'शोले' होणार पुन्हा प्रदर्शित, अभिषेक बच्चन चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक...
'शोले द फाइनल कट' १२ डिसेंबर रोजी बॉक्स ऑफिसवर रिलीज होणार आहे. आता अभिषेक बच्चननं एक पोस्ट शेअर करून यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : December 11, 2025 at 5:25 PM IST
मुंबई : 'शोले द फायनल कट' १२ डिसेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. प्रेक्षक हा चित्रपट पुन्हा एकदा मोठ्या पडद्यावर कोणत्याही कटशिवाय पाहण्यास उत्सुक आहेत. बिग बींचा मुलगा आणि बॉलिवूड अभिनेता अभिषेक बच्चन देखील याबद्दल खूप उत्सुक आहे. ज्युनियर बच्चननं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर करून आपला उत्साह व्यक्त केला आहे. १९७५च्या क्लासिक चित्रपट 'शोले - द फायनल कट'चे पूर्णपणे पुनर्संचयित ४K आवृत्ती मोठ्या पडद्यावर परत येत आहे. अभिनेत्यानं याबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. गुरुवारी, ११ डिसेंबर रोजी अभिषेकनं इंस्टाग्रामवर 'शोले - द फायनल कट'चे पोस्टर शेअर केले आणि कॅप्शनमध्ये लिहिलं, 'कधीही न सांगितलेली सर्वात मोठी कहाणी. मोठ्या पडद्यावर 'शोले'ला पाहण्यासाठी उत्सुक आहे. मी 'शोले'ला कधीही मोठ्या पडद्यावर पाहिले नाही, फक्त टीव्ही आणि व्हीएचएस/डीव्हीडीवर. हे आयुष्यभराचे स्वप्न राहिले आहे.'
'शोले - द फायनल कट'साठी अभिषेक बच्चन उत्सुक : 'शोले' आता 'शोले - द फायनल कट' म्हणून थिएटरमध्ये परतत आहे, ज्यामध्ये मूळ क्लायमॅक्स आणि पूर्वी हटवलेल्या दोन दृश्यांचा समावेश आहे. हे विशेष री-रिलीज रमेश सिप्पीच्या उत्कृष्ट कृतीच्या ५०व्या वर्धापन दिनानिमित्त आहे, जो भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वात प्रभावशाली चित्रपटांपैकी एक मानला जातो. हे पुनर्संचयित करणे महत्त्वपूर्ण आहे, कारण रमेश सिप्पीनं चित्रित केलेला मूळ क्लायमॅक्स, जो आणीबाणीच्या काळात चित्रपटाच्या पहिल्या प्रदर्शनापूर्वी काढून टाकण्यात आले , हिंसक आशयामुळं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशननं त्यावर बंदी घातली होती. हा बहुचर्चित सीक्वेन्स, जो कधीही सार्वजनिकरित्या दाखवण्यात आला नाही, त्यात ठाकूर (संजीव कुमार) गब्बर सिंग (अमजद खान) यांना काटेरी बुटांनी मारताना दाखवले आहे.
'शोले' चित्रपटाची स्टारकास्ट : २०२५ मध्ये, 'शोले' हा टोरंटो आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवात (TIFF) प्रदर्शित झाला होता. दरम्यान रमेश सिप्पी आणि अभिनेता बॉबी देओल यांच्यासह इतर कलाकार पुनर्संचयित ४K आवृत्तीच्या प्रीमियरला उपस्थित होते. 'शोले' या चित्रपटामध्ये धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, अमजद खान, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, जया बच्चन, मॅक मोहन, असरानी आणि सचिन पिळगावकर यांनी विशेष भूमिका केल्या आहेत.
हेही वाचा :
- पोस्ट खात्याच्या वतीनं 'शोले' स्टँपचं अनावरण, चित्रपटाला रिलीज होऊन झाले पन्नास वर्ष...
- ७०च्या दशकातील 'शोले' चित्रपट करणार ५० वर्षे पूर्ण , जाणून घ्या स्टारकास्टला किती मिळाली फी...
- ५० वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी, 'शोले'चा वर्ल्ड प्रीमियर 'या' दिवशी इटलीत होईल, चित्रपटाच्या शेवटचे पुनर्संचयित आणि न कापलेले दृश्य मिळणार पाहायला...