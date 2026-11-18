A Gift Of God : रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड विजेत्या वैकम विजयलक्ष्मी म्हणतात, संगीत ही एक 'उपासना'
ख्यातनाम गायिका आणि संगीतकार वैकम विजयलक्ष्मी यांनी संगीत ही एक 'उपासना' का आहे, यावर आपले विचार मांडले. निखील बापट यांनी घेतलेली मुलाखत...
Published : November 18, 2026 at 7:07 AM IST
विजयवाडा : वैकोम विजयलक्ष्मी यांची गोष्ट केवळ दृष्टीहीनतेवर मात करण्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती एक उत्तम गायिका म्हणून स्वतःचे आयुष्य घडवण्याची आणि इतरांना प्रेरणा देणारी एक उल्लेखनीय कारकीर्द उभारण्याची कथा आहे. केरळमधील वैकोम येथील एक प्रसिद्ध भारतीय पार्श्वगायिका, कर्नाटक संगीतज्ञ आणि वादक असलेल्या विजयलक्ष्मी त्यांच्या वैशिष्ट्यपूर्ण आवाजासाठी, विलक्षण संगीत क्षमतेसाठी आणि 'गायत्री वीणा' वाजवण्यातील नैपुण्याबद्दल ओळखल्या जातात.
त्यांचे संगीतावरील प्रेम भाषेच्या सीमा ओलांडून जाते; त्यामुळे, ज्यांना गाण्याचे शब्द समजत नाहीत, असे श्रोतेही त्यांच्या गायकीने आणि भावपूर्ण सादरीकरणाने मंत्रमुग्ध होतात. जिद्द, नाविन्य आणि कलेप्रती असलेल्या अढळ निष्ठेचे प्रतीक असलेल्या त्यांच्या या सांगितिक प्रवासासाठी, सोमवारी येथे आयोजित एका विशेष कार्यक्रमात त्यांना 'कला आणि संस्कृती' (Arts and Culture) श्रेणीतील 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स 2026' (Ramoji Excellence Awards 2026) देऊन सन्मानित करण्यात आले.
हा सन्मान त्यांना अशावेळी मिळाला आहे, जेव्हा काही महिन्यांपूर्वीच त्यांना 2024 मधील मल्याळम चित्रपट 'अजयंते रंदम मोशनम' (ARM) मधील 'अंगु वाना कोनीलू' (Angu Vaana Konilu) या गाण्यासाठी 'सर्वोत्कृष्ट महिला पार्श्वगायिका' (Best Female Playback Singer) म्हणून राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्काराने गौरवण्यात आले होते.
'ईटीव्ही भारत'शी (ETV Bharat) बोलताना 45 वर्षीय विजयलक्ष्मी यांनी सांगितलं की, त्यांना 'रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड' मिळण्याची अपेक्षा नव्हती आणि हा पुरस्कार म्हणजे त्यांच्यासाठी "देवाची देणगी" आहे. त्या म्हणाल्या, "हे माझ्यासाठी खूप मोठे आश्चर्य आहे. हा पुरस्कार मिळाल्यामुळे मी स्वतःला खूप नशीबवान समजते आणि मी अत्यंत आनंदी आहे."
पुरस्काराबद्दल विजयलक्ष्मी यांनी देव, तिचे आई-वडील, गुरू आणि रामोजी समूहाचे आभार मानले. "मी श्री रामोजी राव यांच्या स्मृतीस नतमस्तक होते," असे त्या म्हणाल्या. आपल्या कारकिर्दीची आणि संगीतावरील प्रेमाची आठवण सांगताना त्यांनी सांगितलं की, दीड वर्षाची असतानाच गायला सुरुवात केली होती, तर वयाच्या अवघ्या पाचव्या वर्षी त्यांनी पहिल्यांदा मंचावर सादरीकरण केलं.
"मी केरळमधील वैकोम येथील उदयनापुरम चाथनकुडी देवी मंदिरात सादरीकरण केलं होतं. मंचावर जाण्यापूर्वी, मी के. जे. येसुदास (प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक) यांना गुरुदक्षिणा अर्पण केली," असं त्यांनी सांगितलं. तिथे उपस्थित असलेल्या येसुदास यांनी या बालकलाकाराला सुमारे दोन तास अत्यंत क्लिष्ट असा 'तोडी' राग गाताना ऐकले. त्यांनी आशीर्वाद दिला आणि भविष्यात एक अत्यंत यशस्वी आणि महान गायिका बनेल, असे अचूक भाकीतही केले.
विजयलक्ष्मी यांनी 2013 मधील 'सेल्युलोइड' (Celluloid) या मल्याळम चित्रपटातील 'काट्टे काट्टे' (Kaatte Kaatte) हे गाणे गाऊन मल्याळम चित्रपटसृष्टीत पार्श्वगायिका म्हणून पदार्पण केले. हे गाणे त्यांच्या कारकिर्दीतील एक महत्त्वाचे वळण ठरले. त्यानंतर मल्याळम आणि तमिळ चित्रपटांमध्ये संधी मिळत गेल्या आणि वैशिष्ट्यपूर्ण गायकीमुळे त्या विशेष लोकप्रिय झाल्या. गायनासोबतच, लहानपणापासूनच वाद्ये वाजवण्यातही विशेष रस होता.
