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संगीतकार ए.आर. रहमानं यांचा मुलगा अमीनचा झाला कार अपघात, वाचा सविस्तर

संगीतकार ए.आर. रहमानं यांचा मुलगा अमीनचा चेन्नईतील गिंडी येथील काठीपारा फ्लायओव्हरजवळ कार अपघात झाला होता.

A.R. Rahman's son Ameen met with a car accident.
ए.आर. रहमानं यांचा मुलगा अमीनचा झाला कार अपघात (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 10, 2026 at 9:54 AM IST

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हैदराबाद : संगीतकार ए.आर. रहमान यांचा मुलगा अमीन हा सोमवारी पहाटे गिंडी येथील ऑलिम्पिया टेक पार्क सिग्नलजवळ एका कार अपघातातून थोडक्यात बचावला. यामध्ये त्याला आणि त्यांच्या मित्राला किरकोळ दुखापत झाल्याचं समजत आहे. कोयंबेडू येथून प्रवास करत असताना अमीन आपल्या एका मित्राबरोबर गिंडीच्या दिशेनं जात असताना पहाटे 3.30च्या सुमारास काथीपारा उड्डाणपुलाजवळ ही घटना घडली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एका बाजूच्या रस्त्यावरून, मुख्य रस्त्यावर आलेल्या 'रॅपिडो' सेवेशी संबंधित असलेल्या 'वॅगन-आर'ची ए.आर. अमीनच्या कारशी धडक झाली. यात त्यांना दुखापत झाली. यानंतर त्या दोघांना उपचारासाठी कावेरी रुग्णालयात नेण्यात आले होते. उपचारानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले. ए.आर. अमीन, त्यांचा मित्र भार्गव आणि कॉल टॅक्सीचा चालक यांच्या अपघाताच्या बातमीमुळं तमिळ चित्रपटसृष्टीत खळबळ उडाली आहे.

संगीतकार ए.आर. रहमान यांचा मुलगा अमीन झाला जखमी : 'वॅगन-आर'मधील प्रवाशालाही दुखापत झाल्याचं समजून येत आहे. त्यालाही 'कलैग्नार सेंटेनरी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल'मध्ये दाखल करण्यात आलं. उपचार झाल्यानंतर त्या प्रवाशालाही घरी सोडण्यात आलं. अड्यार ट्रॅफिक इन्व्हेस्टिगेशन विंगच्या पोलिसांनी दोन्ही गाड्या जप्त केल्या आहेत आणि याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या वाहतूक पोलीस या अपघाताचा तपास करत आहेत. ए.आर. अमीन हे जगप्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान यांचे पुत्र आहेत. त्यानं बालपणातच गायन क्षेत्रात पदार्पण केलं. मणिरत्नम दिग्दर्शित आणि दुलकर सलमान आणि नित्या मेनन यांची मुख्य भूमिका असलेल्या 2015 मधील 'ओ कधल कनमनी' या चित्रपटातील 'मौला सल्ली वसल्लिम' हे गाणे त्यानं गायले होते, त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर त्यांचं कौतुक झालं होतं.

ए.आर. अमीनबद्दल : त्यानंतर त्यानं आपल्या वडिलांच्या स्टेज शो आणि चित्रपटांमध्ये, तसेच संगीतकार युवान शंकर राजा यांच्या रचनांसाठीही गायन केलं. दरम्यान संगीतकार ए.आर. रहमान यांना खतिजा आणि रहीमा या दोन मुली आणि ए.आर.अमीन हा मुलगा आहे. सध्या सोशल मीडियावर या अपघाबद्दल चर्चा होताना दिसत आहे.

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A R RAHMANS SON AMEEN
AMEEN INJURIES IN CAR ACCIDENT
MINOR INJURIES
कार अपघात
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