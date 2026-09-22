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72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये मराठी चित्रपटांनी रोवला विजयचा झेंडा...

72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये मराठी चित्रपटांचा चांगलाचं बोलबाला राहिला. आता कुठल्या मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीय पुरस्कार देण्यात आला याबद्दल जाणून घ्या...

Mukkam Post Bombilwadi and Gharat Ganpati
'मुक्कम पोस्ट बोंबिलवाडी' आणि 'घरत गणपती (पोस्टर्स)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 22, 2026 at 6:11 PM IST

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हैदराबाद : 72वा राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळा 22 सप्टेंबर रोजी गुजरातमध्ये पार पडला आहे. दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही अनेक चित्रपट आणि कलाकारांना राष्ट्रीय पुरस्कारानं सन्मानित केलं गेलं. 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कार सोहळ्यात वेगवेगळ्या भाषेतील चित्रपटांना पुरस्कार देण्यात आले आहेत. दरम्यान हिंदी भाषेत सर्वोत्कृष्ट अभिनेता ममूटी आणि कार्तिक आर्यन यांना अनुक्रमे 'ब्रह्मयुगम' आणि 'चंदू चॅम्पियन'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार विभागून देण्यात आला आहे. तसेच यामी गौतमला चित्रपट 'आर्टिकल 370'साठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार दिला गेला आहे. याशिवाय सर्वोत्कृष्ट हिंदी चित्रपटसाठी 'श्रीकांत'ला पुरस्कार मिळला आहे. माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाद्वारे जुलै 2026 मध्ये या पुरस्कारांची घोषणा केली होती. यानंतर आज 22 सप्टेंबर रोजी गुजरातमध्ये हा कार्यक्रम जल्लोषात पार पडला.

'मुक्कम पोस्ट बोंबिलवाडी': दरम्यान कुठल्या मराठी चित्रपटांना या सोहळ्यात पुरस्कार देण्यात आला याबद्दल आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत. दिग्दर्शक परेश मोकाशी यांचा 'मुक्कम पोस्ट बोंबिलवाडी' 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट मराठी फीचर फिल्म ठरला आहे. यानं राष्ट्रीय पुरस्कार पटकवला आहे. या चित्रपटाचे निर्मात मधुगंधा कुलकर्णी आणि भरत दिलीप शितोळे हे आहेत. या चित्रपटामध्ये प्रशांत दामले, वैभव मांगले, आनंद इंगळे, मनमीत पेम, प्रणाल राऊरणे, ऋतिका श्रोत्री आणि गीतांजली कुलकर्णी यांच्या भूमिका आहेत. हा चित्रपट 1942मधील दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळावर आधारित आहे. चित्रपटामध्ये एक शांत गाव दाखविण्यात आलं आहे. या गावात अचानक हिटलर येतो, यानंतर तिथे कसा गोंधळ उडतो, हे दाखवले गेलं आहे.

'भंगार' : 'भंगार' हा सुमिरा रॉय दिग्दर्शित आणि निर्मित एक अत्यंत चर्चेत मराठी आणि इंग्रजी भाषेतील माहितीपट आहे. 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये 'भंगार' या चित्रपटाला नॉन -फीचर चित्रपट श्रेणीमधील 'सर्वोत्कृष्ट हा सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाला आहे. हा चित्रपट इच्छामरणासाठी संयुक्तपणे अर्ज करणाऱ्या भारतातील पहिल्या वृद्ध जोडप्याच्या यांच्या आयुष्यावर आधारित आहे. या माहितीपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन सुमिरा रॉय यांनी केलं आहे, यामध्ये इरावती लवटे, नारायण कृष्णाजी लवटे आणि प्रकाश जोशी यांच्या मुख्य भूमिका आहेत.

'परात 41°च्या मगावर' : 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये संगीत दिग्दर्शक शिवपाल सिंग कांग यांना 'परात 41°च्या मगावर' या मराठी लघुपटासाठी नॉन-फीचर फिल्म्स श्रेणीत 'सर्वोत्कृष्ट संगीत दिग्दर्शन'चा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. शिवपाल सिंग कांग यांनी या चित्रपटासाठी संगीत संयोजन, ध्वनी मुद्रण आणि मिक्सिंगची जबाबदारी सांभाळली आहे. या चित्रपटाचं दिग्दर्शक आणि लेखक अदीप दास यांनी केलं आहे. हा सायन्स फिक्शन ड्रामा असून याचा रन टाईम हा 24 मिनिटांचा आहे.

'हमसफर' : 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारामध्ये 'हमसफर' या मराठी चित्रपटाला, सर्वोत्कृष्ट लघुपट पुरस्कार मिळाला आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अभिजीत अरविंद दळवी आहे. तर निर्माते नरेंद्र शांतिकुमार फिरोदिया आहेत. या चित्रपटामध्ये विजय पाटकर, पुष्कर तांबोळी, पूजा कानडे आणि इतर कलाकार आहेत. हा लघुपट वृद्धत्वातील एकाकीपण, मौन, आणि एका जुन्या रेडिओवर भावनिक आठवणीवर आधारित आहे. हा लघुपट खूप संवेदनशील आहे.

'घरत गणपती' : 72व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये अभय जोधपूरकर यांना 'घरत गणपती' या मराठी चित्रपटातील 'नवसाची गौराई माझी' या गाण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट पुरुष पार्श्वगायकचा राष्ट्रीय पुरस्कार जाहीर झाला आहे. 'घरत गणपती' दिग्दर्शक नवज्योत बांदिवडेकर आहे. अभय जोधपूरकर यांच्या सांगीतिक कारकिर्दीतील पहिलाच राष्ट्रीय पुरस्कार आहे. 'घरत गणपती' चित्रपटात मुख्य भूमिकेत निकिता दत्ता आणि भूषण प्रधान हे स्टार्स दिसले आहेत.

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