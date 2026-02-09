अरिजीत सिंग आमिर खानचा चित्रपट 'एक दिन'साठी गाईल गाणी, पोस्ट व्हायरल...
आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊसनं आता एक पोस्ट सोशल मीडियावर शेअर केली आहे. यामध्ये तो आणि गायक अरिजीत सिंग एकत्र असल्याचे दिसत आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : February 9, 2026 at 4:22 PM IST
हैदराबाद : बॉलिवूड सुपरस्टार आमिर खान अलीकडेच प्रसिद्ध पार्श्वगायक अरिजीत सिंगची भेट घेण्यासाठी पश्चिम बंगालमधील मुर्शिदाबादला गेला. माध्यमांशी झालेल्या संवादादरम्यान, त्यानं सांगितलं की तो 'एक दिन' या चित्रपटासाठी आला होता, ज्यामध्ये अरिजीतची गाणी आहेत. आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊसनं सोशल मीडियावर एक पोस्ट शेअर केली, यामध्ये त्यानं सांगितलं आहे की, अरिजित सिंग त्याच्या चित्रपटाला आवाज देईल. सोमवार 9 फेब्रुवारी रोजी, आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊसनं अरिजित सिंग आणि आमिर खानचे एकत्र असतानाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. दरम्यान अरिजित आगामी 'एक दिन' या चित्रपटाला आवाज देत आहे. आमिर खाननं यासाठी गायकाचे आभारही मानले. त्याच्या पोस्टमध्ये त्यानं अरिजित सिंग, त्याचे कुटुंब आणि टीमचे आभार मानत लिहिलं, 'अरिजित 'एक दिन' या चित्रपटाला आवाज दिल्याबद्दल धन्यवाद. तुझ्याबरोबर, तुझ्या कुटुंबासोबत आणि तुझ्या टीमसोबत घालवलेले चार दिवस जादुई होते.'
आमिर खानची पोस्ट व्हायरल : याशिवाय पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिलं आहे, 'एक दिन'च्या संगीतात इतका गोडवा आणल्याबद्दल अरिजीत, खूप खूप धन्यवाद.' यापूर्वी आमिर खाननं एका मुलाखतीत खुलासा केला होता की, तो अरिजीतला भेटण्यासाठी मुर्शिदाबादला गेला होता. त्यानं सांगितलं की "मी काही दिवसांपूर्वी मुर्शिदाबादमध्ये होतो. मी अरिजीतला चित्रपटातील गाणे गायनसाठी राजी करण्यासाठी तिथे नव्हतो. मी तिथे वेगळ्या उद्देशानं गेलो होतो. मी त्याला पुनर्विचार करण्यास राजी करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी, त्याचा काही उपयोग झाला नाही. असे दिसते की, त्यानं आपले मन बनवले होते."
'एक दिन' चित्रपट कधी होणार रिलीज : मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, अरिजीत सिंगनं निवृत्तीपूर्वीच 'एक दिन'साठी वचनबद्धता दर्शविली होती. आमिर खाननं स्पष्ट केलं की, अरिजीत जुनैदच्या भूमिकेसाठी गातो आहे. 'एक दिन' ही पूर्वीची वचनबद्धता असल्यानं तो ती पूर्ण करू इच्छित होता. या चित्रपटामध्ये पाच गाणी आहेत आणि त्यानं ती सर्व गाणी गायली आहेत. त्यानं गाण्यांमध्ये खूप छान काम केलंय. जुनैद खान आणि साई पल्लवी अभिनीत 'एक दिन' चित्रपट 1 मे रोजी प्रदर्शित होणार आहे. दरम्यान अरिजीत सिंगनं 27 जानेवारी रोजी पार्श्वगायनातून निवृत्तीची घोषणा केली होती, ज्यामुळं चाहत्यांना आणि इंडस्ट्रीतील लोकांना मोठा धक्का बसला होता.
हेही वाचा :