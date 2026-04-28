'3 इडियट्स'च्या सीक्वेलबद्दल आमिर खाननं केलं विधान, कधी होईल शूटिंग सुरू जाणून घ्या...

हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता आमिर खाननं '3 इडियट्स'च्या सीक्वेलबद्दल भाष्य केलं आहे. त्यानं या चित्रपटावर काम सुरू असल्याचं उघड केलंय.

3 Idiots 2
'3 इडियट्स' 2 (पोस्टर)
Published : April 28, 2026 at 4:04 PM IST

हैदराबाद : आमिर खानचा मुलगा जुनैद खानचा 'एक दिन' हा चित्रपट लवकरच चित्रपटगृहांमध्ये दाखल होणार आहे. या चित्रपटाची निर्मिती आमिर खान प्रॉडक्शन्स करत आहे. नुकतेच, आमिर खाननं 'एक दिन' या चित्रपटाबद्दल एका मुलाखतीमध्ये काही विशेष गोष्टी सांगितल्या. यानंतर त्यानं यावेळी '3 इडियट्स' या चित्रपटाबद्दल एक मोठी अपडेट दिली. मुलाखतीदरम्यान आमिर खानला त्याच्या आगामी चित्रपट 'दादासाहेब फाळके' हा आतापर्यंत कोणत्या टप्प्यावर पोहोचला आहे, याबद्दल विचारण्यात आलं. यावर उत्तर देताना त्यानं त्याच्या '3 इडियट्स' चित्रपटाच्या सीक्वेलचा उल्लेख केला आणि म्हटलं,"दादासाहेब फाळके' यांची कथा खूप प्रेरणादायी आहे. राजकुमार हिरानी या चित्रपटावर काम करत होते. राजूनं चित्रपटाचे तीन मसुदे बनवले, मात्र तो अजूनही पटकथेवर समाधानी नाही, त्यामुळं त्यानं ते काही काळासाठी थांबवलं आहे. कदाचित तो नंतर त्यावर काम करेल. पण राजकुमार हिरानी सध्या '3 इडियट्स'च्या दुसऱ्या भागावर काम करत आहेत. मी कहाणी ऐकली आहे. ती खूप छान लिहिलेली आहे. सध्या चित्रपटाच्या पटकथेवर काम सुरू आहे."

'3 इडियट्स'चा सीक्वेल : आमिर खाननं स्वत: '3 इडियट्स'च्या सीक्वेलबद्दल आता दुजोरा दिला आहे. बॉलिवूडचा 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट'नं या मुलाखतीदरम्यान चित्रपटाच्या वेळापत्रक आणि शूटिंग विषयी काहीही माहिती दिली नाही. मात्र त्यानं सांगितलं की, तो सध्या '3 इडियट्स'वर काम करत आहे. 'रांचो' हे आमिर खानच्या कारकिर्दीतील सर्वोत्तम पात्रांपैकी एक आहे. पुन्हा एकदा ती भूमिका साकारण्याची इच्छा व्यक्त करताना त्यानं सांगितलं की, "मी या चित्रपटावर लवकरच काम सुरू करेन. मला खात्री आहे की, राजू एक अप्रतिम कथा लिहित आहेत. त्यामुळं, मी सुद्धा या चित्रपटाची आतुरतेनं वाट पाहत आहे."

शूटिंग कधी सुरू होऊ शकते : आता यावेळी निर्माते या चित्रपटामध्ये वेगळं काहीतरी आणेल, अशी अपेक्षा प्रेक्षक देखील करत आहेत. '3 इडियट्स' जूनी जादू ही प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल. या चित्रपटाचे शूटिंग मागील चित्रपटाच्या चित्रीकरणाप्रमाणेच अत्यंत आनंददायी ठरेल. दरम्यान या चित्रपटाचे शूटिंग हे 2026च्या मध्यावर सुरू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. आता प्रेक्षकही या चित्रपटाच्या पुढील अपडेट जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहेत.

TAGGED:

3 IDIOTS 2
RAJKUMAR HIRANI
AAMIR HAS CONFIRMED THAT 3 IDIOTS 2
3 इडियट्स
AAMIR KHAN

