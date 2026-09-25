'देव द्या देवपण घ्या' या उपक्रमाला उस्फुर्त प्रतिसाद, जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांचा सहभाग..
जलप्रदूषण रोखण्यासाठी अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांनी 'देव द्या देवपण घ्या' सहभाग घेऊन लोकांना जागृत करण्याचं काम केलं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 25, 2026 at 5:13 PM IST
नाशिक : प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्ती गोदावरी नदी पात्रात विसर्जित न करता त्या नैसर्गिक तलावात विसर्जित करून दान कराव्याया उपक्रमाला नाशिककर मोठा प्रतिसाद देत आहेत. देव द्या देवपण घ्या या उपक्रमाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून अभिनेता अभिजीत खांडकेकर यांनी देखील आपल्या घरातील गणेशमूर्ती दान करत नाशिककरांना गोदवरी नदी प्रदूषण थांबवण्यासाठी आवाहन केलं आहे.
गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या म्हणत, सकाळपासूनच नाशिकमध्ये घरगुती बाप्पाला भावपूर्ण वातावरणात निरोप दिला जात आहे. अशात गोदावरी नदीचे प्रदूषण राखण्यासाठी भाविकांनी प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेश मूर्ती नदीपात्रात विसर्जित न करता त्या दान कराव्या यासाठी नाशिक महानगरपालिका तसेच अनेक सामाजिक संघटनांनी पुढाकार घेतला आहे. अशातच नाशिकच्या युवकांनी एकत्रित येत सुविचार मंचच्या माध्यमातून गेल्या 16 वर्षापासून देव द्या देवपण घ्या हा उपक्रम सुरू केला असून याला दरवर्षी मोठा प्रतिसाद मिळत आहे.
'देव द्या देवपण घ्या'चे 16 वे वर्ष : प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या रंगकाम आणि इतर सौंदर्यप्रसाधंनामुळं तसेच निर्माल्य नदीपात्रात विसर्जीत केल्यानं गोदावरीचे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. पाण्याच्या गुणवत्तेला हानी पोहचते आणि जिवंत झरे देखील बंद होण्याचा धोका निर्माण होतो.यासाठी आम्ही 15 वर्षांपासून 'देव द्या, देवपण घ्या' हा उपक्रम राबवत आहोत. यंदाचे या उपक्रमाचे 16 वे वर्ष आहे. मागील वर्षी हजारो गणेश मूर्ती नाशिककरांनी देव द्या देवपण घ्या या उपक्रमांतर्गत ‘सुविचार मंच’कडे सुपूर्द केल्या होत्या. या गणेशमूर्ती मंगलमय आणि पवित्र वातावरणात नाशिक महानगरपालिकेच्या सहकार्यानं कृत्रिम तलावात विधिवत विसर्जित केल्या जातात अशी माहिती सुविचार मंचचे अध्यक्ष आकाश पगार यांनी दिली.