सामाजिक वास्तव मांडणारी कथा प्रेक्षकांसमोर येणार ‘लाईव्ह’ चित्रपटातून, शूटिंग झालं सुरु!

मराठी चित्रपट ‘लाईव्ह’ चित्रपटाचं शूटिंग मुंबईमध्ये सुरू झालं आहे. या चित्रपटाची कहाणी सामाजिक वास्तव्यावर आधारित असणार आहे.

'लाईव्ह' चित्रपट (Special Arrangement)
Published : June 2, 2026 at 1:13 PM IST

हैदराबाद : मनोरंजन आणि माहिती यांचे प्रभावी माध्यम म्हणून 'लाईव्ह' इव्हेंट्सची लोकप्रियता दिवसेंदिवस वाढत आहे. आजच्या डिजिटल युगात 'लाईव्ह' कार्यक्रम आणि इव्हेंट्सचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. प्रेक्षकांना घडणारी घटना त्याच क्षणी अनुभवण्याची संधी मिळत असल्यानं लाईव्ह शो अधिक लोकप्रिय ठरत आहेत. संगीत मैफिली, क्रीडा स्पर्धा, पुरस्कार सोहळे तसेच सामाजिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना लाईव्ह प्रसारणामुळं व्यापक पोहोच मिळते. कलाकार आणि प्रेक्षक यांच्यात थेट संवाद निर्माण होऊन एक वेगळाच उत्साह निर्माण होतो. याच विषयावर आधारित एक मराठी सिनेमा येऊ घातलाय ज्याचं नावाचं 'लाईव्ह' आहे. या चित्रपटातून सामाजिक वास्तव मांडणारी कथा प्रेक्षकांसमोर येणार असून नुकताच शूटिंगला प्रारंभ झाला आहे.

‘लाईव्ह’ चित्रपटाचे शूटिंग सुरू : अलीकडेच मराठी चित्रपट ‘लाईव्ह’ची अधिकृत घोषणा करण्यात आली होती. गीत ध्वनीमुद्रणाच्या कार्यक्रमातून या चित्रपटाचा शुभारंभ झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष चित्रीकरणालाही सुरुवात झाली आहे. सध्या मुंबईतील विविध ठिकाणी चित्रपटाचे शूटिंग जोरात सुरू आहे. रिद्धी बिद्दी व्हिजन्सच्या निर्मितीत साकारत असलेल्या या चित्रपटाचे निर्माते सुमित पांडे आहेत, तर छबी असीम हलदर प्रस्तुतकर्त्याची जबाबदारी सांभाळत आहेत. चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन संजीव राय यांनी केलं आहे. एका ध्येयवेड्या तरुणीच्या आयुष्याभोवती गुंफलेली ही कथा तिच्या संघर्षमय प्रवासाची मांडणी करते. समाजातील विविध प्रश्न आणि घटनांचा वेध घेत तिच्या न्यायासाठीच्या लढ्याचे प्रभावी चित्रण या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे. मढ, गोरेगाव आणि परिसरातील विविध लोकेशन्सवर सध्या चित्रिकरण सुरू आहे.

‘लाईव्ह’ चित्रपटाच्या कहाणीबद्दल : चित्रपटाचे नाव ‘लाईव्ह’ असले तरी त्यामागील कथानक नेमके काय आहे, याबाबत अद्याप गूढता ठेवण्यात आली आहे. चित्रपटाबाबत बोलताना दिग्दर्शक संजीव राय यांनी सांगितलं की, "ही कथा आजच्या समाजाचं वास्तव प्रतिबिंबित करणारी आहे. विविध क्षेत्रांत महिलांनी मोठी प्रगती केली असली, तरी त्यांच्यासमोरील अडथळे आणि संघर्ष अद्याप कायम आहेत. या पार्श्वभूमीवर उभी राहणारी नायिकेची कहाणी अनेक संवेदनशील मुद्द्यांना स्पर्श करते. तसेच व्यवस्थेतील त्रुटींवरही प्रकाश टाकते. समाजातील विविध स्तरांशी निगडित अनेक पैलू या चित्रपटातून उलगडले जाणार असून, मनोरंजनासोबतच आशयपूर्ण संदेश देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. संगीतप्रधान स्वरूपातील हा चित्रपट प्रभावीपणे साकारण्यासाठी संपूर्ण टीम परिश्रम घेत असल्याचं त्यांनी नमूद केले.

‘लाईव्ह’ चित्रपटाची स्टार कास्ट : चित्रपटातील संवादलेखन संजीव राय आणि पूनम विभूते यांनी केलंय. कलाकारांच्या फळीमध्ये मिलिंद गुणाजी, अनंत जोग, निशिगंधा वाड, रूपाली जाधव, हितेन तेजवानी, सागर काळे, अनिल नागरथ, नम्रता जाधव आणि विनय राजपूत यांचा समावेश आहेत. गीतकार महालिंग कंठाळे यांनी गीतरचना केली असून, संगीतकार दिनेश अर्जुना आणि अमन श्लोक हे गाण्यांना संगीतबद्ध करणार आहेत. चित्रपटाचे छायांकन गोपी करीत असून, कला दिग्दर्शनाची जबाबदारी सैफुद्दीन शेख यांनी सांभाळली आहे. 'लाईव्ह’ चित्रपटातून सामाजिक वास्तव मांडणारी कथा प्रेक्षकांसमोर येणार असून चित्रपटाचे शूटिंग वेगानं सुरु आहे.

