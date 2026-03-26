संजय दत्त अभिनीत 'आखिरी सवाल'ची पोस्टरसह रिलीज तारीख झाली जाहीर
संजय दत्त स्टारर 'आखिरी सवाल' हा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या चित्रपटाच्या पोस्टरसह रिलीज डेट समोर आली आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : March 26, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद : हिंदी चित्रपटसृष्टीतील अभिनेता संजय दत्त सध्या 'धुरंधर' आणि 'धुरंधर द रिव्हेंज'च्या यशाचा आनंद घेत आहे. या चित्रपटामध्ये त्यानं एपीसी अस्लम चौधरीची भूमिका केली. त्याची ही भूमिका अनेकांना आवडली. या चित्रपटामधील त्याचे संवादही खूप व्हायरल झाले आहेत. आता संजय दत्त पुन्हा एकदा त्याच्या आगामी चित्रपटसाठी चर्चेत आला आहे. त्याच्या 'आखिरी सवाल' या चित्रपटाची घोषणा करण्यात आली आहे. या चित्रपच्या पोस्टरसह प्रदर्शनाची तारीख देखील जाहीर करण्यात आली आहे. चित्रपटाच्या पोस्टरवरून असं दिसत आहे की, यात अभिनेत्याची भूमिका ही गंभीर असेल. निर्मात्यांनी संजू बाबाच्या पडद्यावरील पुनरागमनाची तयारी केली आहे.
प्रदर्शनाची तारीख : 'आखिरी सवाल' हा चित्रपट 15 मे 2026 रोजी प्रदर्शित होणार असल्याचं समजत आहे. आता या चित्रपटाच्या रिलीजची तारीख जाहीर झाल्यानंतर अनेकजण खुश झाले आहेत. पोस्टरमध्ये संजय दत्तचा विचारमग्न चेहरा, एका मोठ्या प्रश्नचिन्हानं वेढलेला असल्याचा दिसत आहे. या चित्रपटाचं पोस्टर खूपच आकर्षक असून यात नक्की काय पाहायला मिळेल याबद्दल आता सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसत आहे. याशिवाय चित्रपटाची टॅगलाइन त्यात आणखी भर घालत असल्याची दिसत आहे. 'भारतानं विचारणं कधीच थांबवलं नाही अशा विधानवरून हे स्पष्ट होते की, हा चित्रपट अशा विषयावर आधारित आहे, ज्याच्याशी भारत खूप काळापासून संघर्ष करत आहे.
चित्रपटाचे कहाणी : 'आखिरी सवाल' हा चित्रपट, केशव बळीराम हेडगेवार यांनी 1925मध्ये स्थापन केलेल्या, भारतातील सर्वात जुन्या आणि एकसंध संघटनांपैकी एक असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) 100 वर्षांच्या प्रवासावर आधारित असणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अभिजीत मोहन वारंग हे करणार आहे, ज्यांनी मराठी - हिंदी चित्रपटसृष्टीत चांगले चित्रपट दिले आहेत. त्याच्या कामामध्ये 'देजा वू', 'पिकोलो' 'प्रेम प्रथा धूमशान' आणि 'व्हर्च्युअल रिॲलिटी' या लघुपटाचा समावेश आहे. दरम्यान नीम ट्री एंटरटेनमेंट आणि निखिल नंदा मोशन पिक्चर्सच्या बॅनरखाली निर्मित चित्रपट होत आहे. हा चित्रपट निखिल नंदा आणि संजय दत्त यांनी निर्मित केला असून, गौरव दुबे, पुनीत नंदा, डॉ. दीपक सिंग, आणि उज्ज्वल आनंद हे सह-निर्माते आहेत.