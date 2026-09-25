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'देव द्या देवपण घ्या' या उपक्रमाला उस्फुर्त प्रतिसाद, जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांचा सहभाग..

जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांनी 'देव द्या देवपण घ्या' सहभाग घेऊन लोकांना जागृत करण्याचं काम केलं आहे.

Abhijit Khandkekar
अभिजीत खांडकेकर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 25, 2026 at 5:13 PM IST

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नाशिक : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती गोदावरी नदी पात्रात विसर्जित न करता त्या नैसर्गिक तलावात विसर्जित करून दान कराव्याया उपक्रमाला नाशिककर मोठा प्रतिसाद देत आहेत. देव द्या देवपण घ्या या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांनी देखील आपल्या घरातील गणेशमूर्ती दान करत नाशिककरांना गोदवरी नदी प्रदूषण थांबवण्यासाठी आवाहन केलं आहे.


गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणत, सकाळपासूनच नाशिकमध्ये घरगुती बाप्पाला भावपूर्ण वातावरणात निरोप दिला जात आहे. अशात गोदावरी नदीचे प्रदूषण राखण्यासाठी भाविकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती नदीपात्रात विसर्जित न करता त्या दान कराव्या यासाठी नाशिक महानगरपालिका तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. अशातच नाशिकच्या युवकांनी एकत्रित येत सुविचार मंचच्या माध्यमातून गेल्या 16 वर्षापासून देव द्या देवपण घ्या हा उपक्रम सुरू केला असून याला दरवर्षी मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.



'देव द्या देवपण घ्या'चे 16 वे वर्ष : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या रंगकाम आणि इतर सौंदर्यप्रसाधंनामुळं तसेच निर्माल्य नदीपात्रात विसर्जीत केल्यानं गोदावरीचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. पाण्याच्या गुणवत्तेला हानी पोहचते आणि जिवंत झरे देखील बंद होण्याचा धोका निर्माण होतो.यासाठी आम्ही 15 वर्षांपासून 'देव द्या, देवपण घ्या' हा उपक्रम राबवत आहोत. यंदाचे या उपक्रमाचे 16 वे वर्ष आहे. मागील वर्षी हजारो गणेश मूर्ती नाशिककरांनी देव द्या देवपण घ्या या उपक्रमांतर्गत ‘सुविचार मंच’कडे सुपूर्द केल्या होत्या. या गणेशमूर्ती मंगलमय आणि पवित्र वातावरणात नाशिक महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं कृत्रिम तलावात विधिवत विसर्जित केल्या जातात अशी माहिती सुविचार मंचचे अध्यक्ष आकाश पगार यांनी दिली.

dev daya devpan ghya Activities
'देव द्या देवपण घ्या' उपक्रम (ETV Bharat)
dev daya devpan ghya Activities
'देव द्या देवपण घ्या' उपक्रम (ETV Bharat)
अभिनेता अभिजीत खांडकेकर (ETV Bharat)
dev daya devpan ghya Activities
'देव द्या देवपण घ्या' उपक्रम (ETV Bharat)
गोदावरी नदी प्रदूषण रोखण्यासाठी नागरिकांना आवाहन : सुविचार मंचनं सुरू केलेला उपक्रम अतिशय स्तुत्य आहे. गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्याची जबाबदारी सर्व नाशिककरांची आहे. मी गेल्या अनेक वर्षापासून देव द्या देवपण पण घ्या या उपक्रमाचा भाग होत आहे. मी देखील गेल्या अनेक वर्षांपासून आमच्या घरातील बाप्पा याठिकाणी घेऊन येत आहे. याठिकाणी विधीवत बाप्पाची पूजा करून त्यानंतर नैसर्गिक तलावात त्याचे विसर्जन करून मूर्ती दान करतो. नाशिककरांनी सुद्धा गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी या उपक्रमात सहभागी व्हावे असं आवाहन अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांनी केलं आहे.


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TAGGED:

ABHIJIT KHANDKEKAR
DEV DAYA DEVPAN GHYA ACTIVITIES
WATER POLLUTION
अभिजीत खांडकेकर
ABHIJIT ON WATER POLLUTION

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