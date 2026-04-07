अल्लू अर्जुनच्या वाढदिवसानिमित्त 'AA22xA6'चं शीर्षक पोस्टर होईल रिलीज, दिग्दर्शक अॅटलीनं दिली माहिती
अल्लू अर्जुन आणि दीपिका पदुकोण यांच्या प्रमुख भूमिका असलेला 'AA22xA6'चं शीर्षक पोस्टर शेअर करण्यात येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : April 7, 2026 at 4:55 PM IST
हैदराबाद : साऊथचा सुपरस्टार अल्लू अर्जुन हा 8 एप्रिल रोजी आपला 44वा वाढदिवस साजरा करत आहे. त्याचा आगामी, बहुप्रतीक्षित पॅन-इंडिया ॲक्शन थ्रिलर 'AA22xA6' प्रचंड चर्चेत आहे. चाहते अल्लू अर्जुनच्या 44व्या वाढदिवसानिमित्त त्यांना एक मोठी भेट मिळेल याची वाट पाहत आहेत. दरम्यान अल्लू अर्जुनच्या चाहत्याचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. अल्लू अर्जुनच्या चित्रपटाचे शीर्षक पोस्टर उद्या, 8 एप्रिल रोजी प्रदर्शित केलं जाईल. चित्रपट निर्माते सनपिक्चर्सनं आज,7 एप्रिल रोजी एक पोस्टर प्रदर्शित केलंय. या टीझर पोस्टरमध्ये लांब नखे असलेला एका राक्षसाचा हात असल्याचा दिसत आहे. या पोस्टरमुळं अल्लू अर्जुनच्या चाहत्यांमधील उत्सुकता आणखी वाढली आहे. आता हा चित्रपट कसा असेल याबद्दल सोशल मीडियावर चर्चा होताना दिसत आहेत.
'AA22xA6' शीर्षक पोस्टर होईल रिलीज : अल्लू अर्जुन आणि चित्रपटाचे दिग्दर्शक, अॅटली यांनीही सोशल मीडियावर हे पोस्टर प्रदर्शित करून अल्लू अर्जुन चाहत्यांना एक भेट दिली आहे. या पोस्टवर त्यांनी लिहिलं, 'धमाक्यासाठी तयार व्हा! टायटल पोस्टर उद्या सकाळी 11 वाजता प्रदर्शित होईल.' दरम्यान अल्लू अर्जुन आणि अॅटली यांच्या एकत्र पहिल्या चित्रपटानं त्यांच्या चाहत्यांच्या हृदयाचे ठोके वाढवली आहेत. पोस्टर पाहिल्यानंतर चाहते चित्रपटाबद्दल तर्कवितर्क लावताना दिसत आहेत. या पोस्टमधून वेगवेगळी नावे सुचवली जात आहेत. सध्या, चित्रपटाचे नाव AA22xA6 असं देण्यात आलं आहे, मात्र खरे नाव उद्या जाहीर केलं जात आहे. या चित्रपटामध्ये नक्की अल्लू अर्जुनच्या चाहत्यांना त्यांचा नवीन अंदाज पाहायला मिळणार आहे.
अल्लू अर्जुन आणि दीपिका पदुकोणचा एकत्र पहिला चित्रपट : शाहरुख खानबरोबर 'जवान' बनवल्यापासून अॅटली या चित्रपटावर काम करत आहेत. या चित्रपटात हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सुंदर अभिनेत्री दीपिका पदुकोण देखील दिसणार आहे. दीपिकानं यापूर्वी अॅटलीबरोबर 'जवान' चित्रपटासाठी काम केलं आहे. तसेच दीपिकाचा अल्लू अर्जुनबरोबरचा हा पहिला चित्रपट आहे. या चित्रपटातील दीपिका पदुकोणचे काही स्टंट आणि ॲक्शन सीन्स देखील असणार आहेत, जे आधीच प्रदर्शित झाले आहेत. अल्लू अर्जुनच्या वाढदिवसानिमित्त चाहत्यांना चित्रपटाकडून कोणती खास भेट मिळणार आहे, हे उद्याच कळेल. निर्माते टायटल पोस्टरबरोबर चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करू शकतात याशिवाय चित्रपटातील स्टारकास्टची नावेही जाहीर होण्याची शक्यता देखील आता सोशल मीडियावर वर्तवली जात आहे.
