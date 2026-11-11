केदार शिंदे यांच्या ‘गणा धाव रे’मधून बहरणार कोकणच्या मातीतील भक्ती आणि भावनांचा संगम!
कोकणच्या निसर्गरम्य पार्श्वभूमीवर घडणारी श्रद्धा, भक्ती, परंपरा आणि कौटुंबिक भावनांची गोष्ट या चित्रपटातून उलगडणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 11, 2026 at 6:04 PM IST
मुंबई- मराठी चित्रपटसृष्टीत आपल्या वेगळ्या शैलीने मनोरंजनाचा ठसा उमटवणारे दिग्दर्शक केदार शिंदे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांसाठी एक वेगळा विषय घेऊन येत आहेत. त्यांच्या आगामी ‘गणा धाव रे’ या मराठी चित्रपटाची सध्या मनोरंजनविश्वात चर्चा रंगू लागली आहे. कोकणच्या निसर्गरम्य पार्श्वभूमीवर घडणारी श्रद्धा, भक्ती, परंपरा आणि कौटुंबिक भावनांची गोष्ट या चित्रपटातून उलगडणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित करण्यात आला.
‘गण धाव रे!’च्या ट्रेलरमध्ये कोकणातील ग्रामीण जीवन, गणेशभक्ती आणि पारंपरिक संस्कृतीचे सुंदर दर्शन घडते. भगवान गणेशावरील अढळ श्रद्धा, गणेशमूर्ती घडवण्याची परंपरा आणि त्याभोवती निर्माण होणारा संघर्ष यांची रंजक गुंफण यात पाहायला मिळते. एका कुटुंबाच्या भावनिक संघर्षासोबतच गावातील सामाजिक मतभेद, नात्यांमधील ताणतणाव आणि संकटांवर मात करण्यासाठी उभे राहणारे भक्तीचे बळ यांची झलक ट्रेलरमधून मिळते.
कोकण म्हटलं की निसर्गसौंदर्य, समृद्ध लोकसंस्कृती, गावोगावी जपल्या जाणाऱ्या परंपरा आणि गणेशोत्सवाचा भक्तिमय उत्साह डोळ्यांसमोर येतो. याच सांस्कृतिक वातावरणाचा आधार घेत ‘गणा धाव रे’ची कथा आकाराला आली आहे. श्री गणेशावरील अढळ श्रद्धा, गावातील रूढी-परंपरा आणि एका सामान्य कुटुंबाच्या आयुष्यात येणारी भक्तीची कसोटी या चित्रपटाच्या कथानकाचा केंद्रबिंदू आहे. श्रद्धा केवळ देवापुढे नतमस्तक होण्यापुरती मर्यादित नसून ती माणसाच्या आयुष्याला कशा प्रकारे दिशा देते, याचा भावस्पर्शी अनुभव या चित्रपटातून मिळण्याची अपेक्षा आहे. भक्ती आणि नाट्य यांची सांगड घालत कौटुंबिक नातेसंबंध, माणसांच्या भावना आणि कोकणातील जीवनशैली यांचे दर्शन घडवण्याचा प्रयत्न या चित्रपटातून करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा चित्रपट केवळ धार्मिक आशयाची कथा न राहता श्रद्धा, संस्कृती आणि कौटुंबिक मूल्यांचा वेध घेणारा ठरणार आहे.
‘गणा धाव रे’ या चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते भरत जाधव, अभिनेत्री प्रणाली घोगरे आणि ज्येष्ठ अभिनेत्री सुलभा आर्या यांच्यासह अनेक कलाकार महत्त्वपूर्ण भूमिकांमध्ये दिसणार आहेत. या कलाकारांची फळी आणि केदार शिंदे यांचे दिग्दर्शन यामुळे चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता निर्माण झाली आहे. केदार शिंदे यांच्या दिग्दर्शनाखाली साकारलेली ही कोकणभूमीतील भावविश्वाची गोष्ट प्रेक्षकांना नक्की भावेल असे मत निर्मात्यांनी व्यक्त केले. गणरायावरील भक्तीचा गजर आणि कोकणच्या मातीतील भावनांचा सुगंध घेऊन ‘गणा धाव रे’ येत्या 27 नोव्हेंबरला प्रेक्षकांच्या भेटीला येण्यास सज्ज झाला आहे.