शिर्डी साईबाबांना दक्षिण भारतीय अभिनेत्री तुलसी यांच्या परिवाराकडून मौल्यवान सुवर्ण ब्रोच अर्पण....
शिर्डी साईबाबांच्या मंदिरात दक्षिण भारतीय अभिनेत्री तुलसी यांनी भेट दिली. यावेळी त्यांनी एक मौल्यवान सुवर्ण ब्रोच साईचरणी अर्पण केला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : June 22, 2026 at 10:37 AM IST
शिर्डी : शिर्डीच्या साईबाबांना भाविक आपापल्या परीनं दान अर्पण करत असतात. अशातच दक्षिण भारतीय चित्रपटसृष्टीतील दिग्दर्शक एस. साई तरुण यांच्या वतीनं सुमारे 10 लाख रुपये किमतीचा मौल्यवान रत्नजडित सुवर्ण ब्रोच शिर्डी साईबाबांच्या चरणी अर्पण करण्यात आला आहे. रत्नजडित सुवर्ण ब्रोच दक्षिणेतील प्रसिद्ध दिग्दर्शक एस. साई तरुण यांच्या आई तसेच दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील अभिनेत्री तुलसी यांनी साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांच्याकडे सुपूर्द केला. यावेळी संस्थानच्या वतीनं अभिनेत्री तुलसी यांचा शॉल आणि साईबाबांची मूर्ती देऊन सत्कार करण्यात आला. यावेळी साईबाबा संस्थानचे जनसंपर्क अधिकारी दीपक लोखंडे तसेच प्रशांत सूर्यवंशी उपस्थित होते.
अभिनेत्री तुलसी यांनी मौल्यवान सुवर्ण ब्रोच केला अर्पण : दक्षिण चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेत्री तुलसी यांनी शिर्डीत येऊन साईबाबांच्या समाधीचे मनोभावे दर्शन घेतले. यावेळी आपल्या मुलानं शिर्डी साईबाबांसाठी पाठवलेला ब्रोच तुलसी यांनी साईबाबा संस्थानकडे सुपूर्द केला. हा ब्रोच साईबाबा संस्थानच्या वतीनं साईबाबांच्या मूर्तीला काही काळ परिधान करण्यात आला होता. साईबाबांच्या चरणी अर्पण करण्यात आलेला हा ब्रोच सोन्याचा असून त्यामध्ये मौल्यवान रत्नांची आकर्षक जडणघडण करण्यात आली आहे. साईबाबांच्या मूर्तीला परिधान करण्यात येणाऱ्या दुपट्ट्यावर हा ब्रोच लावला जातो. भक्तांकडून श्रद्धापूर्वक अर्पण करण्यात येणाऱ्या अशा अलंकारांचा वापर साईबाबा संस्थानच्या वतीनं उत्सव काळात केला जातो, अशी माहिती साईबाबा संस्थानचे उपकार्यकारी अधिकारी भीमराज दराडे यांनी दिली आहे.
साईबाबा मंदिराला प्राप्त झालेला तिसरा रत्नजडित सुवर्ण ब्रोच : दरम्यान, गेल्या काही दिवसांत शिर्डी साईबाबा मंदिराला प्राप्त झालेला हा तिसरा मौल्यवान रत्नजडित सुवर्ण ब्रोच असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळं देशभरातील तसेच चित्रपटसृष्टीतील भक्तांकडून साईबाबांप्रती असलेली श्रद्धा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे. यापूर्वी देखील अनेक स्टार्सनं साईबाबाच्या मंदिराला भेट देऊन मौल्यवान गोष्टी दान केल्या आहेत. नुकतीच या मंदिराला गायक आणि संगीत दिग्दर्शक शंकर महादेवन यांनी भेट दिली होती.