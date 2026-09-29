'बोनिता बोनिता’च्या ठेक्यावर थिरकणार हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठे!
‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटामधील 'बोनिता बोनिता’ हे गाणं रिलीज झालं आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 29, 2026 at 1:28 PM IST
मुंबई : मराठी चित्रपटसृष्टीतील गाण्यांना वेगळीच रंगत असते. कथानकाला पुढं नेणारी भावस्पर्शी गाणी असोत किंवा ठेका धरायला लावणारी धमाल गाणी—मराठी प्रेक्षकांनी नेहमीच त्यांना भरभरून दाद दिली आहे. विशेषतः नृत्यप्रधान आणि उत्साहानं भरलेली गाणी पडद्यावर आली की, वातावरणात वेगळीच ऊर्जा निर्माण होते. आता अशीच एनर्जी घेऊन ‘आली मोठी शहाणी’ चित्रपटातील ‘बोनिता बोनिता’ हे नवं गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीला आलं आहे. वेगळ्या धाटणीच्या कथानकामुळं चर्चेत आलेल्या ‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटाची उत्सुकता दिवसेंदिवस वाढत आहे. हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये ही नवी जोडी प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत असतानाच, आता या दोघांचा भन्नाट डान्स पाहायला मिळणार आहे. चित्रपटातील ‘बोनिता बोनिता’ हे गाणं नुकतंच प्रदर्शित झालं असून, हृता आणि सारंगच्या उत्स्फूर्त केमिस्ट्रीची झलक या गाण्यात पाहायला मिळते.
‘बोनिता बोनिता’ गाणं रिलीज : ‘बोनिता बोनिता’मध्ये दोघांचा मोकळा, बिनधास्त आणि एनर्जेटिक अंदाज दिसतो. त्यांच्या भन्नाट डान्स मूव्ह्ज, एकमेकांसोबतची जुगलबंदी आणि गाण्याचा जोशपूर्ण ठेका यामुळं हे गाणं लक्षवेधी ठरत आहे. हृता आणि सारंगची ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री या गाण्याच्या माध्यमातून आणखी खुलताना दिसते. या गाण्याला सिद्धांत भोसले आणि केतकी माटेगावकर यांनी आपला आवाज दिला आहे. गुरू ठाकूर यांनी लिहिलेल्या या गाण्याला पंकज पडघण यांनी संगीतबद्ध केलं आहे. दोन्ही गायकांच्या आवाजातील उत्साह आणि गाण्याची लय यामुळं ‘बोनिता बोनिता’ला एक फ्रेश आणि तरुणाईला भावणारा रंग मिळाला आहे.
‘आली मोठी शहाणी’ चित्रपटबद्दल : संगीतकार पंकज पडघण सांगतात, “‘बोनिता बोनिता’ची रचना करताना गाण्यात ताजेपणा आणि उत्साह असावा, याकडे विशेष लक्ष दिलं. आजच्या तरुणाईला सहज कनेक्ट होईल असा मोकळा आणि एनर्जेटिक मूड ठेवण्याचा प्रयत्न केला. सिद्धांत आणि केतकीच्या आवाजामुळं गाण्याला अपेक्षित चार्म मिळाला असून, त्याचा ठेका प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल.” दिग्दर्शक आनंद दिलीप गोखले म्हणतात, “‘बोनिता बोनिता’ हे चित्रपटाच्या वातावरणात एक वेगळीच ऊर्जा आणणारं गाणं आहे. हृता आणि सारंग या गाण्यासाठी अगदी परफेक्ट होते. दोघांनीही डान्स करताना गाण्याचा मूड आणि एनर्जी उत्तम प्रकारे आत्मसात केली. शूटिंगच्या वेळी त्यांचा उत्साह जाणवत होता आणि तोच उत्साह आता पडद्यावरही दिसतो.”
‘आली मोठी शहाणी’ चित्रपट कधी होणार रिलीज : निर्मात्या श्रुती साठे आणि ईशा मुठे म्हणाल्या, “‘आली मोठी शहाणी’मधील प्रत्येक गाणं त्याच्या वेगळ्या मूडसह प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचावं, हा आमचा प्रयत्न आहे. ‘बोनिता बोनिता’ हे त्याचं उत्तम उदाहरण आहे. चित्रपटाची घोषणा झाल्यापासून हृता आणि सारंगची जोडी प्रेक्षकांमध्ये चर्चेचा विषय ठरली होती. त्यामुळं या दोघांना एका धमाल गाण्यात एकत्र पाहण्याची कल्पना आम्हाला खूप आवडली. दोघांची केमिस्ट्री आणि गाण्याची एनर्जी यामुळं हे गाणं नक्कीच प्रेक्षकांचं मनोरंजन करेल.” आनंद दिलीप गोखले लिखित आणि दिग्दर्शित ‘आली मोठी शहाणी’ या चित्रपटाची निर्मिती फाईन ब्रू प्रोडक्शन्स आणि ट्रू होप फिल्म्स वर्क यांनी केली आहे. जयकुमार मुनोत, ईशा मुठे आणि श्रुती साठे हे चित्रपटाचे निर्माते आहेत. हृता दुर्गुळे आणि सारंग साठ्ये प्रमुख भूमिकेत असून, ‘आली मोठी शहाणी’ येत्या 2 ऑक्टोबरला चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे.