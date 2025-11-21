महेश भट्ट आणि दिव्या खोसला यांच्यात वाद झाल्यानंतर अभिनेत्रीनं ऑडिओ रेकॉर्डिंग केली लीक...
महेश भट्ट आणि दिव्या खोसला यांच्यात वाद झाला होता. आता अभिनेत्रीनं स्वतःचे आणि मुकेश भट्ट यांची एक ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक केली आहे.
Published : November 21, 2025 at 3:24 PM IST
मुंबई - अभिनेत्री दिव्या खोसलानं मुकेश भट्टबरोबरचा कॉल ऑडिओ रेकॉर्डिंग लीक केली आहे. बॉलिवूड अभिनेत्री दिव्या खोसलानं तिच्या विधानांनी अनेकदा सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. अलीकडेच दिव्याचा मुकेश भट्टबरोबर वाद झाल्याची बातमी समोर आली होती. यानंतर दिव्यानं असा दावा केला होता की, आलिया भट्टचा 'जिगरा' हा चित्रपट तिच्या 'सावी' चित्रपटाप्रमाणे आहे आणि यानंतर तिचा मुकेश भट्टसोबत वाद निर्माण झाला. मुकेश यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं होतं की आलियाला कोणाचीही कॉपी करण्याची गरज नाही. यानंतर दिव्या खोसलानं एक गंभीर पाऊल उचलले. दिव्यानं मुकेशसोबतच्या तिच्या संभाषणाचा ऑडिओ लीक केला आहे, जो आता व्हायरल होत आहे.
दिव्या खोसला यांनी ऑडिओ केला लीक : दिव्यानं तिच्या अधिकृत इंस्टाग्राम अकाउंटवर एका फोन कॉलचा ऑडिओ शेअर केला आहे, यामध्ये दोघांचा संवाद स्पष्टपणे ऐकू येत आहे. हे संभाषण 'सावी' चित्रपटाबद्दल आहे. ऑडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसते की, 'सावी' आणि 'जिगरा' चित्रपटांभोवती सुरू असलेल्या वादात तू माझ्याविरुद्ध काही बोललास का?" म्हणत आहे, "मी फालतू पद्धतीनं अभिनय केला आहे? तू असे का बोललास?" मुकेशनं याचा स्पष्टपणे इन्कार केला आणि म्हटलं की, "मी याबद्दल कोणाशीही बोललो नाही. हे सर्व नियोजित आहे. मी असे का करेन? हे तुमच्या वाढदिवसासाठी नियोजित होते, मात्र त्याचा आमच्या नात्यावर कोणत्याही प्रकारे परिणाम होणार नाही. आता, कोणाच्याही बोलण्यानं फसवू नका."
लोक असे म्हणाले : दिव्या खोसलानं या फोन कॉलचा ऑडिओ एका कॅप्शनसह लिहिलं, "या खुलाशानं मला खूप धक्का बसला आहे. मला आता जे कळले आहे ते अस्वस्थ करणारे आणि हृदयद्रावक आहे. जड अंतःकरणानं, हे सत्य जनतेसमोर आणणे महत्वाचं होतं, विशेषतः त्या कलाकारांसाठी आणि चाहत्यांसाठी ज्यांना आपल्या चित्रपट उद्योगात लॉबिंग आणि गेटकीपिंगचा सामना करावा लागला आहे. काही लोकांचे क्रूर लोक करिअर खराब करण्याचा आणि खऱ्या प्रतिभेला संपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, हे तुम्हाला कळवण्यासाठी माझ्याकडे श्री. मुकेश भट्ट यांच्याशी झालेल्या माझ्या संभाषणाचा ऑडिओ शेअर करण्याशिवाय पर्याय नव्हता. हे वर्तन सहन केले जाणार नाही. बोलण्याची आणि उद्योगातील माफियाचा पर्दाफाश करण्याची वेळ आली आहे."
