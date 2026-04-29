आमिर खाननं गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैटचं केलं कौतुक, वाचा सविस्तर...

अभिनेता आमिर खाननं त्याची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैटचं कौतुक केलं आहे. तसेच त्यानं आपल्या जीवनाबद्दल काही गोष्टी शेअर केल्या आहेत.

Published : April 29, 2026 at 10:26 AM IST

हैदराबाद : हिंदी सिनेसृष्टीचा मिस्टर परफेक्शनिस्ट, आमिर खान हा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. प्रेमाला वयाचे बंधन नसते. आमिर 60व्या वर्षाचा आहे. तो गौरी स्प्रैटसोबतच्या नात्यामुळं चर्चेत असतो. त्यानं आपल्या वाढदिवशी त्यांची गर्लफ्रेंडची पापराझींसमोर ओळख करून दिली. अलीकडेच, तो मुलगा जुनैदबरोबर त्याच्या 'एक दिन' चित्रपटाच्या प्रीमियरला हातात हात घालून गेला होता. तसेच संपूर्ण खान कुटुंब—आयरा खान, नुपूर शिखरे आणि जुनैद खान—प्रिमियरला एकत्र असल्याचे दिसले. या कार्यक्रमात आमिरची मुले, आयरा आणि जुनैद, त्यांच्या वडिलांची गर्लफ्रेंड गौरीला मीठी मारताना दिसले. आता यावरून हे स्पष्ट होतं की, आमिरच्या मुलांनी त्याच्या नवीन गर्लफ्रेंडला स्वीकारलं आहे.

आमिर खाननं गर्लफ्रेंडचं केलं कौतुक : आमिर खाननं एका मुलाखतीत आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्यानं सांगितलं की, वयाच्या 60 व्या वर्षी गौरीला भेटणे हे त्याच्यासाठी एका चमत्कारापेक्षा कमी नव्हते. त्यानं पुढं म्हटलं "मी भाग्यवान आहे की, गौरी माझ्या आयुष्यात आली. मी ज्या शांततेच्या आणि समाधानाच्या शोधात होतो, ते तिनं मला दिले आहे. आता मला परिपूर्ण वाटते." याशिवाय त्यानं हे देखील स्पष्ट केलं की, याचा अर्थ असा नाही की त्याच्या पूर्वाश्रमीच्या पत्नींसोबतचे (किरण राव आणि रीना दत्ता) त्याचे संबंध वाईट होते, मात्र काळानुसार गोष्टी बदलत गेल्या होत्या.

आमिर खाननं चुका मान्य केल्या : यावेळी आमिरनं कबूल केलं की, गेल्या 30-35 वर्षांपासून तो आपल्या कामात व्यग्र होता आणि त्यामुळं तो आपल्या जवळच्या प्रियजनांना आणि मुलांना वेळ देऊ शकला नाही. आमिरनं सांगितलं की, कोविड-19 महामारी त्याच्यासाठी डोळे उघडणारी ठरली. जेव्हा काम थांबलं, तेव्हा त्याला जाणवलं की, तो आपल्या कुटुंबापासून किती दूर गेला आहे. कोविडच्या काळात त्याला जीवनाकडं पाहण्याचा एक नवीन दृष्टिकोन मिळाला. तसेच आमिरनं प्रामाणिकपणे सांगितलं की, "आपल्या चुका मान्य केल्यानं माणूस लहान होत नाही. अभिनेता गेल्या काही वर्षांत त्यानं केलेल्या चुका सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. तो आता आपली मुले, आयरा आणि जुनैद यांच्याबरोबर अधिक वेळ घालवत आहे. याशिवाय अभिनेता आपल्या वैयक्तिक आयुष्यावरही लक्ष केंद्रित करत आहे.

