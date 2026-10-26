'इंडियाज गॉट लेटंट 2'मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नक्कल करणाऱ्या एका स्पर्धकानं कुणाल कामराची उडवली खिल्ली...
'इंडियाज गॉट लेटंट 2'मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं नक्कल करणाऱ्या एका स्पर्धकानं कुणाल कामराची खिल्ली उडवली आहे. आता त्याचे काही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले आहेत.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 26, 2026 at 12:11 PM IST
हैदराबाद : 'इंडियाज गॉट लेटंट' त्याच्या आठव्या एपिसोडसह परत आला आहे, आणि समय रैनानं एक नवीन पॅनल तयार केले आहे, ज्यामध्ये रॅपर एमसी स्टॅन, कॉमेडियन तन्मय भट्ट, कंटेंट क्रिएटर मधुर विर्ली आणि रॅपर-क्रिएटर अर्पित बाला यांचा समावेश आहे. नवीन एपिसोडमध्ये कॉमेडी, संगीत आणि ऑनलाइन मनोरंजन क्षेत्रातील सेलिब्रिटी एकत्र आले होते. हा शो त्याच्या अनोख्या टॅलेंट फॉरमॅटसाठी ओळखला जातो, ज्यामध्ये स्पर्धक आपली कला सादर करतात आणि परीक्षकांच्या पॅनेलकडून मिळणाऱ्या स्पष्ट, अनेकदा विनोदी प्रतिक्रियांना सामोरे जातात. समयनं त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजद्वारे या एपिसोडची घोषणा केली, 'आज रात्री माझा वाढदिवस आहे,' असे लिहून त्यानं पुढं लिहिलं, 'ही तुझ्यासाठी एक भेट आहे.'
परीक्षक मंडळात एमसी स्टॅन : नवीनतम एपिसोडमध्ये भारतीय मनोरंजन आणि क्रिएटर समुदायातील सुप्रसिद्ध चेहरे आहेत. एमसी स्टॅन एक रॅपर यात आहे, तर तन्मय भट्ट त्याच्या कॉमेडी आणि डिजिटल कंटेंटसाठी ओळखल्या जाणारा तोही शोमध्ये आहे. मधूर विर्लीनं आपल्या ऑनलाइन व्हिडिओंमुळं त्याचा मोठा चाहतावर्ग निर्माण केला आहे, तो देखील शोचा भाग असेल. याशिवाय अर्पित बाला त्याच्या संगीत आणि इंटरनेटवरील उपस्थितीसाठी ओळखला, तो शोमध्ये दिसेल. दरम्यान शोमध्ये जेव्हा स्पर्धक आपली कला सादर करण्यासाठी मंचावर येतात, तेव्हा त्यांच्या विविध पार्श्वभूमीमुळं पॅनेलवरील व्यक्तिमत्त्वांमध्ये अधिक रंगत येते. शोच्या स्वरूपामुळं उत्स्फूर्त संभाषणे आणि मजेदार प्रतिक्रियांना वाव मिळतो.
पंतप्रधान मोदींसारखा दिसणारा व्यक्ती : 'इंडियाज गॉट लॅटेंट 2' या शोमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची नक्कल सादर केली, या सादरीकरणानंतर, सूत्रसंचालक समय रैनानं कॉमेडियन कुणाल कामराला व्हिडिओ कॉल केला, ज्यामुळं राहिलला मोदींची नक्कल करण्याची आणि त्या कॉमेडियनसोबत विनोद करण्याची आणखी एक संधी मिळाली. व्हिडिओ कॉलच्या अगदी आधी, स्पर्धक म्हणाला, "रुपया पडला आहे, पण हरकत नाही मित्रांनो, जर रुपया पडला असेल, तर तो मीच उचलणार आहे." व्हिडिओ कॉल दरम्यान, कुणाल कामरा म्हणाला, "असं होणार नाही, फसू नकोस." कॉमेडियनवर टोमणा मारत स्पर्धकानं विचारले, "तुम्ही व्हॉट्सॲपचा विनोद उचलला का?"
स्पर्धकानं कुणाल कामराबरोबर केला मस्करी : या संभाषणावर प्रतिक्रिया देताना कुणाल कामरानं विचारलं, "कामरा, माझ्या मित्रा, तू काय करतोस? कॉमेडी?" त्यावर कुणाल म्हणाला, "सर, आता माझं ऐका..." राहिलनं उत्तर दिलं, "तुम्ही आता माझ्याकडे कसे आलात, सर?" यानंतरही स्टेरजवर विनोद करणं सुरू होतं.
🚨 Kunal Kamra roasted by Latent contestant cosplaying modi ji Daily bezati routine for Kamra continues https://t.co/T7H0tgMCbF— Krish (@Krish_nvm_Raw) October 25, 2026
A guy dressed up as Narendra Modi ji cooked Kunal Kamra on the Latent show 😭🔥 https://t.co/r8wHxslXTc— Mohit (@Warlock_mohit) October 25, 2026
इंडियाज गॉट लेटंटचा आठवा एपिसोड कुठे पाहायचा? : 'इंडियाज गॉट लेटंट सीझन 2'चा आठवा एपिसोड यूट्यूबवर उपलब्ध आहे. प्रेक्षक नवीनतम एपिसोड पाहण्यासाठी समय रैनाच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनेलला भेट देऊ शकतात. समयनं तयार केलेल्या या शोमध्ये, स्पर्धक विविध सादरीकरणे करतात आणि परीक्षकांनी त्यांना गुण देण्यापूर्वी ते त्यांच्या गुणांचा अंदाज वर्तवतात. या फॉरमॅटमध्ये प्रतिभावान सादरीकरणासोबतच विनोद आणि अनियोजित पॅनल संवादांचा समावेश आहे. चाहते शोच्या अधिकृत यूट्यूब चॅनलला भेट देऊन एपिसोड 8 आणि आगामी एपिसोड्सबद्दल अधिक माहिती पाहू शकतात.