख दिग्दर्शित आणि स्टारर 'राजा शिवाजी'मध्ये अभिषेक बच्चन दिसणार संभाजी शहाजी राजेंच्या भूमिकेत दिसणार आहे.

Abhishek bachchan
अभिषेक बच्चन (पोस्टर)
Published : April 7, 2026 at 11:08 AM IST

हैदराबाद : पॅन-इंडिया ट्रेंड वाढत असताना कलाकारांनी प्रादेशिक सिनेमात काम करणं ही काळाची गरज बनली आहे. अमिताभ बच्चन यांचा मुलगा अभिनेता अभिषेक बच्चननं प्रामुख्यानं हिंदी चित्रपटसृष्टीत काम केलं असलं, तरी आता तो प्रादेशिक सिनेमाकडेही वळताना दिसत आहेत. ‘राजा शिवाजी’सारख्या मराठी चित्रपटातून तो प्रथमच मराठी प्रेक्षकांसमोर येत आहेत, ज्यामुळं त्यांच्या कारकिर्दीला नवं वळण मिळत आहे.

जियो स्टुडिओज आणि मुंबई फिल्म कंपनी यांच्या संयुक्त विद्यमानं साकारला जात असलेला ‘राजा शिवाजी’ हा भव्य ऐतिहासिक चित्रपट सध्या सर्वत्र चर्चेत आहे. रितेश देशमुख आणि अभिषेक बच्चन या दोन बहुआयामी कलाकारांची जोडी या चित्रपटातून एकत्र येत असून, भव्यतेसोबतच आशयघन मांडणीमुळं हा प्रकल्प विशेष ठरत आहे. अभिषेक बच्चन याचा हा पहिलाच मराठी चित्रपट असल्यानं त्याच्या कारकिर्दीत हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. या चित्रपटात तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचे ज्येष्ठ बंधू संभाजी शहाजी राजे भोसले यांच्या भूमिकेत दिसणार आहेत, ज्यामुळं इतिहासातील कमी उजेडात राहिलेला भाग नव्या पिढीपर्यंत पोहोचणार आहे.

abhishek bachchan
अभिषेक बच्चन (पोस्टर)

संभाजी शहाजी राजेंच्या भूमिकेत अभिनेष बच्चन : अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘राजा शिवाजी’च्या पहिल्या झलकमध्ये अभिषेक बच्चनचा वेगळाच रौद्र आणि प्रभावी अवतार पाहायला मिळतो. योद्ध्याच्या वेशात त्याची दमदार उपस्थिती, रणभूमीवरील तीव्रता आणि भावनिक बंध याचे दर्शन घडवणारे दृश्य प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतात. या टीझरमधून हा चित्रपट केवळ युद्धपट न राहता भावनिक नातेसंबंध आणि ऐतिहासिक घटनांचा भव्य पट मांडणारा सिनेअनुभव ठरणार असल्याचं स्पष्ट होतं. आपल्या मराठी पदार्पणाबद्दल बोलताना अभिषेक बच्चननी सांगितलं की, "हा चित्रपट त्यांच्या दृष्टीनं अत्यंत खास आहे. रितेश देशमुखचे छत्रपती शिवाजी महाराजांवर चित्रपट बनवण्याचे स्वप्न अनेक वर्षांपासून होते. दोघांची ओळख जवळपास 25 वर्षांपूर्वी लातूरमध्ये ‘जमीन’च्या शूटिंगदरम्यान झाली होती, जिथे तो अजय देवगणसोबत काम करत होता. त्या भेटीतूनच त्यांची मैत्री दृढ झाली आणि पुढं अनेक प्रकल्पांमध्ये ते एकत्र आले.

अभिनेष बच्चननं व्यक्त केल्या भावना : त्यानं पुढं सांगितलं की, "एकदा रितेश देशमुखच्या घरी भेटीदरम्यान त्यांनी दिग्दर्शनाची आवड आणि शिवचरित्रावर चित्रपट करण्याची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली होती. हे स्वप्न त्यानं अनेक वर्षे जपले आणि सातत्यानं त्यासाठी परिश्रम घेतले, असेही त्यानं नमूद केलं. भव्य सेट्स, उत्कंठावर्धक ॲक्शन आणि ऐतिहासिक वातावरण यामुळं अनेकांनी या टीझरचं 'रोमांचकारी' आणि 'दृश्यवैभवाची मेजवानी' असंही कौतुक केलं आहे. अभिषेक बच्चनच्या मते हा चित्रपट मराठी सिनेसृष्टीतील सर्वात महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक आहे. दिग्दर्शक म्हणून रितेशची दृष्टी आणि क्षमता विलक्षण असून, हा चित्रपट भविष्यातील एक मैलाचा दगड ठरेल, असा त्याचा विश्वास आहे. इतिहास, भावना आणि भव्यतेचा संगम असलेला हा चित्रपट प्रेक्षकांना एक संस्मरणीय अनुभव देईल, अशी अपेक्षा त्यानं व्यक्त केली आहे. या चित्रपटाला अजय-अतुल यांचे दमदार संगीत लाभले असून, आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे छायाचित्रकार संतोष सिवन यांनी चित्रपटाला नेत्रदीपक दृश्यरूप दिले आहे. प्रत्येक दृश्यात भव्यता आणि ऐतिहासिक अचूकतेची जाणीव होते.

‘राजा शिवाजी’ची स्टार कास्ट : या भव्य चित्रपटात संजय दत्त, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन इराणी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जीनिलिया देशमुख यांसह अनेक दिग्गज कलाकारांचा समावेश आहे, ज्यामुळं चित्रपटाचा आवाका अधिक व्यापक झाला आहे. जियो स्टुडिओज प्रस्तुत आणि ज्योती देशपांडे आणि जिनिलिया देशमुख निर्मित ‘राजा शिवाजी’ हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी मराठी, हिंदी आणि तेलुगू भाषांमध्ये जागतिक स्तरावर प्रदर्शित होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. रितेश देशमुख स्टारर 'राजा शिवाजी' चित्रपटाचा फर्स्ट लूक टीझर प्रदर्शित, यूजर्सनं केलं कौतुक...
  2. रितेश देशमुख दिग्दर्शित 'राजा शिवाजी' मराठी चित्रपटाचं शूटिंग झालं पूर्ण...
  3. रितेश देशमुखच्या 'राजा शिवाजी' चित्रपटात 'सुख म्हणजे नक्की काय असतं' मालिकेतील अभिनेता कपिल होनराव झळकणार...

