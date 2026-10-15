ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीच्या आंदोलनात सहभागी झाल्यानं इमरान खानवर लटकती तलवार, काय आहे प्रकरण जाणून घ्या...
अभिनेता इमरान खानला मुंबई पोलिसांनी 28 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्याची नोटीस बजावली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 15, 2026 at 12:10 PM IST|
Updated : October 15, 2026 at 12:23 PM IST
मुंबई : मुख्य कार्यकारी अधिकारी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनात इमरान खान सहभागी झाला होता. भारतीय नागरिक नसतानाही भारतात अशा आंदोलनात सहभागी झाल्याबद्दल इमरान खानवर इमिग्रेशन कायद्याच्या संबंधित कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
शिवसेना खासदार संजय राऊत केली टीका : या मुद्यावर शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी जोरदार टीका केली आहे. संजय राऊत यांनी म्हटलं की, इमरान खाननं आंदोलनात सहभाग घेतला, तो तरुणांच्या बाजूनं बोलला उभा राहिला, म्हणून त्याला देश सोडयची नोटीस बजावता? यावरून हे सरकार पूर्णपणे घाबरल्याचं स्पष्ट होतंय. तसेच जर परदेशी नागरिकत्वाचाच मुद्दा असेल तर मग अक्षय कुमार किंवा हिंदी चित्रपटसृष्टीतील इतर एनआरआय आणि विदेशी कलाकारांना सरकार असे आदेश का देत नाही? तसंच बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना सध्या भारतात आश्रयाला आहेत, त्यांचा संदर्भ देत राऊत यांनी सरकारला सवाल केला की, मग आता शेख हसीना यांनाही देश सोडायला सांगणार का? तसंच या संपूर्ण प्रकरणावर आणि विरोधकांच्या आंदोलनांवर होत असलेल्या कारवाईवर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या, "सरकार लोकशाहीचा गळा घोटत असून विरोधकांना दडपण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. "या अन्यायाविरोधात महाविकास आघाडी आणि इंडिया आघाडी पूर्ण ताकदीनं एकत्र उभी असून हे आंदोलन सुरूच राहील."
Mumbai Police say, "A Leave India Notice (LIN) has been issued to actor Imran Khan, who is the nephew of actor Aamir Khan. As per the notice, he has been told to leave the country by 28th October. Imran Khan had participated in the agitation at August Kranti Maidan in Mumbai, demanding the resignation of CEC Gyanesh Kumar. Following the protest, he was detained by the Police. Imran Khan had participated in the agitation, despite not being an Indian citizen."— ANI (@ANI) October 15, 2026
इमरान खानला 'लीव्ह इंडिया नोटीस' बजावण्यात आली : दरम्यान मुंबई पोलिसांनी सांगितलं की, "अभिनेता आमिर खानचा भाचा असलेल्या अभिनेता इमरान खानला 'लीव्ह इंडिया नोटीस' (LIN) बजावण्यात आली आहे. या नोटीसनुसार, त्याला 28 ऑक्टोबरपर्यंत देश सोडण्यास सांगण्यात आले आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी इमरान खाननं मुंबईतील ऑगस्ट क्रांती मैदानावर झालेल्या आंदोलनात भाग घेतला होता. या आंदोलनानंतर पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं. भारतीय नागरिक नसतानाही इमरान खाननं आंदोलनात भाग घेतला होता." यानंतर पोलिसांनी पुढं सांगितलं की, "भारतीय नागरिक नसतानाही आंदोलनात भाग घेतल्याबद्दल इमरान खानवर इमिग्रेशन कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार कारवाई करण्यात आली आहे."
देश सोडण्याचे निर्देश : इमिग्रेशन कायद्याच्या कलम 29 आणि 7 अंतर्गत इमरान खानवर कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. भारतीय नागरिक नसतानाही आंदोलनात सहभागी झाल्याचा त्याच्यावर आरोप आहे. अटक झाल्यानंतर, अभिनेत्यानं पोलीस व्हॅनमध्ये बसलेला स्वतःचा एक फोटो शेअर केला. दरम्यान प्रसारमाध्यमांशी बोलताना खान म्हणाला की तो मुंबईचा नागरिक म्हणून येथे आला होता आणि त्याच्या कोणत्याही विशिष्ट मागण्या नव्हत्या. तसेच या नोटीसमध्ये अभिनेत्याला एका विशिष्ट मुदतीत देश सोडण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
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