सलीम खान अजूनही आयसीयूत, आमिर खाननं सलमानच्या वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल केला खुलासा

आमिर खान हा सलीम खान यांना भेटण्यासाठी रुग्णालयात गेला. यानंतर त्यानं त्यांच्या प्रकृतीबद्दल विशेष माहिती शेअर केली आहे.

आमिर खान (Photo: IANS)
Published : February 26, 2026 at 1:57 PM IST

Updated : February 26, 2026 at 3:01 PM IST

हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता आमिर खाननं सलमान खानचे वडील सलीम खानच्या आरोग्यबद्दल माहिती दिली आहे. त्याचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता सलीम खान अजूनही आयसीयूमध्ये असल्याचं उघड झालंय. याशिवाय आमिर खाननं सांगितलं की, त्यांची तब्येत सुधारत आहे. अभिनेत्यानं प्रकृतीची अपडेट देताना म्हटलं आहे की, "मी सलीम साहेबांना भेटायला गेलो होतो. आम्ही सर्वजण त्यांच्या लवकर बरे होण्यासाठी प्रार्थना करत आहोत. ते आयसीयूमध्ये असल्यानं मी त्यांना प्रत्यक्ष भेटू शकलो नाही. मी त्यांच्या कुटुंबाबरोबर बसलो होतो. अलविरा जींनी मला सांगितलं की, त्यांची प्रकृती सुधारत आहे. आम्ही सर्वजण प्रार्थना करत आहोत की ते पुन्हा घरी परतावेत."

आमिरनं सलमानच्या वडिलांच्या प्रकृतीबद्दल माहिती दिली : सलीम खान 17 फेब्रुवारीपासून रुग्णालयात दाखल आहेत. आमिरपूर्वी जावेद अख्तर, संजय दत्त, राहुल रॉय, शिल्पा शेट्टी, संगीता बिजलानी, अमृता अरोरा आणि इतर अनेक सेलिब्रिटींनी सलीम खान यांची भेट घेतली. दरम्यान सलीम खान जेव्हापासून रुग्णालयात दाखल झाले, तेव्हापासून त्याचे कुटुंब आणि चाहते त्यांची तब्येत चांगली व्हावी यासाठी प्रार्थना करताना दिसत आहेत. दरम्यान सलीम खानवर उपचार करणारे डॉ. जलील पारकर यांनी त्यांच्या प्रकृतीबद्दल अपडेट देत म्हटलं होतं की, "त्यांना थोडा ब्रेन हैमरेज झाला. सकाळी डीएसए प्रक्रिया करण्यात आली. कोणतीही शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यकता पडली नाही. ते अजूनही व्हेंटिलेटरवर आहेत. आशा आहे की, उद्यापर्यंत त्यांना व्हेंटिलेटरवरून काढून टाकले जाईल. त्यांचे वय पाहता, बरे होण्यासाठी जास्त वेळ लागेल. ते ठीक आहेत, त्यांची प्रकृती आता स्थिर आहे."

आमिर खान (ETV Bharat)

सलीम खानची प्रकृती : सलीम खान यांना व्हेंटिलेटरवर का ठेवण्यात आले याबद्दल त्यांनी पुढं सांगितलं, "प्रारंभिक निदान आणि औषधोपचारानंतर, आम्हाला वाटलं की, त्यांना आयसीयू काळजीची आवश्यकता आहे. आम्ही त्यांना व्हेंटिलेटरवर ठेवलं, कारण आम्हाला त्यांच्या काही चाचण्या करायच्या होत्या. त्यांची प्रकृती बिघडू नये म्हणून त्यांना सुरक्षिततेसाठी व्हेंटिलेटरवर ठेवण्यात आले." सध्या सलीम खान ठीक असल्याचे सांगितले जात आहे. त्याच्यावर आता उपचार सुरू आहेत.

संपादकांची शिफारस

