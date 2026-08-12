पॅनोरमा स्टुडिओज निर्मित आणि सुजय एस. डहाके दिग्दर्शित 'तुझ्या आला' आणि 'रक्तफळ' कधी होईल जाणून घ्या...
पॅनोरमा स्टुडिओज निर्मित आणि सुजय एस. डहाके दिग्दर्शित 'तुझ्या आला' आणि 'रक्तफळ' हे दोन चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 12, 2026 at 12:45 PM IST
हैदराबाद : साने गुरुजींच्या प्रसिद्ध कादंबरीवर आधारित चित्रपट, ज्याला राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला याचे दिग्दर्शक सुजय एस. डहाके आता प्रेक्षकांसाठी आणखी दोन चित्रपट घेऊन येत आहे. पॅनोरमा स्टुडिओज, कल्ट डिजिटल आणि प्रकाश फिल्म्सद्वारे निर्मित 'तुझ्या आयला' आणि 'रक्तफळ' हे दोन्ही चित्रपटावर लवकरच काम सुरू होणार आहे. 'शाळा' आणि 'श्यामची आई'सारख्या कलाकृतींनंतर आता पुन्हा एकदा प्रेक्षकांना काहीतरी वेगळं आणि हटके प्रेक्षकांना पाहायला मिळणार आहे. दरम्यान पॅनोरमा स्टुडिओजची एक पोस्ट सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
‘तुझ्या आयला’ आणि ‘रक्तफळ’ चित्रपट : यामध्ये त्यांनी त्यांच्या दोन आगामी चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांना सांगितलं आहे. दरम्यान पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं, 'सुरू करत आहोत एक नवा आणि भव्य प्रवास! ‘शाळा’ आणि ‘श्यामची आई’सारख्या कलाकृतींनंतर, दिग्दर्शक सुजय एस. डहाके यांच्यासोबत दोन वेगळ्या धाटणीचे चित्रपट घेऊन पॅनोरमा स्टुडिओज, कल्ट डिजिटल आणि प्रकाश फिल्म्स येतायत तुमच्या भेटीला!' तसेच या पोस्टमध्ये त्यांनी ‘तुझ्या आयला’ आणि ‘रक्तफळ’ची रिलीज डेट देखील सांगितली आहे. ‘तुझ्या आयला’ चित्रपट हा 25 सप्टेंबर 2026 रोजी रिलीज होणार आहे. तर दुसरीकडे ‘रक्तफळ’ हा चित्रपट उन्हाळ्यात 2027 रोजी रिलीज होणार आहे.
दिग्दर्शक सुजय एस. डहाके यांच्याबद्दल : आता या दोन्ही चित्रपटांबद्दल प्रेक्षक देखील उत्सुक आहेत. शेअर झालेल्या पोस्टवर अनेकजण आपल्या प्रतिक्रिया देत आहेत. दरम्यान दिग्दर्शक सुजय एस. डहाके यांच्याबद्दल सांगायचं झालं तर त्यांना 'शाळा' (2011) आणि 'श्यामची आई' (2023) यांसारख्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार विजेता चित्रपटांसाठी विशेष ओळखले जाते. सुजय एस. डहाकेनं मराठी चित्रपटसृष्टीत अनेक प्रयोगशील आणि गाजलेले चित्रपटांची निर्मिती केली आहे. दरम्यान त्यांचा पहिला चित्रपट 'शाळा' होता. या चित्रपटासाठी त्यांचे खूप कौतुक झाले. तसेच त्यांचा 'आजोबा' (2014) हा मानवी आणि बिबट्याच्या सहजीवनावर आधारित चित्रपट होता. 'फुंतरू' (2016) सायन्स फिक्शन प्रकारातील मराठीतील पहिला वेगळा त्यांचा प्रोजेक्ट होता. केसरी (2020) कुस्तीच्या पार्श्वभूमीवरील चित्रपट. तसेच श्यामची आई (2023) साने गुरुजींच्या प्रसिद्ध कादंबरीवर आधारित चित्रपट, यांचाही समावेश आहे. त्यांनी 'सेक्स, ड्रग्स अँड थिएटर' वेब सीरीज देखील दिग्दर्शित केली आहे.