वडिलांच्या सुरांना लेकींची गोड साथ, अभिजीत सावंतच्या ‘गणा धाव रे’मधून बाप्पासाठी खास संगीतभेट!
अभिजीत सावंत यांचं एक नवीन गाणं रिलीज करण्यात आलं आहे. हे गाणं त्यांनी आपल्या लेकीबरोबर गायलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 14, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद : गणरायाच्या आगमनाची चाहूल लागताच सर्वत्र उत्साह आणि भक्तिमय वातावरण निर्माण झालं आहे. अशा या मंगलमय वातावरणात ट्रेंडसेटर गायक अभिजीत सावंत आपल्या चाहत्यांसाठी ‘गणा धाव रे’ हे भक्तिमय गाणं घेऊन आला आहे. बाप्पाच्या आगमनाचा आनंद, भक्तीची भावना आणि कुटुंबातील प्रेमळ नात्यांचा गोडवा या गाण्यातून अनुभवायला मिळणार आहे. वडील आणि मुलीचं नातं जितकं हळवं, तितकंच त्यात प्रेम, जिव्हाळा आणि अनेक अविस्मरणीय क्षण दडलेले असतात. याच नात्याला सुरांची साथ लाभली की त्या आठवणी आणखी खास होतात. लोकप्रिय गायक अभिजीत सावंतसाठी असाच एक भावुक आणि आनंदाचा क्षण नुकताच अनुभवायला मिळाला. बाप्पाच्या स्वागतासाठी अभिजीतने आपल्या दोन लेकींसोबत मिळून खास गाणं साकारलं असून, त्यांच्या या सुरेल नात्याची झलक ‘गणा धाव रे’मधून पाहायला मिळणार आहे.
‘गणा धाव रे’ गाणं रिलीज : आपल्या दमदार आणि सुमधुर आवाजानं रसिकांच्या मनावर वेगळी छाप निर्माण करणारा अभिजीत या गाण्याच्या माध्यमातून एका नव्या रूपातही दिसणार आहे. गायनासोबतच त्यानं या गाण्यात अभिनयदेखील केला असून, बाप्पाच्या स्वागताचा उत्साह त्याच्या परफॉर्मन्समधून जाणवतो. ‘गणा धाव रे’चं आणखी एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे अभिजीतच्या दोन मुलींचा या गाण्यातील सहभाग. अहाना आणि समीरा सावंत यांनी गाण्यासाठी बॅकग्राउंड व्होकल्स दिले आहेत. वडिलांसोबत एकत्र गाण्याचा हा अनुभव अभिजीत आणि त्याच्या लेकींसाठीही नक्कीच अविस्मरणीय ठरला आहे. अभिजीतच्या आवाजाला लेकींच्या गोड सुरांची मिळालेली साथ या गाण्याला एक वेगळीच भावनिक किनार देते.
अभिजीत सावंतनं व्यक्त केल्या भावना : याबद्दल अभिजीत सावंत म्हणतो, “बाप्पासाठी साकारलेल्या गाण्यात माझ्या मुलींचा सहभाग असणं ही माझ्यासाठी खूप आनंदाची आणि भावनिक गोष्ट आहे. अहाना आणि समीरा यांच्यासोबत ‘गणा धाव रे’ रेकॉर्ड करतानाचा अनुभव माझ्यासाठी खूप खास होता. आमच्या तिघांचं एकत्र आलेलं हे पहिलं गाणं आणि तेही लाडक्या बाप्पासाठी, यापेक्षा सुंदर योगायोग दुसरा कोणता असू शकतो? बाप्पाचं आणि प्रत्येक भक्ताचं एक अतूट नातं असतं. प्रेम, श्रद्धा आणि भक्तीने जोडलेलं हेच नातं या गाण्यातून प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे.” अभिजीत सावंतनं आजवर आपल्या आवाजातून विविध प्रकारच्या संगीताची अनुभूती रसिकांना दिली आहे. त्याच्या गाण्यांना मिळणारा तरुणाईचा प्रतिसादही कायमच उल्लेखनीय राहिला आहे. बदलत्या संगीतविश्वासोबत स्वतःच्या शैलीत वैविध्य आणणाऱ्या अभिजीतच्या ‘गणा धाव रे’ या नव्या गाण्यालाही सोशल मीडियावर आणि रसिकांमध्ये चांगला प्रतिसाद मिळण्याची अपेक्षा आहे.बाप्पाच्या आगमनाचा जल्लोष, भक्तीचा रंग आणि वडील-मुलीच्या नात्यातील प्रेमळ भाव या सगळ्यांचा सुंदर मिलाफ असलेलं ‘गणा धाव रे’ यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी एक सुरेल संगीतभेट ठरणार आहे.