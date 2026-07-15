ETV Bharat / entertainment

गौरी स्प्रॅटसोबतच्या आपल्या तिसऱ्या लग्नावरून निर्माण झालेल्या वादावर आमिर खाननं मौन सोडले

आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅटच्या तिसऱ्या लग्नाला विरोध केला जात आहे. आता मौलाना इब्राहिम हुसेन यांनी आमिर आणि गौरीच्या लग्नावर फतवा जारी केला आहे.

Aamir Khan and Gauri Sprat
आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट (ANI)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 15, 2026 at 1:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: अभिनेता आमिर खानला, 'लव्ह जिहादचा ब्रँड ॲम्बेसेडर' आता म्हटलं जात आहे. दरम्यान या आरोपांवर आमिरनं आपला मौन सोडला आहे. त्यानं सांगितलं की, त्याच्या कुटुंबानं नेहमीच आंतरधर्मीय संबंधांना पाठिंबा दिला आहे आणि त्याच्या कोणत्याही लग्नात धर्मांतर झालेलं नाही. त्यानं 5 जुलै रोजी मुंबईतील त्याच्या घरी त्याची जुनी मैत्रीण गौरी स्प्रॅटशी लग्न केलं. एका मुलाखतीत आमिरनं सांगितलं की, त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांनी लग्नाच्या माध्यमातून हिंदू आणि ख्रिश्चन दोन्ही धर्म स्वीकारलं आहेत. 'लव्ह जिहाद'च्या आरोपांना उत्तर देताना आमिर म्हणाला, "सत्य हे आहे की, आमचं कुटुंब खूप सामाजिक आहे. माझ्या दोन्ही बहिणींची लग्नं हिंदूंशी झाली आहेत. माझ्या मुलीचंही लग्न एका हिंदूशी झालं आहे. माझा चुलत भाऊ मन्सूरचं लग्न एका ख्रिश्चन महिलेशी झालं आहे."

आमिर खानच्या तिसऱ्या लग्नाला विरोध : त्यानं पुढं सांगितलं की, "आमचं सिव्हिल मॅरेज झाल्यामुळं गौरी, किरण किंवा रीना यापैकी कोणीही इस्लाम धर्म स्वीकारला नाही. गौरी तर हिंदूसुद्धा नाही, ती ख्रिश्चन आहे, जसजसा काळ पुढं जातोय, तसतसं आयुष्य अधिकच हास्यास्पद होत चाललं आहे." आमिरचं पहिलं लग्न 1986मध्ये झालं, यानंतर तो 2002मध्ये पहिली पत्नी रीना दत्तापासून वेगळा झाला. त्यानंतर 2005मध्ये त्यानं चित्रपट निर्माती किरण रावशी लग्न केलं, पण हे जोडपे 2021 मध्ये विभक्त झाले. दरम्यान,उत्तर प्रदेशचे मुख्य मुफ्ती, मौलाना चौधरी इफ्राहिम हुसेन यांनी आमिरच्या तिसऱ्या लग्नाचा विरोध करून फतवा जारी केला आहे. शरियानुसार, एक मुस्लिम पुरुष गैर-इस्लामिक धर्माच्या स्त्रीशी लग्न करू शकत नाही, असा दावा त्यांनी केला आहे.

आमिर आणि गौरीचं लग्न : आमिर आणि गौरी यांचे 5 जुलै 2026 रोजी एका खाजगी नोंदणीकृत समारंभात लग्न झाल्यानंतर काही दिवसांनीच हे विधान समोर आलं. अभिनेत्यानं या टिप्पणीवर कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आणि त्याची टीमही या प्रकरणी गप्प आहे. मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ताचे शाही मुख्य मुफ्ती म्हणून ओळखले जाणारे मौलाना इब्राहिम हुसेन यांनी आमिर आणि गौरीच्या लग्नावर फतवा जारी केला आहे. गौरी मुस्लिम नसल्यामुळं शरियानुसार हे लग्न निषिद्ध असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. ऑनलाइन समोर आलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, या धर्मगुरूंनी म्हटलं आहे की, इस्लाम मुस्लिम पुरुषांना गैर-मुस्लिम महिलांशी लग्न करण्यास मनाई करतो. त्यांनी पुढं असेही म्हटलं की, अशी लग्ने पाप आहेत आणि जे याला पाप मानत नाहीत, त्यांना अंतिमतः अल्लाहच्या समोर उत्तर द्यावं लागते.

इस्लाम धर्म स्वीकारलेला नाही : या धर्मगुरूंनी आमिरच्या तिसऱ्या लग्नाला तीव्र विरोध दर्शवला आणि म्हटलं की, अशी लग्ने शरिया आणि इस्लामची प्रतिमा डागाळतात. या वक्तव्यांमुळं ऑनलाइन चर्चा सुरू झाली असून सोशल मीडिया यूजर्सकडून संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. आमिर खाननं त्याच्या लग्नासंदर्भातील 'लव्ह जिहाद'च्या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर लगेचच हा वाद निर्माण झाला. आमिरनं सांगितलं होतं की, त्याचे कुटुंब नेहमीच आंतरधर्मीय संबंधांचे समर्थक राहिले आहे आणि गौरी स्प्रॅट, रीना दत्ता आणि किरण राव यांपैकी कोणीही इस्लाम धर्म स्वीकारलेला नाही. त्यानं असेही सांगितलं की, हे तिन्ही विवाह सिव्हिल मॅरेज होते.

आमिर आणि गौरीच्या खाजगी विवाहाबद्दल : आमिर आणि गौरी एकमेकांना जवळपास 25 वर्षांपासून ओळखतात, पण दोन वर्षांपूर्वी बंगळूरमध्ये आमिरची चुलत बहीण नुझात खानच्या माध्यमातून ते पुन्हा एकत्र आले. गेल्या वर्षी मार्चमध्ये त्याच्या 60व्या वाढदिवसाच्या सोहळ्यादरम्यान आमिरनं गौरीची माध्यमांना ओळख करून दिली होती. त्यांच्या मैत्रीचे हळूहळू नात्यात रूपांतर झाले आणि 5 जुलै रोजी लग्न केले. ते दोघे दोन वर्षांहून अधिक काळ एकमेकांना डेट करत होते. हा विवाहसोहळा एक खाजगी समारंभ होता, ज्यात कुटुंबातील सदस्य, जवळचे मित्र आणि चित्रपटसृष्टीतील काही निवडक लोकांसह अंदाजे 150 पाहुणे उपस्थित होते. आमिरची मुले, जुनैद खान आणि आयरा खान, तसेच नुपूर शिखरे हे देखील उपस्थित होते.

हेही वाचा :

  1. 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान अडकला तिसऱ्यांदा विवाहबंधनात; वांद्रे येथील निवासस्थानी गौरी स्प्रॅटबरोबर थाटला संसार!
  2. सनी देओल आणि आमिर खानं यांच्या 'बटवारा 1947'चा अधिकृत टीझर अखेर प्रदर्शित, पाहा व्हिडिओ
  3. आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट अडकणार लग्नबंधनात, वयाच्या 60 ते 70व्या वर्षी नवरदेव आणि नवरी बनलेले 'हे' स्टार्स

TAGGED:

AAMIR KHAN
GAURI SPRAT AND AAMIR KHAN
AAMIR KHAN HAS BROKEN HIS SILENCE
आमिर खान
AAMIR KHAN THIRD MARRIAGE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.