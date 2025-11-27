आमिर खानला उत्कृष्ट कामगिरीसाठी मिळाला आरके लक्ष्मण पुरस्कार...
आमिर खानला हिंदी चित्रपटसृष्टीतील उत्तम कामगिरीसाठी आरके लक्ष्मण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे.
Published : November 27, 2025 at 4:43 PM IST
मुंबई : अभिनेता आमिर खान हा भारतातील सर्वात मोठ्या सुपरस्टारपैकी एक आहे. त्याच्या दमदार अभिनयानं त्यानं अनेकांचं मनं जिंकलं आहेत. त्यानं मनोरंजनाच्या जगात सातत्यानं योगदान दिलं आहे. त्याच्या उत्कृष्ट यशाची आणि कामाची दखल घेत, आमिर खानला पहिल्या आरके लक्ष्मण पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं आहे. आमिर खान हा आरके लक्ष्मण पुरस्कार मिळवणारा पहिला अभिनेता ठरला आहे. प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मण यांना समर्पित पुरस्कार आहे, ज्याची सुरुवात त्यांच्या कुटुंबानं केली होती. पुरस्काराची रात्र सुंदर होती, जिथे संगीत, कला आणि वारसा सर्व एकत्र आले. आमिर खानला बोमन इराणी यांच्याकडून हा विशेष सन्मान मिळाला.
आमिर खानला पुरस्कारानं केलं सन्मानित : भव्य पुरस्कार रात्रीची झलक शेअर करताना सोशल मीडियावर लिहिले गेले, 'सर्वात संस्मरणीय पद्धतीनं एका दिग्गजाचा सन्मान करताना, आमिर खानला बोमन इराणी यांच्याकडून पहिला आरके लक्ष्मण उत्कृष्टता पुरस्कार मिळाला आणि हजारो लोक या खास क्षणाचे साक्षीदार झाले. ती एक अशी संध्याकाळ होती जिथे संगीत, कला आणि वारसा हे सर्व एकाच मंचावर एकत्र चमकले.' पुरस्कारांसह ऑस्कर विजेते संगीतकार ए.आर. रहमान यांनी सादर केलेल्या लाईव्ह कॉन्सर्टचा समावेश होता. हा समारंभ एमसीए क्रिकेट स्टेडियममध्ये झाला, कार्टूनिस्ट आरके लक्ष्मणनं यांनी भारतातील सर्वात प्रिय पात्रांपैकी एक, 'द कॉमन मॅन', तयार केले आहे. दरम्यान आरके लक्ष्मण यांना अनेक महत्त्वपूर्ण सन्मान मिळाले आहेत. त्यांना पद्मभूषण, पद्मविभूषण आणि म्हैसूर विद्यापीठाकडून मानद डॉक्टरेट मिळाली आहे.
आमिर खानचे चित्रपट : आमिर खान हा एक सुपरस्टार आहे ज्याची '३ इडियट्स', 'पीके', 'तारे जमीन पर', 'दंगल', 'सितारे जमीन पर' आणि इतर अनेक ब्लॉकबस्टर चित्रपट फक्त यशस्वी झाले नाहीत तर ते लोकांना भावले आहेत. या चित्रपटांद्वारे, त्यानं नेहमीच प्रेक्षकांच्या विचारांशी, जीवनाशी आणि भावनांशी जोडणाऱ्या कथा आणल्या आहेत. आर.के. लक्ष्मण यांच्या सामान्य माणसाच्या भूमिकेप्रमाणे, जो समाजाचे निरीक्षण करतो, समजून घेतो आणि सामान्य माणसाचा आवाज टिपतो, त्याचप्रमाणे आमिरचे चित्रपट देखील सामान्य माणसाचे विचार आणि समस्या अत्यंत साधेपणानं आणि प्रामाणिकपणे समजून घेतो. म्हणूनच त्याच्या कथा लोकांना केवळ मनोरंजनच करत नाहीत तर चांगल्या भविष्याकडे, चांगल्या देशाकडे आणि बदलाची आशा असलेल्या दृष्टिकोनाकडे प्रेरित करतात.
