'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अडकला तिसऱ्यांदा विवाहबंधनात; वांद्रे येथील निवासस्थानी गौरी स्प्रॅटबरोबर थाटला संसार!
बॉलिवूड अभिनेता आमिर खाननं त्याची मैत्रीण गौरी स्प्रॅटसोबत 5 जुलै 2026 रोजी मुंबईतील वांद्रे येथील निवासस्थानी अत्यंत साध्या पद्धतीने नोंदणीकृत विवाह केला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 5, 2026 at 8:20 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 8:32 PM IST
मुंबई : बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' अभिनेता आमिर खाननं 5 जुलै 2026 रोजी आपल्या वैयक्तिक आयुष्याची एक नवीन सुरुवात केली. आमिर खान आणि त्याची मैत्रीण गौरी स्प्रॅट यांनी अधिकृतपणे नोंदणीकृत पद्धतींनुसार विवाहगाठ बांधली आहे. कोणताही मोठा धूमधडाका किंवा 'बिग फॅट वेडिंग'चा दिखावा न करता मुंबईतील वांद्रे येथील पाली हिलवरील आपल्या राहत्या घरी साध्या आणि खासगी स्वरूपात या जोडप्यानं लग्न केलं. आमिर खानचं हे तिसरं तर गौरी स्प्रॅटचं दुसरं लग्न आहे.
फक्त 100 ते 150 पाहुण्यांच्या उपस्थितीत विवाह सोहळा : आपल्या वैयक्तिक आयुष्यातील गोष्टी खाजगी ठेवण्यास प्राधान्य देणाऱ्या आमिर खाननं या लग्नासाठी केवळ 100 ते 150 जणांना आमंत्रित केलं होतं. यामध्ये दोन्ही कुटुंबांतील सदस्य, अगदी जवळचे मित्र आणि चित्रपटसृष्टीतील काही मोजक्या व्यक्तींचा समावेश होता. या खास प्रसंगी आमिर खानची मुलं इरा खान व जुनैद खान (रीना दत्ता यांची मुले) तसंच लहान मुलगा आझाद राव खान (किरण राव यांचा मुलगा) आवर्जून उपस्थित होते. याशिवाय गौरी स्प्रॅटचा पहिल्या विवाहापासून असलेला मुलगा देखील या आनंदात सहभागी झाला होता.
मॅरेज डॉक्युमेंटवर सही करतानाचा फोटो व्हायरल : या विवाह सोहळ्यातील एक खास फोटो आणि व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहेत. यामध्ये आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट त्यांच्या कुटुंबाच्या साक्षीनं कायदेशीर विवाह नोंदणीच्या (Special Marriage Act) कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. या साध्या विवाहानंतर कुटुंबीयांनी टाळ्यांच्या गजरात या नव्या जोडप्याचं स्वागत केलं. आमिरनं गेल्या वर्षी मार्च 2025 मध्ये आपल्या 60 व्या वाढदिवसानिमित्त गौरीची 'पार्टनर' म्हणून जगाशी ओळख करून दिली होती. त्यानंतर आता 5 जुलै 2026ला दोघांनी आपल्या नात्याला अधिकृत नाव दिलं असून, चाहत्यांकडून आणि चित्रपटसृष्टीतून त्यांच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होत आहे.
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