पहिला चित्रपट हिट झाल्यानंतरही करिअर झालं फ्लॉप, इमरान खानच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष माहिती जाणून घ्या...
इमरान खानचा 13 जानेवारी रोजी वाढदिवस आहे. आज या विशेष दिवशी आम्ही तुम्हाला त्याच्याबद्दल न माहित असलेल्या गोष्टी सांगणार आहोत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : January 13, 2026 at 11:40 AM IST
मुंबई - बॉलिवूडमध्ये असे अनेक स्टार उदयास आले आहेत, ज्यांनी आपल्या मेहनतीनं प्रसिद्धी मिळवली. काहींनी यशस्वी पदार्पण केलं, मात्र त्यानंतर त्यांना अनेक फ्लॉप चित्रपटांना सामोरी जावं लागलं. आज अशा सुपरस्टारबद्दल आम्ही सांगणार आहोत, ज्यानं अनेक दिवसांपासून बॉलिवूडच्या चित्रपटांमध्ये काम केलं नाही. आमिर खानचा पुतण्या इमरान खानला 'चॉकलेट बॉय' म्हणून ओळखल्या जाते. इमराननं 'जाने तू... या जाने ना' या सुपरहिट चित्रपटानं आपल्या करिअरची सुरुवात केली होती. या चित्रपटानंतर इमरानचा चाहतावर्ग प्रचंड वाढला होता. त्याच्या गोंडस लूक आणि अभिनयानं तो स्टार बनला. मात्र या चित्रपटानंतर त्याची अनेक फ्लॉप चित्रपट आली. यानंतर त्याची लोकप्रियता कमी झाली. इमरान हा हळूहळू बॉलिवूडमधून गायब झाला.
इमरान खानचा वाढदिवस : 13 जानेवारी रोजी इमरान खानचा 42वा वाढदिवस आहे. सुपरहिट पदार्पण, केल्यानंतर त्याचे सलग फ्लॉप चित्रपटांनी त्याच्या करिअरवर संकटाचे वादळ निर्माण केले. यानंतर त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यातील चढ-उतार निर्माण झाले. इमरान खान एक असा अभिनेता आहे, ज्यानं त्याच्या पहिल्या चित्रपटाद्वारे प्रचंड चाहता वर्ग मिळवला होता. 2008मध्ये आलेल्या 'जाने तू... या जाने ना' या चित्रपटामुळं इमरान खाननं बॉलिवूडमध्ये धुमाकूळ घातला होता.
इमरान खानचं करिअर : आमिर खानच्या प्रॉडक्शन हाऊस अंतर्गत निर्माण झालेला रोमँटिक चित्रपट सुपरहिट ठरला, यानंतर इमरानला स्टारडम मिळालं. अभिनेत्याचा गोंडस लूक हा प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरला. त्यानंतर त्यानं 2010 मध्ये आलेल्या 'आय हेट लव्ह स्टोरीज'मध्ये काम केलं, या चित्रपटानं देखील बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी केली होती. तसेच यानंतर 'मेरे ब्रदर की दुल्हन' हा चित्रपट आला, यानं देखील बॉक्स ऑफिसवर जबरदस्त कामगिरी केली. त्यानं यानंतर बॉलिवूडमध्ये एक स्वत:ची जागा निर्माण केली. रोमँटिक हिरो म्हणून इमराननं बॉलिवूडमध्ये एक नवीन ओळख निर्माण केली. यानंतर अचानक त्याची कारकिर्दीला ग्रहण लागलं. त्याचा 'ब्रेक के बाद' हा चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर तो फ्लॉप झाला. 2012मध्ये 'एक मैं और एक तू' हा चित्रपट देखील बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप झाला. 2015मध्ये आलेला 'कट्टी बट्टी' हा देखील बॉक्स ऑफिसवर खूप वाईटप्रकारे फ्लॉप झाला. यानंतर इमरान हा चित्रपटसृष्टीपासून दूर झाला.
वैयक्तिक आयुष्य : दरम्यान इमरानच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल सांगायचं झालं तर तो 2011मध्ये त्यानं त्याची बालपणीची मैत्रीण अवंतिका मलिकशी लग्न केलं. या दोघांचे लग्न खूप चर्चेत होतं, मात्र लग्नाच्या आठ वर्षांनी त्यांनी म्हणजेच 2019 रोजी घटस्फोट घेतला. घटस्फोट झाल्यानंतर अभिनेत्यानं त्याची मुलगी इमाराबरोबर वेळ घालविण्यावर लक्ष केंद्रित केले. एका मुलाखतीत त्यानं सांगितलं होत की, 2016मध्ये तो आतून तुटला होता. "जेव्हा मी वडील झाले त्यावेळी मला वाटलं की, माझ्या मुलीसाठी मी स्वतःचे सर्वोत्तम रूप बनले पाहिजे. मला पैसांची चिंता नव्हती. मात्र मी मानसिकदृष्या खूप त्रासदायक होतो."
इमरान खानची इच्छा : इमराननं अभिनय सोडल्यानंतर त्याच्या आयुष्यात खूप बदल घडला. याशिवाय इमराननं असं एकदा सांगितलं होत की, जेव्हा तो आपले शिक्षण पूर्ण करून भारतात परतला होता, त्यावेळी त्याला दिग्दर्शक नाही तर लेखक व्हायचे होते. त्यानं त्याची पटकथा ही टीव्ही चॅनेलवसाठी दिली मात्र त्यांची कथा चोरली गेली. यानंतर तो खूप निराश झाला होता. यानंतर त्याची भेट अब्बास-मस्तानशी झाली, यानंतर त्याचा 'जाने तू... या जाने ना' हा चित्रपट मिळाला. आता त्याचा पुढं 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ हा चित्रपट रिलीज होण्यासाठी सज्ज आहे. या चित्रपटामध्ये त्याच्याबरोबर अभिनेता वीर दास असणार आहे.
हेही वाचा :