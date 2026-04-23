ETV Bharat / entertainment

आमिर खाननं 'या' कारणासाठी ‘एक दिन’च्या चित्रीकरणासाठी केली जपानची निवड!

आमिर खाननं ‘एक दिन’च्या चित्रीकरणासाठी जपानची निवड कुठल्या कारणामुळं केली याबद्दल माहिती समोर आली आहे.

Ek Din and Aamir Khan
‘एक दिन’ आणि आमिर खान (पोस्टर - आयएएनएस)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 23, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकार परदेशी लोकेशन्सला प्राधान्य देताना दिसतात. यामागे आकर्षक निसर्गसौंदर्य, वेगळी संस्कृती आणि जागतिक दर्जाची तांत्रिक सुविधा हे महत्त्वाचे घटक असतात. परदेशात शूटिंग केल्यामुळं चित्रपटाला आंतरराष्ट्रीय लूक मिळतो आणि प्रेक्षकांनाही नवा अनुभव मिळतो. तसेच, अशा लोकेशन्समुळं कथानक अधिक भव्य आणि प्रभावीपणे सादर करता येते. याचं नवीन उदाहरण म्हणजे आगामी चित्रपट 'एक दिन' ज्याचे बरेचसे शूटिंग जपानमध्ये घडले. पण याच लोकेशनची निवड करण्यामागे सुपरस्टार, निर्माता आमिर खानचा हात आहे. आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या आगामी ‘एक दिन’ या चित्रपटात साई पल्लवी आणि जुनैद खान मुख्य भूमिकेत दिसणार असून, ही एक हृदयस्पर्शी प्रेमकथा आहे. चित्रपटातील सुरेल गाण्यांनंतर आता त्याच्या चित्रीकरणामागील एक रंजक गोष्ट समोर आली आहे, जपानमध्ये शूटिंग करण्याचा निर्णय स्वतः आमिर खान याचाच होता.

जपानमध्ये शूटिंग करण्याचा निर्णय : विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, ‘एक दिन’चे मोठ्या प्रमाणावर चित्रीकरण जपानमध्ये करण्यात आले आहे. '3 इडियट्स' आणि 'दंगल' या चित्रपटांच्या जपानमधील यशस्वी प्रदर्शनानंतर आमिर खानचे त्या देशाशी एक खास भावनिक नाते निर्माण झाले आहे. त्यामुळेच जपानची निसर्गरम्य दृश्ये आणि तिथली मोहक पार्श्वभूमी कॅमेऱ्यात टिपण्याची त्याची इच्छा होती. आमिर खान म्हणाला की, "खरंतर जपानमध्ये शूट करणे थोडे महाग आहे, परंतु तेथील जनतेनं माझ्या चित्रपटांना अभूतपूर्व पाठींबा दिला ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे. त्यांना रिटर्न गिफ्ट असे समजून मी जपानमध्ये शूटिंग करण्याचे ठरविलं होतं." आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या बॅनरखाली साकारलेल्या या चित्रपटाचं दिग्दर्शन सुनील पांडे यांनी केलं असून, निर्मिती आमिर खान, मन्सूर खान आणि अपर्णा पुरोहित यांनी केली आहे.

जादुई प्रेमकथा : चित्रपटाच्या ट्रेलरमधून एक कोमल आणि जादुई प्रेमकथा उलगडताना दिसते. जुनैद खान एका लाजऱ्या आणि अलिप्त स्वभावाच्या तरुणाची भूमिका साकारत आहेत, जो साई पल्लवीच्या प्रेमात पडतो. दोघेही एकाच कार्यालयात काम करत असले, तरी त्याला तिच्याशी बोलण्याचं धाडस होत नाही. मात्र, जपानमध्ये घडलेल्या एका अपघातानंतर कथानकाला नाट्यमय वळण मिळते. साई पल्लवीला ‘ट्रांजिएंट ग्लोबल अम्नेशिया’ हा विकार होतो, ज्यामुळं तिच्या स्मरणात फक्त जुनैदच राहतो—कारण त्यानेच तिचे प्राण वाचवलेले असतात. या वळणामुळं कथा अधिक उत्कंठावर्धक बनते.‘एक दिन’मधून मन्सूर खान आणि आमिर खान ही लोकप्रिय जोडी पुन्हा एकत्र आली आहे. या जोडीनं यापूर्वी 'कयामत से कयामत तक', 'जो जीत वोही सिकंदर', 'अकेले हम अकेले तुम' आणि 'जाने तू... या जाने ना' यांसारखे अविस्मरणीय चित्रपट दिले आहेत. त्यामुळं ‘एक दिन’मधून ही जोडी पुन्हा एकदा रोमँटिक जादू उभा करेल, अशी प्रेक्षकांची अपेक्षा आहे. एक वेगळी आणि हृदयाला भिडणारी प्रेमकथा प्रेक्षकांसमोर मांडण्यासाठी ते सज्ज आहेत. ‘एक दिन’ हा चित्रपट 1 मे 2026 रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे.

हेही वाचा :

  1. साई पल्लवी आणि जुनैद खान अभिनीत ‘एक दिन’चा ट्रेलर झाला प्रदर्शित!
  2. निर्माता मन्सूर खान यांनी आमिर खानचा मुलगा जुनैद खान स्टारर 'एक दिन' चित्रपटाबद्दल केला खुलासा...
  3. 'एक दिन' 'या' विशेष वीकेंडला प्रदर्शित होईल, तारीख जाणून घ्या...

TAGGED:

AAMIR KHAN
EK DIN SHOOTING LOCATION
AAMIR KHAN CHOSE JAPAN FOR SHOOTING
आमिर खान
EK DIN MOVIE

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.