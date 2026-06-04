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आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटशी करणार विवाह, तारीख सांगून अभिनेत्यानं केली पुष्टी

आमिर खान गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटशी लग्न करणार आहे. अभिनेत्यानं स्वत: याबद्दल पुष्टी केली आहे.

Aamir khan and Gauri spratt
आमिर खान आणि गौरी स्प्रॅट (Photo- IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : June 4, 2026 at 4:12 PM IST

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हैदराबाद: हिंदी चित्रपटसृष्टीचा अभिनेता 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट', आमिर खान अखेर त्याच्या प्रेयसीशी लग्न करणार असल्याची पुष्टी झाली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून सोशल मीडियावर अशा अफवा पसरत होत्या की, अभिनेता लवकरच त्याची गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रॅटशी लग्न करणार आहे. दरम्यान अभिनेत्यानं लग्नाची पुष्टी करत या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. एका मीडिया संवादात आमिर खाननं विशेष माहिती देताना सांगितलं की, तो आणि त्याची पार्टनर गौरी स्प्रॅटशी 5 जुलै 2026 रोजी लग्न करणार आहेत. "मी सध्या अमेरिकामध्ये फिरत आहे. लग्नाची बातमी खरी आहे. ते 5 जुलै रोजी होणार आहे. माझ्या नात्यात लग्न ही मोठी गोष्ट नाही. हो, हे खरं आहे. पण आता आम्हा दोघांनाही वाटतं की, आम्ही आमचं नातं पुढच्या टप्प्यावर नेण्यासाठी तयार आहोत."

25 वर्षांपूर्वीची मैत्रिण : आमिर खाननं त्याच्या 60व्या वाढदिवसाच्या दिवशी आपल्या जोडीदाराची खास पद्धतीनं ओळख करून दिली. त्यानं स्पष्ट केलं की, जरी त्यांच्यात जवळपास 25 वर्षांपासून मैत्री असले तरी, त्यांच्या मनात एकमेकांविषयी प्रेमाची भावना नुकतीच निर्माण झाली आहे. मार्च 2025मध्ये आपल्या वाढदिवसानिमित्त माध्यमांशी संवाद साधताना, आमिरनं खुलासा केला की, तो गौरीला सुमारे 25 वर्षांपूर्वी पहिल्यांदा भेटला होता. नंतर, त्याची चुलत बहीण नुजहत खानच्या माध्यमातून ते दोघे पुन्हा संपर्कात आले. हळूहळू त्यांच्यात एक घट्ट नाते निर्माण झाले.

आमिर खानचं पूर्वी झालेले लग्न : आपल्या नात्याबद्दल बोलताना आमिर म्हटलं, "मी भाग्यवान आहे की, मी एका घट्ट नात्यात आहे. जसं की, मी आणि रीनानं 16 वर्षे एकत्र घालवली, आणि मग मी आणि किरणनं 16 वर्षे एकत्र घालवली, आणि अनेक अर्थांनी आम्ही आजही एकत्र आहोत. मी खूप काही शिकलो आहे. गौरीबरोबर मला स्थिर आणि सुरक्षित वाटते." आपल्या नात्याची पुष्टी केल्यानंतर लगेचच, आमिर खानला विचारण्यात आलं की लवकरच लग्नाची तयारी सुरू होणार आहे का? यावर अभिनेता म्हणाला, "बघा, मी आणि गौरी एकमेकांबद्दल खूप गंभीर आहोत, आणि आमचं नातं खूप घट्ट आहे. तुम्हाला माहीत आहेच की, आम्ही साथीदार आहोत. आम्ही एकत्र आहोत." आमिर खानच्या पूर्वीच्या नात्यांबद्दल सांगायचं झालं तर, त्याचं पहिलं लग्न रीना दत्ताबरोबर झालं होतं. या दोघांना दोन मुले आहेत, मुलगा जुनैद आणि मुलगी आयरा खान. मात्र, 2002मध्ये त्यांनी वेगळे होण्याचा निर्णय घेतला. 2005मध्ये, आमिरनं किरण रावबरोबर दुसऱ्यांदा लग्न केलं. किरण आणि आमिर यांना आझाद राव खान नावाचा एक मुलगा आहे. आमिर आणि किरण यांचं नात 2021मध्ये समाप्त झालं.

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AAMIR CONFIRMED TO TIE THE KNOT
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