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आमिर खाननं गणपती उत्सवादरम्यान जगद्गुरू स्वामी सतीशाचार्य महाराज यांची घेतली भेट

हिंदी चित्रपटसृष्टीतील स्टार आमिर खाननं जगद्गुरू स्वामी सतीशाचार्य महाराज यांची भेट घेतली. यादरम्यान त्यानं त्यांच्याबरोबर धार्मिक संवाद साधला.

Aamir Khan
आमिर खान (Photo : IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2026 at 10:56 AM IST

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हैदराबाद : आमिर खाननं नुकतीच परमपूज्य जगद्गुरू स्वामी सतीशचार्य महाराज जी यांची भेट घेतली. या भेटीदरम्यान सुपरस्टार खूप आनंदी असल्याचा दिसला. जगद्गुरू महाराज जी यांनी मुंबईतील वर्षा महोत्सवमुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील भेट घेतली. आता सोशल मीडियावर जगद्गुरू महाराज जी यांच्या भेटीमधील झलक व्हायरल झाली आहे. आमिर खाननं जगद्गुरू सतीशचार्य महाराज जी यांची भेट घेण्याची ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही देखील त्यानं त्यांची भेट घेतली होती. दरम्यान या भेटीदरम्यान त्यानं धर्म आणि अध्यात्म यांसारख्या विषयांवर चर्चा केली.

आमिर खाननं जगद्गुरू सतीशचार्य महाराजांची घेतली भेट : दरम्यान आमिर खानचा जगद्गुरू स्वामी सतीशचार्य महाराज जी यांच्याबरोबरचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. आता या व्हिडिओवर अनेकांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. तसेच आमिर खानचा हा व्हिडिओ जगद्गुरू महाराज जींच्या सोशल मीडिया टीमनं देखील आपल्या पेजवर शेअर केला आहे. यामध्ये त्यांनी लिहिलं, 'जेव्हा अध्यात्म आणि चित्रपटसृष्टीतील दोन प्रमुख व्यक्ती एकत्र आल्या.' दरम्यान टीमनुसार आमिरनं भेटीदरम्यान जगद्गुरू स्वामी सतीशचार्य महाराज जी यांचा आशीर्वाद घेतला.

तसेच आमिरनं यावेळी राखाडी-पांढरा कुर्ता आणि काळा सैल पायजमा परिधान केला होता. संवाद सुरू होण्यापूर्वी, अभिनेता आणि जगद्गुरू महाराज जी यांनी एकत्र फोटोसाठी एकत्र पोझ दिल्या. तसेच व्हिडिओत आमिर हा स्वामी सतीशचार्य महाराज जी यांच्या बोलण्यामुळं खूप प्रभावित होताना दिसत आहे. भेटीदरम्यान आमिरनं जगद्गुरूंशी हस्तांदोलन करत त्यांना प्रेमानं मीठी मारली. ज्यावेळी जगद्गुरू निघत होते, त्यावेळी अभिनेता त्यांना निरोप देण्यासाठी त्यांच्या गाडीजवळ गेला आणि हात जोडून त्यांचा निरोप घेतला.

जगद्गुरू सतीशचार्य महाराज यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची घेतली भेट :

तसेच त्यावेळी पापाराझी देखील तिथे उपस्थित होती. एका पापाराझीनं जगद्गुरु महाराजजींना विचारलं, "तुम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि आमिर खान यांना भेटलात. काही कार्यक्रम आहे का?" या प्रश्नाला उत्तर देताना जगद्गुरु महाराजजी यांनी सांगितलं की, "सध्या गणेशोत्सव साजरा होत असल्यानं धर्म जिथे बोलावेल तिथे जावं लागेल." आमिर खानला भेटण्याव्यतिरिक्त, जगद्गुरु महाराजजींनी मुंबईतील शासकीय निवासस्थान 'वर्षा' येथे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची देखील भेट घेतली. आता या भेटीचे फोटोही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेअर केले आहेत.

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TAGGED:

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AAMIR KHAN MET JAGADGURU SWAMI
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