“माझा संगीताचा प्रवास एका खेळण्यातील ‘वीणे’पासून सुरू झाला. ही वीणा मला विनोद नावाच्या एका मुलाने भेट दिली होती, जो माझ्यासाठी भावासारखा आहे. त्याने ती स्वतः, केवळ एक प्लास्टिकची बाटली आणि एक तार वापरून बनवली होती. त्या साध्या वाद्यावर मी हळूहळू संगीतातील सात मूळ स्वर शिकले आणि पुढे चित्रपटगीते आणि भक्तीसंगीत वाजवायला शिकले,” असे त्यांनी ‘ईटीव्ही भारत’ला सांगितले. 1997 मध्ये, विजयलक्ष्मी यांनी राज्य शालेय महोत्सवात (State School Festival) शास्त्रीय संगीतासाठी पहिले पारितोषिक जिंकले. यासंदर्भातील आठवणींना उजाळा देताना त्यांनी सांगितलं की, त्यावेळी त्यांना ट्रॉफीसोबत ‘गायत्री तंबोरा’ही भेट म्हणून देण्यात आला होता.
त्यांचे वडील, व्ही. मुरलीधरन यांनी एका पारंपरिक तंबोऱ्यात बदल करून, त्याला एका तारेचे विद्युत वाद्य (electrified instrument) बनवले, जेणेकरून त्या त्यावर वादन करू शकतील. पुढे, प्रसिद्ध व्हायोलिनवादक कुन्नकुडी वैद्यनाथन यांनी या वाद्याला ‘गायत्री वीणा’ असे नाव दिले.
“नंतर, त्यांनी एक पाऊल पुढे टाकत खास माझ्यासाठी एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक वीणा तयार केली. माझ्या वडिलांनी बनवलेल्या याच वाद्याच्या जोरावर, 2017 मध्ये मी सलग साडेसहा तास वादन करून एक जागतिक विक्रम प्रस्थापित केला.”
विजयलक्ष्मी यांनी अनेक वर्षांच्या कठोर साधनेतून ‘गायत्री वीणा’ वादनावर प्रभुत्व मिळवले आणि त्यावर विविध प्रकारच्या संगीत रचना सादर करण्याची क्षमता विकसित केली. त्यांनी गायत्री वीणेच्या माध्यमातून कर्नाटक संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, भक्ती संगीत, उपशास्त्रीय संगीत आणि चित्रपट गीते अशा विविध प्रकारच्या संगीताचे सादरीकरण केले. अत्यंत दुर्मीळ अशा एका-तारीच्या वाद्याचा वापर करून इतक्या व्यापक स्वरूपातील संगीत सादर करण्याचे त्यांचे कौशल्य, त्यांच्या कलात्मक कारकिर्दीतील एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धी ठरले आहे.
विजयलक्ष्मी यांच्या मते, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळणे ही त्यांच्या कारकिर्दीतील एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती. त्या म्हणतात, “हा माझ्या आयुष्यातील एक अत्यंत महत्त्वाचा क्षण होता. आदरणीय राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारल्याचा तो क्षण मी कधीही विसरू शकणार नाही.” राष्ट्रीय पुरस्कार मिळेल अशी अपेक्षा होती का, असे विचारले असता, त्यांनी सांगितले की त्यांना तशी अपेक्षा होती; कारण त्यांचे आई-वडील, संगीत दिग्दर्शक धिबू निनन थॉमस आणि दिग्दर्शक जिथिन लाल यांसह अनेकांनी त्यांच्या सादरीकरणाचे भरभरून कौतुक केले होते.
नवोदित गायकांना आणि ज्यांना संगीत तसंच गायन क्षेत्रात करिअर करायचे आहे, त्यांना काय सल्ला द्याल, असं विचारलं असता विजयलक्ष्मी म्हणाल्या, “संगीत हा काही केवळ विरंगुळा किंवा साधा छंद नाही; ती एक सखोल आध्यात्मिक साधना, एक ‘उपासना’ आहे.” त्यांनी सांगितलं की, कला ही ईश्वराकडून मिळालेली एक “दिव्य देणगी” आहे. मग तुम्ही गायन, वाद्यवादन, चित्रकला किंवा नृत्य यांपैकी कोणताही मार्ग निवडला असला, तरी प्रत्येक सर्जनशील अभिव्यक्ती हा एक पवित्र आशीर्वादच असतो.
त्यांच्या मते, संगीत ही अशी एक उपासना आहे जी “आयुष्याच्या शेवटपर्यंत तुमच्यासोबत राहते.” त्या पुढे म्हणतात, “संगीत हे केवळ एक सामान्य करिअर नाही. जर तुम्ही त्याकडे केवळ एक नोकरी किंवा व्यवसाय म्हणून पाहिले, तर तुम्ही त्याच्या खऱ्या क्षमतेला मर्यादित करता. त्याऐवजी, त्याकडे ‘निष्काम भक्ती’च्या भावनेने, म्हणजेच पूर्णपणे निस्वार्थ समर्पणाच्या भावनेने पाहा.”
हेही वाचा...
- ‘रामोजी एक्सलन्स अवॉर्ड्स’च्या विजेत्यांचं समुहाच्या सीएमडींनी केलं अभिनंदन; जाणून घ्या, कोण आहेत पुरस्कार विजेते?
- 'आंध्र प्रदेशमध्ये श्री रामोजी राव यांची जयंती राज्य उत्सव म्हणून घोषित करणार'- चंद्राबाबू नायडू
- 'श्री रामोजी राव यांनी राष्ट्रासाठी केलेल्या योगदानाची बरोबरी कोणीही करू शकत नाही'- अमित शाह